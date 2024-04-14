Любой опытный пользователь Telegram знает, что этот мессенджер обладает немалым числом инструментов как для общения, так и для защиты передаваемой информации. Причем информация эта касается и статуса нахождения сети. Большинство мессенджеров похожи между собой функционалом, в том же WhatsApp основные функции все те же, но есть и отличия. В Telegram также имеется возможность для пользователя отключить время своего посещения, скрывая таким образом от незнакомцев свой статус. В этом материале мы расскажем о тех полезных настройках, которые помогут вам спрятать ваш онлайн-статус в Telegram, скрывая факт и время пребывания в Интернете.

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Что означает статус в Телеграм: «был недавно», «на этой неделе», «в этом месяце» или «был очень давно» и сколько это по времени?

Кроме статуса «В сети» пользователи Телеграм могут также находится в следующих состояниях:

« Был <количество> минут (или часов) назад »

» « Был вчера в <время (часы и минуты)> »

» « Был <дата (день, месяц, год)> »

» « Был недавно » — охватывает период от 1 секунды до 2-3 дней

» — охватывает период от 1 секунды до 2-3 дней « На этой неделе » — от 2-3 до 7 дней

» — от 2-3 до 7 дней « В этом месяце » — от 6-7 дней до месяца

» — от 6-7 дней до месяца «Был очень давно» — более месяца (также статус отображается для заблокированных пользователей)

Яблык в Telegram и YouTube.

Как спрятать онлайн-статус в Telegram?

Ваш онлайн статус видим многим, не стоит думать, что это никому неинтересно. Когда человек готовится начать общение в Telegram, заинтересованные люди могут понять, что человек уже в Сети. А это не всегда желательно. Но исправить такую ситуацию не так и сложно.

1. Запустите приложение Telegram и откройте вкладку «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Конфиденциальность» и выберите меню «Время захода».

3. Если вы хотите включить невидимку в Телеграм, то из трех доступных вариантов выберите «Никто», а при необходимости добавьте в исключение тех людей, статус «онлайн» которых вы хотели видеть или, наоборот, которому нельзя этого делать.

Примечание. Стоит учесть, что скрывая свое появление в сети, вы сами также лишаетесь возможности видеть онлайн-статус других пользователей. Вместо точного времени будет отображаться примерное значение (был недавно, был на этой неделе, в этом месяце или был очень давно). Исключением является покупка Premium-подписки в Telegram, которая позволяет видеть онлайн-статус других пользователей, даже если вы скрыли свой (подробнее в конце статьи).

Как включить невидимку в Телеграм путем удаления контакта пользователя?

С помощью метода, о котором мы рассказывали выше, вы можете автоматически отключить показ времени своего посещения в Telegram сразу для всех пользователей. Однако такое быстрое решение не всегда удобно – всё же ваши близкие не смогут получить столь нужной информации от вас. Так что с точки зрения жизненного удобства лучше активировать не опцию «Никто», а вариант «Контакты».

А затем просто удалить из своих контактов тех людей, которых вы не помните или в которых не уверены. Для этого:

1. Отройте приложение Telegram и перейдите на вкладку «Контакты».

2. Выберите из списка того человека, которому вы не хотите показывать время своего появления в Сети. Нажмите и удерживайте палец на строке с его именем.

3. Выберите опцию «Удалить контакт», а затем подтвердите свой выбор.

От того человека, которого вы удалили из «Контактов», теперь будет спрятано время вашего последнего сеанса. Удалять же стоит те контакты, чьих обладателей вы не помните, не уверены в них или просто хотите спрятаться от них. При этом важно отметить, что удалению контакт подвергается не из телефона, а только из Telegram.

Как читать сообщения в Telegram не заходя в чат, чтобы не раскрывать статус «онлайн»?

Есть еще один неочевидный и далеко не всем известный способ незаметно работать с Telegram так, чтобы никто не увидел ваш онлайн-статус. Для этого нужно просто включить показ уведомлений из мессенджера с текстом на экране вашего iPhone. Давайте рассмотрим этот процесс.

1. Откройте приложение «Настройки» на iPhone и перейдите в раздел «Уведомления».

2. В самом верху в разделе «Отображать как» в качестве стиля уведомлений выберите «Стопка» или «Список», а в меню «Показ миниатюр» установите значение «Всегда».

Далее пролистайте вниз и откройте параметры уведомлений для приложения Telegram и убедитесь, что активирован пункт «Допуск уведомлений», включены все три стиля предупреждений «Заблокированный экран», «Центр уведомлений» и «Баннеры», а также в меню «Показ миниатюр» установлен параметр «Всегда».

3. Откройте приложение Телеграм и перейдите во вкладку «Настройки», а затем в раздел «Уведомления и звуки». Удостоверьтесь, что активированы следующие опции: «Всех аккаунтов» (если хотите получать уведомления из всех своих аккаунтов, если у вас их несколько), «Показывать текст» и «Имена в уведомлениях».

Далее перейдите в меню «Личные чаты» и активируйте переключатели «Показывать уведомления» и «Показывать текст». Здесь же вы можете добавить необходимых пользователей в исключения и отключить от них показ уведомлений.

В разделе «Уведомления и звуки» вы также можете отключить уведомления из групп, каналов и историй.

После настройки уведомлений вы сможете читать текст сообщений из чатов Telegram на экране iPhone не открывая приложение и не выдавая тем самым свое присутствие.

Исключения Телеграм, при которых пользователь может увидеть, что вы «В сети»

Существуют некоторые очевидные действия, которые раскрывают ваш онлайн-статус независимо от установленных вами настроек конфиденциальности, указанных выше.

Пользователь сможет увидеть вас в Интернете в течение около 30 секунд, если вы сделаете следующее:

Набираете текст в личном с ним чате или группе, в которой вы оба являетесь участниками. При этом будет виден ваш статус «печатает…».

Отправите сообщение в личный с ним чат или в группу, в которой вы оба являетесь участниками.

Прочитаете отправленное вам сообщение, которое пользователь отправил вам в личный чат.

Как в Telegram показывать статус «Был очень давно»?

Если вы боитесь, что конкретный человек будет следить за вашим онлайн-статусом в Telegram, то этого пользователя можно просто заблокировать. В таком случае он больше не сможет видеть время вашего посещения сервиса, вместо это ему будет показываться статус «Был(а) очень давно», к тому же исчезнет и аватарка. Вот как это сделать.

1. Откройте вкладку «Настройки» в приложении Telegram, перейдите в раздел «Конфиденциальность» и выберите меню «Черный список».

2. Нажмите кнопку «Заблокировать пользователя» в самом верху, после чего выберите тот самый нежелательный чат или контакт из списка.

Для добавления человека в черный список вашего Telegram можно также зайти в профиль этого пользователя, а потом нажать «Ещё» и «Заблокировать». Но стоит понимать, что в таком случае этот человек не сможет ни звонить вам, ни писать.

Что означают галочки рядом с сообщениями в Телеграм?

Одна галочка — сообщение доставлено на сервер Telegram, при этом ваш собеседник получил уведомление (при условии, что они у него включены).

— сообщение доставлено на сервер Telegram, при этом ваш собеседник получил уведомление (при условии, что они у него включены). Две галочки — ваше сообщение было прочитано — собеседник открыл чат в приложении Telegram и увидел сообщение.

Как в Telegram отключить отчет о прочтении сообщений?

Этот вопрос интересует многих – можно ли отключить отчет о прочтении? И хотя мессенджер не предусматривает такой функции, есть вариант обхода этого несколько странного ограничения. И вот суть этого способа.

1. В настройках Telegram выберите раздел «Конфиденциальность» и перейдите в меню «Время захода».

2. В списке опций установите переключатель «Скрывать время прочтения» в положение «Включено».

Стоит учесть, что Premium-подписчики имеют право обходить это ограничение (об этом подробнее ниже) и также то, что этот параметр не распространяется на сообщения в группах.

Правда, что подписка Premium в Telegram позволяет видеть время посещения других пользователей и статус прочтения своих сообщений?

Да, обладатели подписки Telegram Premium смогут видеть время последнего посещения других пользователей, даже если они скрыли свой онлайн-статус в настройках конфиденциальности. Однако это распространяется только на тех пользователей, которые разрешают видеть свой онлайн-статус.

Кроме того, владельцы Premium-аккаунтов могут видеть еще и статус прочтения своих сообщений, даже при активной опции «Скрывать время прочтения» в настройках конфиденциальности. В этом случае у пользователя будет показано две галки напротив сообщения, а при долгом нажатии на него удастся еще и увидеть время прочтения. Платная подписка позволит получить такую информацию вне зависимости от настроек приватности другого пользователя.

Заключение

Если вы являетесь начинающим пользователем популярного мессенджера, то вам надо изучить основные требуемые для работы функции и настроить свое приложение. В этой статье мы как раз и рассказали о некоторых настройках, которые позволят вам частично сохранять инкогнито при работе в Telegram.

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