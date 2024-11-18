Как измерить высоту над уровнем моря при помощи iPhone?

18 ноября 2024 |

Начиная с 2017 года я каждый год вместе с семьей езжу на автомобиле в горы. Например, о поездке в Грузию, Армению и Турцию, вы можете прочитать в этом материале на сайте, а в моем Instagram-аккаунте я подробно описываю все интересные места, в которых мне удалось побывать. Иногда, наворачивая круги по серпантину, интересно узнать, на какую высоту мы поднялись. В этой статье я расскажу, как смотреть высоту над уровнем моря на iPhone.

Как измерить высоту над уровнем моря при помощи iPhone?

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Все смартфоны Apple, начиная с iPhone 6, оснащены барометрическим датчиком, который помимо прочего используется для расчета высоты над уровнем моря. Измерение высоты над уровнем моря при помощи iPhone можно произвести как в стандартном приложении «Компас», так и, например, в приложении «My Altitude». Второй способ может использовать данные NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США).

Рассмотрим оба способа.

 

Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «Компас»?

1. Откройте стандартное iOS-приложение «Компас». Если вы его случайно удалили, то скачать можно здесь.

2. Высота над уровнем моря будет указана в нижней строке.

Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «Компас»?

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Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «My Altitude» с использованием данных NOAA?

1. Скачайте приложение «My Altitude».

2. Запустите приложение и предоставьте необходимые доступы к службам определения местоположения.

Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «My Altitude» с использованием данных NOAA?

 

3. В верхней части экрана вы увидите значение текущей высоты над уровнем моря.

Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «My Altitude»?

Если вы пользуетесь iPhone 6 или более новой версией смартфона Apple, то в этом случае для определения высоты приложение будет встроенный барометрический датчик устройства (этот способ более точный). Но вы также можете сравнить значение, полученное из базы данных NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США). Для этого.

4. Откройте вкладку «Data Files» в правом нижнем углу.

5. В появившемся всплывающем меню, нажмите кнопку «Yes». Начнется скачивание данных NOAA вашего региона.

Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «My Altitude»?

6. После загрузки данных снова перейдите на вкладку «Data Files» в нижней части главного экрана приложения.

Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «My Altitude»?

 

7. Отображаемые данные высоты над уровнем моря будут взяты из базы данных NOAA.

Как посмотреть высоту над уровнем моря на iPhone при помощи приложения «My Altitude»?

 

8. Вы можете снова перейти на вкладку «Device Sensor», чтобы вернуться к режиму отображения информации о высоте, полученной при помощи встроенного датчика.

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто
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