Хоть отечественные пользователи и активно используют Telegram в качестве основного своего мессенджера, во всем мире приложением номер один в этой категории остается WhatsApp. Да и программа эта в последнее время явно улучшила свою функциональность. Разработчики WhatsApp постоянно обновляют мессенджер, оснащая его новыми инструментами и повышая его безопасность. И при этом приложение не перегружается, все еще оставаясь простым в обращении. Например, в WhatsApp очень легко найти нужного вам человека и начать с ним диалог, при этом даже не зная его номера телефона. Стоит ли говорить, что такая возможность сильно экономит время. А для этого надо лишь отправить своему новому собеседнику ссылку на WhatsApp. Как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

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Как сделать ссылку на WhatsApp с адресом wa.me?

К сожалению, никнеймы так и не появились WhatsApp, а это помогло бы ускоренному поиску в мессенджере пользователей. Так что на сегодняшний день самой быстрой возможностью обмена своим аккаунтом остается отправка ссылки на свой WhatsApp.

Вот только есть один нюанс: в этом мессенджере, в отличие от Telegram, отсутствует прямая ссылка на учетную запись. К счастью, ее нетрудно создать своими руками. Она будет выглядеть в формате:

https://wa.me/номер телефона в международном формате

Например:

https://wa.me/79261234567

или

https://wa.me/375291234567

Заметьте, что в данной ссылке не требуется наличие знака «плюс», но и с ним тоже будет работать

И этот способ вполне себе официальный, с его помощью можно отправить сообщение в WhatsApp, не добавляя в мессенджер номер своего собеседника. Созданную таким образом ссылку на себя стоит сохранить где-то, например, в «Заметках» или «Избранном». А в нужный момент времени эту ссылку на WhatsApp надо просто выделить, скопировать, а потом вставить в мессенджере или в тексте письма вашему новому собеседнику.

Как создать ссылку на WhatsApp с текстом?

Возможность создания ссылок на WhatsApp с предварительно заданным текстом является удобным способом для бизнеса и личного общения, ведь это позволяет отправителям быстро делиться сообщениями без необходимости вводить их вручную каждый раз. Чтобы сделать такую ссылку необходимо использовать базовый URL-адрес: «https://wa.me/» (без кавычек), к которому добавляется номер телефона в международном формате без знака «плюс».

После номера телефона следует добавить параметр «?text=» (без кавычек) и после знака равно вписать текст сообщения, заменив пробелы на символы «%20» для корректного отображения в URL.

Например, ссылка для отправки сообщения «Привет, как дела?» будет выглядеть так:

https://wa.me/1234567890?text=Привет%20как%20дела?

Как сократить длинную ватсап-ссылку с текстом?

При желании вы можете сократить длинную ссылку с текстом. Для этого необходимо использовать один из десяти бесплатных сервисов для сокращения ссылок, представленных в нашем обзоре.

Как в Ватсап создать QR-код, содержайщий ссылку на ваш аккаунт?

Можно еще больше упростить этот процесс и сэкономить таким образом время. Для этого ссылку стоит заменить QR-кодом, уже им можно поделиться с необходимыми людьми. Им понадобится лишь отсканировать код, что позволит приступить к переписке с вами в WhatsApp. Удобство такого метода в том, что номер не требуется добавлять в контакты, можно переходить к переписке сразу. И вы увидите, что это действительно просто.

1. Зайдите в WhatsApp и вкладку «Настройки».

2. Нажмите на значок QR-кода.

3. Выберите опцию «Поделиться».

4. Отправьте полученный код удобным вам способом вашему новому собеседнику, это не обязательно должен быть другой мессенджер.

5. Если вы отправили картинку посредством WhatsApp, то получателю нужно просто открыть ее и какое-то время удерживать на ней палец, а затем нажать «Открыть ссылку wa.me».

Если же QR-код был отправлен в другой сервис, то отсканировать его можно при помощи стандартных средств операционной системы мобильного устройства.

Эти шаги показывают, что даже сохранять картинку не требуется, как и устанавливать для ее обработки дополнительные инструменты.

Где найти ссылку на звонок в WhatsApp?

Возможность дать ссылку на свой профиль – это не единственный вариант приглашения собеседника для общения к себе в мессенджер. Ведь можно сделать еще и ссылку на звонок, что позволит другому человеку присоединиться к беседе. Причем она может быть не только личной, но и групповой.

1. Запустите свой WhatsApp и в нем откройте вкладку «Звонки».

2. Нажмите на кнопку «Создать ссылку на звонок» над списком недавних звонков.

3. Теперь выберите тип звонка, после чего можно отправлять ссылку выбранным и удобным для вас способом.

Как только другой пользователь нажмет на ссылку, будет осуществлен звонок вам. Для начала разговора вам остается лишь нажать на «Присоединиться». И ссылка эта является одноразовой, ее можно даже не удалять, ведь сразу после начала разговора она уже перестанет действовать.

Как в WhatsApp можно поделиться ссылкой на группу?

Общаться в WhatsApp можно не только лично, но и с помощью групп, куда входит несколько человек. Приглашение туда нового человека может заметно облегчить взаимодействие между собеседниками. Мало того, что новый участник группы получит возможность общения в ней, так еще и другие контакты станут ему доступными. Но расширением числа собеседников занимается администратор группы.

1. Откройте свой групповой чат в WhatsApp.

2. После этого нажмите на аватарку группы, так вы сможете попасть в ее меню.

3. Теперь нажмите на «Пригласить в группу по ссылке».

4. Осталось лишь выбрать самый удобный для вас способ передачи ссылки на вступление в группу WhatsApp.

Ссылку, как и обычно, может передать не только через ваши мессенджеры, но и через социальные сети. А если потребуется, приглашение в WhatsApp нетрудно передать и в формате QR-кода.

Как можно пригласить человека в WhatsApp?

Тот факт, что этот мессенджер популярен в мире и есть у вас, не означает, что им пользуются и остальные. И если ваш потенциальный собеседник еще не зарегистрирован в WhatsApp, его можно туда пригласить.

1. Запустите WhatsApp и перейдите во вкладку «Настройки».

2. В самом низу списка надо нажать на значок с сердечком «Рассказать другу».

3. Теперь из списка контактов выберите нужный вам или нажмите на кнопку «Поделиться приглашением» над списком.

4. На последнем шаге остается лишь отправить ссылку любым удобным из предложенных вам способов.

Ссылка в статусе Ватсап, как сделать?

Для того чтобы разместить ссылку в своем статусе WhatsApp, сделайте следующее:

1. Откройте приложение WhatsApp и перейдите на вкладку «Актуальное».

2. Нажмите на кнопку с изображением карандаша в разделе «Статус».

3. Вставьте ссылку в формате: https://yablyk.com

4. Если нужно добавить к ссылке произвольный текст, то нажмите на виртуальной клавиатуре клавишу «Ввод» и введите необходимое сообщение.

5. Измените шрифт текста и цвет фона при помощи кнопок, находящихся в верхнем правом углу экрана.

6. Нажмите кнопку «Отправить», чтобы опубликовать статус.

Опубликованный статус WhatsApp будет содержать активную ссылку, которую пользователи могут нажать, чтобы открыть указанный вами интернет-ресурс.