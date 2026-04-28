iPhone 20: каким может стать юбилейный смартфон Apple

Юбилейный iPhone 2027 уже называют самым смелым смартфоном Apple со времен iPhone X. Если слухи верны, нас ждет почти безрамочный экран, эффект «Liquid Glass» и дизайн, в котором стекло и дисплей будут выглядеть как одна цельная поверхность — без привычных визуальных границ.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Слух о 20-летнем iPhone появился не на пустом месте. В его основе лежит публикация инсайдера Ice Universe. Формально это все еще спекуляция. Но не из серии «Apple выпустит прозрачный телефон до Нового года», а довольно приземленный и потому убедительный сценарий.

Apple may define its next generation display as “Liquid Glass Display.”

It is not a traditional quad curved display, nor is it anything like the curved screen solutions we have seen on Android phones over the years. The curvature itself could be extremely subtle. What truly… pic.twitter.com/onj81yNWQf — Ice Universe (@UniverseIce) April 27, 2026

Я бы описал идею так: Apple не будет делать фантастический «телефон из одного куска стекла» в буквальном смысле. Она попытается создать именно это ощущение. А вот это уже очень похоже на компанию из Купертино. Apple годами продает не только железо, но и правильную иллюзию: рамка вроде есть, а глаз ее почти не замечает; стекло вроде плоское, а устройство выглядит глубже и чище; интерфейс словно растворяется в корпусе. На этом у Apple собаку съели.

Содержание статьи

Юбилейный iPhone 2027: что известно сейчас

В 2027 году iPhone исполняется 20 лет. И тут важно помнить одну простую вещь: круглые даты Apple любит не только на бумаге. В 2017-м, к десятилетию iPhone, компания показала iPhone X — аппарат, который резко поменял линейку. Ушла кнопка «Домой», появился Face ID, экран занял почти всю фронтальную панель. Это был не косметический апдейт, а демонстрация нового курса.

Поэтому идея о специальном юбилейном iPhone в 2027 году выглядит более чем правдоподобно. Не гарантия, конечно. Но логика у такого шага железная.

Если собрать все, что сейчас обсуждают, получается примерно такая картина:

рамки вокруг экрана станут еще менее заметными;

стекло по краям будет работать на восприятие и визуально «съедать» границу дисплея;

изгиб корпуса окажется очень деликатным, без экстремального «водопада»;

Apple может дать экрану отдельное имя, например, уже известное «Liquid Glass Display»;

основной вау-эффект даст не одна революционная деталь, а комбинация нескольких оптических решений.

Речь не про классический экран-водопад и не про старые Android-решения с агрессивным загибом. Визуальный эффект, скорее всего, создадут легкая кривизна стекла, преломление света и точный расчет того, как глаз воспринимает границу экрана.

И вот это, на мой взгляд, ключевой момент. Когда слух звучит не как «рамок не будет вообще», а как «Apple постарается сделать их почти невидимыми», он сразу становится намного убедительнее.

iPhone без рамок: почему этот слух звучит убедительно

Мечта про iPhone как «один кусок стекла» существует давно. Ее часто связывают с Джони Айвом, который много лет двигал Apple в сторону все более чистого и минималистичного дизайна. Иногда даже слишком настойчиво. Но сама идея пережила его уход и никуда не делась.

Если посмотреть на эволюцию iPhone, курс хорошо виден. Первый iPhone уже выглядел как черная стеклянная панель с минимумом лишних элементов. iPhone X почти растворил фронтальную часть в экране. Дальше Apple улучшала рамки, радиусы скругления, ламинацию, глубину черного, обработку стекла и то, как интерфейс подходит к краям.

Тут важно понимать разницу между инженерной реальностью и визуальным восприятием. У смартфона всегда будут рамки того или иного рода. Всегда будут камеры, динамики, микрофоны, датчики, антенны, металлические элементы для жесткости. Но Apple умеет сделать так, чтобы реальная конструкция выглядела эффектнее, чем она есть на чертеже.

Самый понятный пример — Apple Watch. Там черный фон дисплея плавно сливается с черной окантовкой стекла, и часы визуально кажутся почти безрамочными. Хотя если начать мерить линейкой, магия быстро испарится. Но пользователь не ходит с линейкой. Он смотрит глазами. И именно на это работает дизайн.

Apple чаще всего сильнее всего там, где технология и восприятие сливаются в единое целое. Поэтому слух про особенный юбилейный iPhone 20 (2027) я бы не отбрасывал.

Дисплей Liquid Glass в iPhone: что это вообще может быть

У Apple отличная школа нейминга: «Retina», «Liquid Retina», «Ceramic Shield», «Dynamic Island», «Liquid Glass». Маркетинг у компании давно превратился в отдельный вид промышленного дизайна.

Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.

Если отбросить красивое имя, под «Liquid Glass Display» может скрываться целый набор вполне реальных улучшений.

Микроскругление стекла по периметру

Не сильный загиб, как у старых смартфонов с экраном-водопадом, а едва заметная кривизна. Она меняет то, как свет ложится на границу стекла, и помогает сделать переход между экраном и рамкой менее заметным.

Новая ламинация дисплея

Когда стекло, сенсорный слой и сама панель лучше согласованы между собой, экран выглядит ближе к поверхности. Это не та характеристика, которую покупатель сравнивает по таблице, но именно такие вещи создают ощущение премиума.

Более хитрая черная маска

Даже если физическая рамка останется, ее можно сделать менее заметной. Здесь важны глубина черного, обработка кромки, поведение интерфейса у краев и то, как свет отражается от поверхности.

Световодные структуры

В исходном слухе прямо упоминаются «light guiding structures» — световодные структуры. Если перевести это с инженерного на человеческий, речь идет о способах направлять и рассеивать свет так, чтобы граница между материалами выглядела мягче, а рамка казалась тоньше.

То есть «Liquid Glass Display» может оказаться не волшебным новым экраном, а очень дорогим коктейлем из нескольких оптических трюков. Для Apple это абсолютно нормальный путь.

Почему юбилейный iPhone не станет экраном-водопадом, как у старых Android

Это, пожалуй, самый важный вопрос. Потому что как только люди слышат «изогнутое стекло» или «экран уходит к краям», половина аудитории сразу вспоминает старые Android-флагманы с экраном-водопадом. Красиво на рендере, спорно в руке.

Я хорошо помню эту эпоху. На бумаге все выглядело футуристично. В реальности пользователи жаловались на одни и те же вещи:

ложные касания ладонью;

блики по краям на солнце;

цветовые искажения на изгибе;

дорогой ремонт при падении;

ощущение, что дизайн важнее удобства.

Если почитать старые комментарии на профильных сайтах, картина везде похожая: «выглядит круто, жить с этим не так круто». Apple такие компромиссы обычно не любит. Да, компания тоже может перегнуть палку с тонкостью или дизайном, но когда речь идет об основном пользовательском опыте, она, как правило, старается не подставить сама себя.

Поэтому я не жду, что юбилейный iPhone 2027 повторит старые ошибки Android. Скорее всего, если Apple и пойдет в сторону «стеклянного» внешнего вида, то сделает это очень аккуратно: чтобы эффект был заметен глазами, но не лез в повседневную эксплуатацию.

Почему Apple не сделает полностью стеклянный iPhone уже в 2027 году

Слухи про «единый кусок стекла» всегда звучат красиво, пока не включается скучная, но упрямая физика. Смартфон — это не музейный экспонат. Им пользуются каждый день, его роняют, заряжают, греют играми, таскают без чехла, чинят и снова роняют. Поэтому полностью стеклянный iPhone в буквальном смысле пока выглядит слишком смело.

Камеры и датчики никуда не денутся

Даже если Apple часть сенсоров спрячет под экран, фронтальная камера, разговорный динамик, микрофоны и биометрические компоненты все равно останутся сложным набором железа. Подэкранные решения уже существуют, но по качеству они далеко не всегда радуют. Apple обычно не спешит внедрять такое просто ради галочки.

Прочность корпуса все еще важнее красивой мечты

Чем больше стекла и чем сложнее его форма, тем выше требования к внутренней раме, амортизации, склейке и ремонту. Да, Apple умеет работать с материалами и любит громкие названия вроде Ceramic Shield. Но законы механики от этого не отменяются.

Антенны, связь и теплоотвод никто не отменял

iPhone должен нормально ловить сеть, Wi‑Fi, Bluetooth и спутниковые сервисы. А еще он должен отводить тепло. Полностью подчинить корпус одной лишь дизайнерской идее тут не получится: радиотехника и термодинамика быстро напомнят, кто в доме хозяин.

Массовое производство не любит слишком смелые формы

Показать эффектный прототип можно почти всегда. А вот запустить миллионы одинаковых устройств с хорошим качеством сборки — совсем другая лига. Apple редко идет на решения, которые красиво смотрятся на сцене, но в реальном производстве превращаются в головную боль.

Именно поэтому этот слух и кажется мне убедительным. Он не обещает магию поверх реальности. Он обещает очень качественную иллюзию, построенную на реальной инженерии.

Юбилейный iPhone XX и опыт iPhone X: почему сравнение уместно

Сравнение с iPhone X здесь напрашивается само собой. В 2017 году Apple могла просто выпустить очередной iPhone с чуть лучшей камерой, но пошла ва-банк и сделала модель, которая выглядела как гость из другого десятилетия. Тогда многие тоже скептически кривились, особенно из-за челки и цены. А потом рынок просто перестроился под новый стандарт.

Юбилейный iPhone 2027 года может сыграть похожую роль. Не обязательно как самый массовый аппарат в линейке. Скорее как технологический маяк: дорогой, эффектный, немного показушный — и именно поэтому очень важный для бренда.

Apple любит такие вещи. Один продукт идет в массы. Другой показывает, куда компания хочет вести весь модельный ряд через два-три года.

Каким может быть iPhone 2027 года: мой прогноз

Если собрать все воедино и не улетать в научную фантастику, я бы поставил на такой сценарий:

1. Apple покажет iPhone с заметно более «чистой» фронтальной панелью и рамками, которые визуально тоньше нынешних.

2. Стекло по краям получит очень деликатное скругление, которое работает на картинку, но не мешает в руке.

3. Часть датчиков Face ID станет менее заметной или переедет под дисплей, но полного исчезновения всех элементов я пока не жду.

4. Экран получит отдельное маркетинговое имя. «Liquid Glass Display» выглядит вполне правдоподобно.

5. Юбилейная модель будет стоить дороже предыдущих. Тут без сюрпризов.

6. Она, скорее всего, выйдет не вместо всей линейки, а рядом с более привычными iPhone той же осени.

На мой взгляд, это самый реалистичный сценарий. Он достаточно эффектный для презентации, достаточно дорогой для Apple и достаточно земной для реального производства.

20-летний iPhone не станет фантастическим монолитом без единого шва, но вполне может оказаться самым эффектным редизайном со времен iPhone X. А для Apple этого более чем достаточно, чтобы снова продать миру мечту. Красивую. И очень недешевую.

Часто задаваемые вопросы

Правда ли, что Apple выпустит полностью безрамочный iPhone?

Пока нет ни одного надежного подтверждения именно такого сценария. Намного реалистичнее вариант, при котором рамки физически останутся, но визуально станут почти незаметными.

Будет ли это отдельная модель или обычный iPhone 19?

Пока никто не знает. Но у Apple уже был прецедент: Вместо iPhone 9 Apple выпустила iPhone X отдельно от iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Юбилейный формат в 2027 году может повторить эту схему.

Уберет ли Apple Dynamic Island к 2027 году?

Я бы не ставил на это с уверенностью. Частично скрыть датчики или изменить их расположение компания вполне может. Но полное исчезновение всех фронтальных элементов в 2027 году пока выглядит слишком оптимистично.

Почему слух про 20-летний iPhone вообще воспринимают всерьез?

Потому что он совпадает с многолетней дизайнерской логикой Apple. Компания давно стремится к устройствам с максимально цельным, чистым и «растворенным» в стекле фасадом. А юбилей — отличный повод подвинуть эту идею еще дальше.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос