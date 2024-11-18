Начиная с 2017 года я каждый год вместе с семьей езжу на автомобиле в горы. Например, о поездке в Грузию, Армению и Турцию, вы можете прочитать в этом материале на сайте, а в моем Instagram-аккаунте я подробно описываю все интересные места, в которых мне удалось побывать. Иногда, наворачивая круги по серпантину, интересно узнать, на какую высоту мы поднялись. В этой статье я расскажу, как смотреть высоту над уровнем моря на iPhone.
Все смартфоны Apple, начиная с iPhone 6, оснащены барометрическим датчиком, который помимо прочего используется для расчета высоты над уровнем моря. Измерение высоты над уровнем моря при помощи iPhone можно произвести как в стандартном приложении «Компас», так и, например, в приложении «My Altitude». Второй способ может использовать данные NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США).
Рассмотрим оба способа.
Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «Компас»?
1. Откройте стандартное iOS-приложение «Компас». Если вы его случайно удалили, то скачать можно здесь.
2. Высота над уровнем моря будет указана в нижней строке.
Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «My Altitude» с использованием данных NOAA?
1. Скачайте приложение «My Altitude».
2. Запустите приложение и предоставьте необходимые доступы к службам определения местоположения.
3. В верхней части экрана вы увидите значение текущей высоты над уровнем моря.
Если вы пользуетесь iPhone 6 или более новой версией смартфона Apple, то в этом случае для определения высоты приложение будет встроенный барометрический датчик устройства (этот способ более точный). Но вы также можете сравнить значение, полученное из базы данных NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США). Для этого.
4. Откройте вкладку «Data Files» в правом нижнем углу.
5. В появившемся всплывающем меню, нажмите кнопку «Yes». Начнется скачивание данных NOAA вашего региона.
6. После загрузки данных снова перейдите на вкладку «Data Files» в нижней части главного экрана приложения.
7. Отображаемые данные высоты над уровнем моря будут взяты из базы данных NOAA.
8. Вы можете снова перейти на вкладку «Device Sensor», чтобы вернуться к режиму отображения информации о высоте, полученной при помощи встроенного датчика.
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