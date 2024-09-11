10 сентября 2024 года состоялась короткая презентация Sony, на которой компания анонсировала новую мощную игровую консоль PlayStation 5 Pro. Данная модель станет самой мощной приставкой компании за всё время.

У PlayStation 5 Pro на 67% больше вычислительных блоков, а память устройства работает на 28% быстрее в сравнении со стандартной моделью. Скорость графики выросла на 45%, а скорость обработки трассировки лучей – в два-три раза.

У приставки нет встроенного дисковода, так что при желании запускать игры с дисков его придётся покупать отдельно. У PS5 Pro встроенное хранилище на 2 ТБ.

Новая модель будет поддерживать технологию PlayStation Spectral Super Resolution, которая с помощью машинного обучения повышает чёткость изображения. Кроме того, приставка поддерживает новый стандарт Wi-Fi 7 и более 8500 игр для PS4 с улучшенной производительностью. Бесплатно будут обновлены такие хиты, как Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows и Gran Turismo 7.

Предзаказ PlayStation 5 Pro откроется с 26 сентября, а продажи стартуют 7 ноября. В США приставка будет стоить 700 долларов, в Европе — 800 евро.

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