Telegram стал настолько универсальным инструментом общения, что этот мессенджер обычно установлен сразу на нескольких пользовательских устройствах. Ведь очень удобно иметь возможность читать все свои многочисленные синхронизированные чаты на любом гаджете: на компьютере, iPad, iPhone. Вот только во время звонка возникает естественная проблема – сигнал подают все ваши устройства. Но ведь очевидно, что для общения вы используете далеко не все устройства, а, например, только смартфон.

Пользователи устройств от Apple знают, что настройки системы позволяют на каждом из гаджетов отключить прием звонков, в том числе и видеозвонков. Подобная функция присутствует и в Telegram, но она настраивается другим образом.

Как отключить звонки в Telegram на определенных устройствах?

1. На любом вашем устройстве откройте мессенджер Telegram.

2. Зайдите в меню «Настройки» → «Устройства».

Яблык в Telegram и YouTube.

3. Выберите то устройство, на котором звонки принимать не требуется.

4. Деактивируйте для него опцию приема звонков.

Этот несложный способ позволит быстро настроить все подключенные к вашей учетной записи устройства. Функция приема звонков останется только на тех гаджетах, которые вы считаете лучше всего предназначенными для общения посредством аудио- или видео.

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