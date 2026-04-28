Apple запустила в App Store подписки на 12 месяцев с оплатой по месяцам

Apple запускает в App Store новый формат подписки: помесячная оплата с обязательством на 12 месяцев. Проще говоря, пользователь сможет платить как за «годовой» тариф, но не одной суммой сразу, а частями каждый месяц. Для многих это удобнее. И чуть опаснее, если не вчитаться в условия.

Apple официально представила новую модель подписок для разработчиков в разделе Developer News. Суть нововведения простая: разработчик сможет предложить цену на уровне годовой подписки, но списывать деньги помесячно. Это выглядит как компромисс между классической ежемесячной оплатой и оплатой сразу за год.

Новые подписки App Store: помесячная оплата с обязательством на 12 месяцев

Главный нюанс в том, что это не «обычная месячная подписка». Пользователь берет на себя обязательство платить 12 месяцев. Да, Apple разрешит нажать «Отменить» в любой момент, но это не значит, что списания прекратятся сразу. Отмена просто не даст подписке продлиться на следующий период после того, как будут завершены все согласованные платежи.

По сути, это годовая подписка в рассрочку, а не свободная подписка на месяц с правом уйти без последствий в любой момент.

И вот это, на мой взгляд, самое важное, что стоит понимать заранее. Модель удобная, но не для тех, кто привык сегодня подписаться, завтра передумать и тут же соскочить.

Apple обещает сделать механику максимально прозрачной. В интерфейсе подписки пользователь увидит:

сколько платежей уже прошло;

сколько еще осталось до конца обязательства;

предупреждения о продлении по email;

при желании — push-уведомления перед следующим циклом.

Для разработчиков функция уже доступна в App Store Connect, а тестировать ее можно в Xcode начиная с сегодняшнего дня. До пользователей новинка доберется в следующем месяце с выпуском iOS 26.5 — на iOS 26.4 и новее.

Когда новые подписки App Store появятся у пользователей

Есть и странность: на старте Apple не включает США и Сингапур. Почему именно эти рынки выпали из первой волны, компания не объяснила. Сроков запуска для них пока тоже нет.

Для остальных регионов новость, скорее, хорошая. Особенно для сервисов с дорогими годовыми тарифами — фитнеса, облачных хранилищ, VPN, профессиональных редакторов и образовательных приложений. Платить по чуть-чуть психологически проще, чем сразу выкладывать крупную сумму.

Но я бы советовал пользователям внимательно смотреть не только на цену в месяц, но и на мелкий текст под кнопкой оформления. Потому что новая подписка App Store может выглядеть как «всего 4,99 в месяц», хотя по факту это годовое обязательство. И тут легко словить неприятный сюрприз.

Apple в очередной раз делает App Store гибче для разработчиков, а для нас с вами правило старое: перед нажатием «Оплатить подписку» лучше потратить лишние 10 секунд и понять, что именно вы покупаете.

🔥 Смотрите также:

