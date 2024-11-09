Если при посадке в автомобиль на вашем iPhone время от времени появляется сообщение об ошибке «Аксессуар не поддерживается. Данное устройство не поддерживает этот аксессуар», то в этом материале я расскажу, как от него избавиться.

Автоматическое подключение iPhone к медиасистеме автомобиля через Bluetooth открывает множество возможностей. Вы можете совершать и принимать звонки, слушать музыку, общаться с голосовым помощником и использовать разнообразные приложения на смартфоне, не отвлекаясь от дороги. И все это без необходимости постоянно подключать и отключать кабель.

Однако многие автолюбители довольно часто сталкиваются с такой проблемой, когда при посадке в автомобиль на экране iPhone появляется раздражающее сообщение: «Аксессуар не поддерживается. Данное устройство не поддерживает этот аксессуар».

И это происходит даже без подключения какого-либо кабеля к устройству, просто в момент посадки в машину. Более того, это уведомление блокирует доступ к смартфону до тех пор, пока пользователь не осуществит взаимодействия с ним, нажав кнопку «OK».

Как отключить сообщение об ошибке «Аксессуар не поддерживается» при посадке в автомобиль?

Предлагаю ознакомиться с наиболее распространенными способы решения проблемы.

Способ 1. Измените настройки безопасности iOS

Вы можете получить это сообщение в случае попытки заблокированного iPhone подключиться к медиасистеме автомобиля. В целях безопасности в настройках вашего смартфона может быть установлен параметр, который запрещает аксессуарам подключаться к iPhone, если его экран заблокирован в течение часа.

Чтобы отключить эту функцию и избавиться от сообщения об ошибке, установите переключатель «Аксессуары» по пути: приложение «Настройки» → «Face ID и код-пароль» в положение «Включено».

Способ 2. Произведите повторное подключение

Удалите Bluetooth-привязку к iPhone в медиасистеме автомобиля и подключитесь к смартфону заново. Также удалите Bluetooth-подключение автомобиля из iPhone по пути приложение «Настройки» → «Bluetooth», а затем подключитесь заново.

Способ 3. Проверьте состояние кабеля и порта зарядки

Если ошибка возникает при подключении iPhone к медиасистеме автомобиля через кабель, стоит проверить состояние самого кабеля и убедиться, что порт зарядки на iPhone не загрязнён. Можно попробовать очистить его с помощью зубочистки, подсвечивая фонариком.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос