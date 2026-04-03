Почему Apple отключила платежи в России и что делать пользователям

С 1 апреля 2026 года Apple полностью прекратила обработку платежей в России. App Store, Apple Music, iCloud+, Apple TV+ и все остальные сервисы больше нельзя оплатить — ни с карты, ни с мобильного счета. Разбираемся, что произошло, почему это случилось и что делать миллионам российских пользователей iPhone прямо сейчас.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Что произошло 1 апреля 2026 года

Нет, это не первоапрельская шутка — хотя дата, конечно, максимально ироничная. С 1 апреля 2026 года обработка платежей для покупок в App Store и других медиасервисах Apple в России больше недоступна. Об этом Apple сообщила в специальном документе поддержки.

Новые покупки, включая встроенные покупки и продление подписок, в России больше недоступны — если только на балансе аккаунта Apple нет средств.

Проще говоря: если на вашем аккаунте нет денег — вы больше ничего не купите и ничего не продлите. Ни приложение за 99 рублей, ни подписку на Apple Music, ни дополнительное место в iCloud.

Стоит отметить, что в России были одни из самых низких цен на фирменные подписки Apple в мире. Я подробно сравнивал стоимость Apple Music по странам — российские цены выглядели настоящим подарком по сравнению с Европой и США. То же касалось и тарифов iCloud+ для России.

Почему Apple отключила платежи в России: две причины одновременно

Ситуация сложилась из двух встречных ударов. И тут важно понимать — это не только решение Apple.

Удар со стороны российских властей

Три источника в правительстве сообщили РБК 30 марта, что Минцифры дало операторам указание прекратить этот вид платежей с 1 апреля. В ночь на 1 апреля российские операторы связи отключили возможность оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона. Изменения затронули клиентов МТС, Билайна, Мегафона и Tele2.

Напомню: мобильный счет оператора был самым удобным способом оплатить зарубежные санкционные сервисы, которые не принимают российские банковские карты. После 2022 года, когда Visa и Mastercard ушли из России, оплата через мобильный баланс стала для миллионов людей единственной лазейкой.

Зачем власти это сделали? В кабинете министров меру объяснили стремлением принудить Apple вернуть в App Store приложения российских разработчиков. Источники также отметили, что отключение оплаты со счета усложнит приобретение VPN-сервисов, которые используют для обхода блокировок.

То есть фактически россиян лишили сервисов Apple не западные санкции, а собственное правительство. Теперь этот канал перекрывают, причем не западные компании, а с российской стороны. Как метко подмечают на Хабре — «не надо накладывать на нас санкции, мы сами это сделаем».

Удар со стороны западных регуляторов

Параллельно, буквально за пару дней до отключения, произошло еще кое-что важное. Британский финансовый регулятор OFSI оштрафовал ирландскую «дочку» Apple — Apple Distribution International (ADI) — на 390 000 фунтов (около $516 000) за платежи российскому стриминговому сервису Okko, которые были проведены уже после введения санкций.

Apple Distribution International признало ошибку. Компания самостоятельно выявила транзакции, сообщила регулятору OFSI и согласилась выплатить штраф без апелляции. Apple грозил штраф до $1,3 млн, но сумму снизили, потому что компания добровольно раскрыла платежи и отказалась от права на обжалование.

Совпадение? Формально — да. Но по факту ответ Apple пошел дальше, отключив все методы оплаты. Это также может быть мерой пресечения после недавнего штрафа компании за случайное нарушение санкций против России.

Какие сервисы Apple перестали работать в России

Список полный и безжалостный. Вот что затронуто:

Apple Music — подписки и покупки

— подписки и покупки Apple TV+ — покупки и подписки

— покупки и подписки Apple Arcade

Apple Fitness+

Apple One — пакетная подписка на все сервисы

— пакетная подписка на все сервисы iCloud+ — платное хранилище

— платное хранилище App Store — покупка и подписки приложений

— покупка и подписки приложений iTunes Store — музыка, фильмы

— музыка, фильмы Apple Podcasts — платные подписки

— платные подписки Рингтоны и мелодии

Подписаться на Яблык в Max — инструкции и новости для пользователей iPhone, iPad и Mac — max.ru/yablyk.

По сути, заблокировано все, что связано с деньгами в экосистеме Apple на территории России.

Лично для меня самая болезненная потеря — Apple Music. Я больше 10 лет пользовался этим сервисом — причем всего за 45 рублей в месяц. И да, хоть я гражданин Беларуси и живу здесь постоянно, подписки на Apple Music и iCloud+ у меня были привязаны к российскому аккаунту. Причина простая: в России цены на музыку и облачное хранилище были заметно ниже, чем в Беларуси. Но дело не только в деньгах. Белорусский Apple Music — урезанный: в нем нет треков с нецензурной лексикой, а снять это ограничение невозможно — оно зашито на уровне страны. Так что российский аккаунт был не прихотью, а осознанным выбором.

Что будет с уже купленными приложениями и подписками

Тут есть хорошие и плохие новости.

Хорошая: приложения и контент, которые вы ранее купили, останутся вам доступны. Возможно, вы даже сможете обновлять уже имеющиеся приложения. Формулировка Apple осторожная — «возможно, вы сможете обновить приложения, которые у вас уже есть» — но пока обновления работают.

Плохая: если у вас есть подписка и Apple не сможет списать оплату — подписка прекратится. Вы можете потерять доступ к контенту этой подписки.

Любое текущее подписочное приложение продолжит работать до конца оплаченного периода или до исчерпания баланса в аккаунте Apple — но не дольше.

Если на балансе аккаунта Apple есть средства, покупки и продление подписок продолжат работать, пока эти средства не закончатся. Также можно активировать уже имеющиеся коды App Store (гифт-карты).

Что будет с iCloud и вашими данными

Это, пожалуй, самый болезненный вопрос для большинства. Многие хранят в iCloud фотографии за годы, рабочие документы, резервные копии. Потерять все это — настоящая катастрофа.

Apple здесь сделала исключение. Компания сохранила доступ к контенту для российских пользователей даже после истечения подписки iCloud+.

На российской версии страницы поддержки Apple формулировка звучит так:

«Ваши данные останутся доступными после окончания подписки. Вы сможете управлять хранилищем и скачивать фото и видео в iCloud.»

Обратите внимание на предлог «в». Звучит так, будто можно продолжать загружать контент в облако. Но если перейти по ссылке, на которую ведет эта фраза, становится понятно: речь идет о скачивании фото и видео «из» iCloud, а не «в» него. Похоже на неточность перевода, которая может ввести в заблуждение.

Я понимаю это так: доступ к уже хранящимся данным сохранится — вы сможете скачать все свои фото, видео и файлы, например, через сайт icloud.com или получить ссылку на файлы в iCloud Drive. А вот загружать новый контент в облако, скорее всего, уже не получится.

И еще один важный момент: сколько именно Apple будет хранить данные пользователей после окончания подписки — в документе не сказано ни слова.

Можно ли еще как-то оплатить App Store из России

Давайте разберем оставшиеся варианты. Их немного, и все — с оговорками.

1. Баланс аккаунта Apple

Если деньги уже лежат на балансе — они работают. Тратьте их на подписки и приложения, пока не закончатся.

2. Подарочные карты Apple (Apple Gift Card)

Подарочные карты пока остаются одной из немногих альтернатив для пополнения баланса App Store. Но эти каналы в ближайшее время тоже будут закрыты. Карту нужно покупать для российского региона App Store, и найти такую уже практически не реально.

3. Смена региона аккаунта Apple

Можно сменить регион Apple ID на другую страну и привязать иностранную карту или способ оплаты. Но учтите: карта должна быть выпущена именно в той стране, которую вы указали как регион аккаунта. Белорусский аккаунт Apple — белорусская карта (да, в Беларуси по-прежнему все работает), турецкий — турецкая. Иначе привязка просто не пройдет.

Сколько пользователей Apple затронуто в России

Масштаб проблемы огромен. Доля пользователей iPhone в России составляет 40–42% от всех владельцев смартфонов (данные Т-Банка за 2024 год). В Москве владельцев iPhone и вовсе больше половины — 53%.

По статистике МТС, 79% пользователей Apple переходят на новый iPhone вместо устройств других брендов — лояльность к экосистеме колоссальная. А значит, и привязка к сервисам максимальная.

Что делать прямо сейчас

Если вы пользователь Apple в России, вот конкретный план действий:

1. Проверьте баланс аккаунта Apple. Откройте App Store → нажмите на свою аватарку → посмотрите баланс. Если есть средства — они еще работают.

2. Скачайте все важные приложения прямо сейчас. Бесплатные приложения пока можно скачивать. Но непонятно, надолго ли.

3. Сделайте локальный бэкап данных из iCloud. Скачайте фотографии на компьютер через iCloud.com. Да, Apple обещала сохранить данные — но лучше перестраховаться.

4. Расставьте приоритеты. Если на балансе остались деньги — решите, что важнее: iCloud+ (сохранность данных) или Apple Music (развлечения). Я бы в первую очередь сохранил iCloud+ и начал поиск альтернативного решения.

5. Если нужен возврат средств. Apple указывает, что для возврата за ранее купленные приложения или контент можно обратиться через reportaproblem.apple.com.

6. Рассмотрите альтернативы. Для музыки — Яндекс Музыка или VK Музыка. Для облачного хранилища — Яндекс Диск, Облако Mail.ru. Качество не то же, но данные сохранятся.

Часто задаваемые вопросы

Apple отключила App Store в России?

Не совсем. App Store продолжает работать — бесплатные приложения можно скачивать, уже купленные приложения доступны. Но совершать новые покупки и оплачивать подписки без средств на балансе аккаунта Apple невозможно с 1 апреля 2026 года.

Можно ли оплатить iCloud в России после 1 апреля 2026?

Только если на балансе аккаунта Apple есть средства. Оплата с мобильного счета отключена всеми четырьмя федеральными операторами. Банковские карты РФ не работают с 2022 года. Остаются подарочные карты (если найдете).

Пропадут ли мои фотографии из iCloud?

Нет. Apple подтвердила, что данные iCloud+ останутся доступными после окончания подписки для российских аккаунтов. Но загружать новые данные не получится.

Как пополнить баланс Apple ID в России в 2026 году?

Рабочих вариантов практически не осталось. Единственный способ — подарочные карты Apple, но достать их на данный момент уже вряд ли получится.

Удалятся ли купленные приложения?

Нет. Все ранее приобретенные приложения и контент останутся доступными. Обновления для уже установленных приложений тоже пока работают.

Что будет с Apple Music в России?

Подписка продолжит работать до конца оплаченного периода или до исчерпания баланса. После этого доступ к каталогу Apple Music прекратится.

Поможет ли смена региона Apple ID обойти ограничения?

Да, это возможно, но с важным условием: к аккаунту Apple можно привязать только ту банковскую карту, которая выпущена в стране, указанной в качестве региона учетной записи.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос