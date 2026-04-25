Переезд в турецкий App Store — это не просто лайфхак, а чуть ли не единственный доступный способ выжить в экосистеме Apple, не переплачивая в разы. Пока в российском регионе оплата практически стала невозможной, турецкий аккаунт Apple предлагает Apple Music и облако iCloud по очень приятным ценам. Я проверил этот путь на себе и в этой статье подробно расскажу, как сменить регион, сохранить данные и начать реально экономить.

Начиная с весны 2026 года смена региона Аккаунта Apple (бывший Apple ID) стала для многих единственным выходом. Если выбирать между США и Турцией, то при нынешних курсах турецкий магазин выглядит вне конкуренции. Ниже — честный разбор преимуществ и подробная инструкция по переходу.

Почему стоит сменить страну в Аккаунте Apple

Главная проблема сейчас — невозможность нормально платить в российском App Store. Последний работающий метод пополнения аккаунта Apple через мобильных операторов прекратил существование с 1 апреля 2026 года, а банковские карты не привязываются уже давно. Следовательно, вы не можете оплатить iCloud, у вас отключается Apple Music и другие подписки.

Переход на Турцию решает этот вопрос. Даже если у вас нет карты иностранного банка, баланс легко пополняется подарочными картами Apple (Gift Cards). Это стандартная и официальная процедура: купили код, активировали в магазине — деньги мгновенно оказались на счете аккаунта. В турецком регионе этот механизм работает без сбоев.

Почему Турция, а не США

Многие по привычке смотрят в сторону Америки. Мол, там стабильнее и контента больше. Но давайте возьмем калькулятор и посчитаем реальные расходы по актуальному курсу на момент написания статьи (курсы ЦБ РФ — 75,53 руб за доллар и 1,68 руб за лиру).

Сравнение официальных цен на подписки Apple в турецком и американском аккаунтах Apple, апрель 2026 года

Подписка Турция США Apple Music (инд.) 59,99 TRY (≈ 101 руб) $10,99 (≈ 830 руб) iCloud+ 200 ГБ 89,99 TRY (≈ 151 руб) $2,99 (≈ 226 руб) Apple Arcade 69,99 TRY (≈ 118 руб) $6,99 (≈ 528 руб)

Разница в цене Apple Music — более чем в восемь раз. Даже с учетом комиссии посредников за карты пополнения, Турция остается одним из самых выгодных регионов для российского и белорусского пользователя.

Я пользуюсь подпиской iCloud+ 200 ГБ и Apple Music — то есть разница около 800 рублей в месяц. За год это уже приличная сумма.

И что не менее важно: после смены аккаунта с российского на турецкий все мои установленные приложения без проблем обновлялись — в том числе региональные приложения белорусских банков, а также мобильных операторов России и Беларуси (я живу в Минске). Словом, все приложения, изначально загруженные из российского App Store, отлично обновлялись и в турецком.

Естественно, все приложения будут работать на русском языке, если в них предусмотрена русская локализация.

Нюансы турецкого Аккаунта Apple

Не буду лукавить — у перехода есть свои особенности, которые нужно учесть:

1. Интерфейс App Store. Магазин будет на английском языке. На русский его переключить нельзя, но структура там идентичная, так что проблем с навигацией не возникнет.

2. Инфляция. Apple иногда поднимает цены в лирах, чтобы подстроиться под курс. Но даже после таких маневров итоговый чек остается ниже, чем в большинстве других стран. Иногда придется следить за курсом.

3. Apple TV+ и озвучка. В турецком регионе русский дубляж в фильмах встречается реже. Если вы смотрите сериалы в оригинале или с субтитрами — проблем нет.

4. Сервисы. Apple News+ и Fitness+ официально в Турции не работают.

Как пополнять турецкий аккаунт App Store в лирах

Поскольку российские карты не работают, для оплаты подписок есть три основных пути:

1. Подарочные карты (Gift Cards). Это самый простой способ. Вы покупаете код у посредников или на специальных площадках.

Вот ориентировочные цены:

100 TL — 250 рублей

200 TL — 500 рублей

500 TL — 1250 рублей

1000 TL — 2500 рублей

Я покупаю коды на сайте GGSEL.

Купить код пополнения для турецкого App Store

Процесс пополнения аккаунта Apple при помощи подарочной карты (кода)

1. Откройте приложение «App Store».

2. Нажмите на иконку профиля.

3. Выберите «Redeem Code».

4. Выберите «Use Camera», если хотите отсканировать код камерой устройства или «You can also enter your code manually», если хотите ввести код вручную.

Средства зачисляются мгновенно и отображаются на балансе аккаунта.

2. Помощь друга. Если кто-то из знакомых живет в Турции, он может отправлять вам коды прямо из своего аккаунта.

3. Карта турецкого банка. Если у вас или ваших друзей есть возможность оформить карту турецкого банка — это идеальный вариант. Однако на практике реализовать такое непросто, поскольку в большинстве случаев требуется турецкий номер телефона.

Что нужно сделать перед сменой страны аккаунта Apple

Система не даст вам сменить страну, если ваш аккаунт не соответствует требованиям.

1. Обнулите баланс. На счету должно быть 0,00. Если там остались копейки, которые невозможно потратить, придется писать в чат поддержки Apple, чтобы они аннулировали остаток вручную.

2. Отмените подписки. Нужно зайти в «Настройки» → «Аккаунт Apple» (Ваше имя) → «Подписки» и отключить все активные позиции. Важно: нужно дождаться, пока срок действия подписки полностью истечет.

Что произойдет с данными iCloud после отмены подписки

Вы можете задаться закономерным вопросом: «Что станет с моими данными, если подписка на iCloud закончится?»

Если вы меняете страну региона в течение нескольких дней, с данными ничего не случится. Расскажу, как это было у меня и что делал я.

Не дожидаясь дня окончания оплаченных подписок, я их отключил. Дело в том, что даже отмененная подписка продолжает действовать до оплаченной даты.

Чтобы отключить подписку на Apple Music, я зашел в « Настройки » → « Аккаунт Apple » → « Подписки ».

» → « » → « ». Отключение подписки iCloud выполняется так: «Настройки» → «Аккаунт Apple» → «iCloud» → «Управление планом» → «Отменить подписку».

Затем я дождался дня, когда мои подписки на iCloud и Apple Music официально закончились. Понял это по уведомлению: мне сообщили, что хранилище снова стало базовым — 5 ГБ вместо прежних 200.

Да, если ваших данных больше 5 ГБ, новые файлы временно перестанут синхронизироваться. Но уже загруженное никуда не исчезает сразу. Apple хранит все 30 дней, давая вам возможность без потерь продлить подписку.

После этого я сменил регион с России на Турцию по инструкции ниже — и все мои данные остались в полной сохранности: и в iCloud, и в приложении «Фото», и все плейлисты в Apple Music.

Как только я оформил iCloud+ уже в турецком магазине, полный объем хранилища вернулся, а синхронизация автоматически продолжилась.

Как сменить страну в App Store на Турцию

Если все условия выполнены, можно приступать. Весь процесс займет не более пяти минут.

1. Откройте «Настройки» на iPhone или iPad и нажмите на раздел «Аккаунт Apple» (ваше имя).

2. Перейдите в меню «Контент и покупки».

3. Выберите «Просмотреть».

4. Найдите пункт «Страна/регион».

5. В списке выберите «Турция» (Türkiye).

6. Нажмите «Продолжить», затем «Принять».

7. В способе оплаты укажите «None» (Нет).

8. Заполните адрес выставления счета. Я открыл в Google Картах столицу Турции Анкару, кликнул на первую попавшуюся организацию и скопировал адрес.

Например, вот полный адрес одной из организаций Анкары (разберем его по частям):

Küçükesat (микрорайон), Başak Sk. No:47/D (улица и дом), 06660 (индекс) Çankaya (район города) /Ankara, Турция

Кроме того, потребуется турецкий номер телефона. Получить настоящий турецкий номер довольно сложно, поэтому мы будем использовать любой номер, подходящий по формату.

Apple не проверяет адрес и телефон на физическую достоверность при смене региона — они нужны лишь для формальностей. Этот номер не будет использоваться для отправки кодов двухфакторной авторизации.

Разберем и номер. Турецкий мобильный телефон состоит из трех частей. Вводить его нужно без знака «+»:

90 (код страны) xxx (код оператора) xxx-xx-xx (номер)

Ниже — 15 самых распространенных кодов мобильных операторов Турции:

530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 543, 544, 545, 546.

Теперь вам не составит труда придумать турецкий номер в нужном формате, например:

90 533 123 45 67

90 537 765 43 21

90 544 888 88 88

Теперь заполним необходимые поля блока «Адрес выставления счета»:

Street (улица) : Başak Sk. No:47/D

: Başak Sk. No:47/D Street (улица, вторая строка) : можно оставить пустой

: можно оставить пустой Postcode (индекс) : 06660

: 06660 City (город) : Ankara

: Ankara Country/Region (страна/регион) : Türkiye (заполнится автоматически)

: Türkiye (заполнится автоматически) Phone (телефон) : 90 542 333 22 99

: 90 542 333 22 99 First Name (имя) : ваше имя латиницей

: ваше имя латиницей Last Name (фамилия): ваша фамилия латиницей

9. Нажмите «Готово» в правом верхнем углу.

10. Убедитесь, что в поле «Страна/регион» указано «Türkiye».

Поздравляю, у вас турецкий аккаунт!

Теперь купите код пополнения, зайдите в App Store, нажмите на иконку своего профиля и выберите «Redeem Code», чтобы ввести приобретенный код пополнения аккаунта (см. выше).

Часто задаваемые вопросы

Удалятся ли фото при отмене подписки на iCloud?

Нет. Они остаются в облаке 30 дней, но при этом временно ограничивается синхронизация.

Можно ли сменить регион с активной подпиской?

Нет, нужно дождаться окончания оплаченного периода.

Нужен ли турецкий номер телефона при смене региона?

Нет, не нужен. Вы можете ввести любой турецкий номер телефона с международным кодом Турции и кодом местного оператора. Apple не будет проверять его, отправляя СМС или звонок.

Пропадут ли приложения?

Нет, все установленные приложения останутся на месте. Однако, если приложение доступно только в России, вы не сможете его обновить, пока не переключитесь обратно (или не скачаете его заново из облака покупок).

Можно ли вернуть регион обратно?

Технически — да, но это неудобно из-за необходимости каждый раз обнулять баланс и ждать окончания подписок. Лучше создать отдельный аккаунт для Турции, если планируете пользоваться российским параллельно.

Безопасно ли менять регион?

Да, это официальная функция Apple.

Работает ли в Турции русский язык в приложениях?

Да, язык приложения зависит от настроек вашего iPhone, а не от региона магазина. Если у приложения есть русская локализация, она будет работать.

Будет ли работать iCloud, если я сменю регион?

Да, ваше облако продолжит работать. Фотографии и резервные копии никуда не денутся, просто оплата за следующий месяц пойдет уже в лирах с вашего турецкого баланса.

