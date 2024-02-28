Как сделать ссылку на свой WhatsApp или чат группы, а также разместить ссылку в статусе

28 февраля 2024 |

Хоть отечественные пользователи и активно используют Telegram в качестве основного своего мессенджера, во всем мире приложением номер один в этой категории остается WhatsApp. Да и программа эта в последнее время явно улучшила свою функциональность. Разработчики WhatsApp постоянно обновляют мессенджер, оснащая его новыми инструментами и повышая его безопасность. И при этом приложение не перегружается, все еще оставаясь простым в обращении. Например, в WhatsApp очень легко найти нужного вам человека и начать с ним диалог, при этом даже не зная его номера телефона. Стоит ли говорить, что такая возможность сильно экономит время. А для этого надо лишь отправить своему новому собеседнику ссылку на WhatsApp. Как это сделать, мы и расскажем в этой статье.

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Как сделать ссылку на свой WhatsApp или чат группы, а также разместить ссылку в статусе

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Содержание статьи

  1. Как сделать ссылку на WhatsApp с адресом wa.me?
  2. Как создать ссылку на WhatsApp с текстом?
  3. Как сократить длинную ватсап-ссылку с текстом?
  4. Как в Ватсап создать QR-код, содержайщий ссылку на ваш аккаунт?
  5. Где найти ссылку на звонок в WhatsApp?
  6. Как в WhatsApp можно поделиться ссылкой на группу?
  7. Как можно пригласить человека в WhatsApp?
  8. Ссылка в статусе Ватсап, как сделать?

 

Как сделать ссылку на WhatsApp с адресом wa.me?

К сожалению, никнеймы так и не появились WhatsApp, а это помогло бы ускоренному поиску в мессенджере пользователей. Так что на сегодняшний день самой быстрой возможностью обмена своим аккаунтом остается отправка ссылки на свой WhatsApp.

Вот только есть один нюанс: в этом мессенджере, в отличие от Telegram, отсутствует прямая ссылка на учетную запись. К счастью, ее нетрудно создать своими руками. Она будет выглядеть в формате:

https://wa.me/номер телефона в международном формате

Например:

https://wa.me/79261234567

или

https://wa.me/375291234567

Заметьте, что в данной ссылке не требуется наличие знака «плюс», но и с ним тоже будет работать

И этот способ вполне себе официальный, с его помощью можно отправить сообщение в WhatsApp, не добавляя в мессенджер номер своего собеседника. Созданную таким образом ссылку на себя стоит сохранить где-то, например, в «Заметках» или «Избранном». А в нужный момент времени эту ссылку на WhatsApp надо просто выделить, скопировать, а потом вставить в мессенджере или в тексте письма вашему новому собеседнику.

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Как создать ссылку на WhatsApp с текстом?

Возможность создания ссылок на WhatsApp с предварительно заданным текстом является удобным способом для бизнеса и личного общения, ведь это позволяет отправителям быстро делиться сообщениями без необходимости вводить их вручную каждый раз. Чтобы сделать такую ссылку необходимо использовать базовый URL-адрес: «https://wa.me/» (без кавычек), к которому добавляется номер телефона в международном формате без знака «плюс».

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После номера телефона следует добавить параметр «?text=» (без кавычек) и после знака равно вписать текст сообщения, заменив пробелы на символы «%20» для корректного отображения в URL.

Например, ссылка для отправки сообщения «Привет, как дела?» будет выглядеть так:

https://wa.me/1234567890?text=Привет%20как%20дела?

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Как сократить длинную ватсап-ссылку с текстом?

При желании вы можете сократить длинную ссылку с текстом. Для этого необходимо использовать один из десяти бесплатных сервисов для сокращения ссылок, представленных в нашем обзоре.

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Как в Ватсап создать QR-код, содержайщий ссылку на ваш аккаунт?

Можно еще больше упростить этот процесс и сэкономить таким образом время. Для этого ссылку стоит заменить QR-кодом, уже им можно поделиться с необходимыми людьми. Им понадобится лишь отсканировать код, что позволит приступить к переписке с вами в WhatsApp. Удобство такого метода в том, что номер не требуется добавлять в контакты, можно переходить к переписке сразу. И вы увидите, что это действительно просто.

1. Зайдите в WhatsApp и вкладку «Настройки».

2. Нажмите на значок QR-кода.

3. Выберите опцию «Поделиться».

Как в Ватсап создать QR-код, содержайщий ссылку на ваш аккаунт?

 

4. Отправьте полученный код удобным вам способом вашему новому собеседнику, это не обязательно должен быть другой мессенджер.

Как в Ватсап создать QR-код, содержайщий ссылку на ваш аккаунт?

5. Если вы отправили картинку посредством WhatsApp, то получателю нужно просто открыть ее и какое-то время удерживать на ней палец, а затем нажать «Открыть ссылку wa.me».

Как в Ватсап создать QR-код, содержайщий ссылку на ваш аккаунт?

Если же QR-код был отправлен в другой сервис, то отсканировать его можно при помощи стандартных средств операционной системы мобильного устройства.

Как в Ватсап создать QR-код, содержайщий ссылку на ваш аккаунт?

Эти шаги показывают, что даже сохранять картинку не требуется, как и устанавливать для ее обработки дополнительные инструменты.

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Где найти ссылку на звонок в WhatsApp?

Возможность дать ссылку на свой профиль – это не единственный вариант приглашения собеседника для общения к себе в мессенджер. Ведь можно сделать еще и ссылку на звонок, что позволит другому человеку присоединиться к беседе. Причем она может быть не только личной, но и групповой.

1. Запустите свой WhatsApp и в нем откройте вкладку «Звонки».

2. Нажмите на кнопку «Создать ссылку на звонок» над списком недавних звонков.

Где найти ссылку на звонок в WhatsApp?

 

3. Теперь выберите тип звонка, после чего можно отправлять ссылку выбранным и удобным для вас способом.

Где найти ссылку на звонок в WhatsApp?

Как только другой пользователь нажмет на ссылку, будет осуществлен звонок вам. Для начала разговора вам остается лишь нажать на «Присоединиться». И ссылка эта является одноразовой, ее можно даже не удалять, ведь сразу после начала разговора она уже перестанет действовать.

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Как в WhatsApp можно поделиться ссылкой на группу?

Общаться в WhatsApp можно не только лично, но и с помощью групп, куда входит несколько человек. Приглашение туда нового человека может заметно облегчить взаимодействие между собеседниками. Мало того, что новый участник группы получит возможность общения в ней, так еще и другие контакты станут ему доступными. Но расширением числа собеседников занимается администратор группы.

1. Откройте свой групповой чат в WhatsApp.

2. После этого нажмите на аватарку группы, так вы сможете попасть в ее меню.

3. Теперь нажмите на «Пригласить в группу по ссылке».

Как в WhatsApp можно поделиться ссылкой на группу?

 

4. Осталось лишь выбрать самый удобный для вас способ передачи ссылки на вступление в группу WhatsApp.

Ссылку, как и обычно, может передать не только через ваши мессенджеры, но и через социальные сети. А если потребуется, приглашение в WhatsApp нетрудно передать и в формате QR-кода.

Как в WhatsApp можно поделиться ссылкой на группу?

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Как можно пригласить человека в WhatsApp?

Тот факт, что этот мессенджер популярен в мире и есть у вас, не означает, что им пользуются и остальные. И если ваш потенциальный собеседник еще не зарегистрирован в WhatsApp, его можно туда пригласить.

1. Запустите WhatsApp и перейдите во вкладку «Настройки».

2. В самом низу списка надо нажать на значок с сердечком «Рассказать другу».

3. Теперь из списка контактов выберите нужный вам или нажмите на кнопку «Поделиться приглашением» над списком.

Как можно пригласить человека в WhatsApp?

 

4. На последнем шаге остается лишь отправить ссылку любым удобным из предложенных вам способов.

Как можно пригласить человека в WhatsApp?

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Ссылка в статусе Ватсап, как сделать?

Для того чтобы разместить ссылку в своем статусе WhatsApp, сделайте следующее:

1. Откройте приложение WhatsApp и перейдите на вкладку «Актуальное».

2. Нажмите на кнопку с изображением карандаша в разделе «Статус».

Ссылка в статусе Ватсап, как сделать?

 

3. Вставьте ссылку в формате: https://yablyk.com

4. Если нужно добавить к ссылке произвольный текст, то нажмите на виртуальной клавиатуре клавишу «Ввод» и введите необходимое сообщение.

Ссылка в статусе Ватсап, как сделать?

 

5. Измените шрифт текста и цвет фона при помощи кнопок, находящихся в верхнем правом углу экрана.

6. Нажмите кнопку «Отправить», чтобы опубликовать статус.

Ссылка в статусе Ватсап, как сделать?

Опубликованный статус WhatsApp будет содержать активную ссылку, которую пользователи могут нажать, чтобы открыть указанный вами интернет-ресурс.

Ссылка в статусе Ватсап, как сделать?

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