Как отключить прием звонков в Telegram на выбранных устройствах

17 апреля 2024 |

Telegram стал настолько универсальным инструментом общения, что этот мессенджер обычно установлен сразу на нескольких пользовательских устройствах. Ведь очень удобно иметь возможность читать все свои многочисленные синхронизированные чаты на любом гаджете: на компьютере, iPad, iPhone. Вот только во время звонка возникает естественная проблема – сигнал подают все ваши устройства. Но ведь очевидно, что для общения вы используете далеко не все устройства, а, например, только смартфон.

Как отключить прием звонков в Telegram на выбранных устройствах

«Был недавно»: как скрыть онлайн-статус в Telegram, включив невидимку.

Пользователи устройств от Apple знают, что настройки системы позволяют на каждом из гаджетов отключить прием звонков, в том числе и видеозвонков. Подобная функция присутствует и в Telegram, но она настраивается другим образом.

 

Как отключить звонки в Telegram на определенных устройствах?

1. На любом вашем устройстве откройте мессенджер Telegram.

2. Зайдите в меню «Настройки» → «Устройства».

Как отключить звонки в Telegram на определенных устройствах?

Яблык в Telegram и YouTube.

 

3. Выберите то устройство, на котором звонки принимать не требуется.

4. Деактивируйте для него опцию приема звонков.

Как отключить звонки в Telegram на определенных устройствах?

Этот несложный способ позволит быстро настроить все подключенные к вашей учетной записи устройства. Функция приема звонков останется только на тех гаджетах, которые вы считаете лучше всего предназначенными для общения посредством аудио- или видео.

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Метки: .
Добавить комментарий
Вы должны авторизоваться или зарегистрироваться для комментирования