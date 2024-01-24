Как в Телеграм отправлять исчезающие голосовые (видео) сообщения

Любые популярные мессенджеры стараются постоянно развивать свой функционал, чтобы удерживать армию пользователей и не отставать от конкурентов. Касается это не только вариантов передачи информации и ее оформления, но и вопросов защиты. Неслучайно в настройках появляются дополнительные разделы с опциями конфиденциальности общения. К этому направлению можно отнести и такую полезную функцию, как исчезающие голосовые сообщения. Сама по себе возможность не писать сообщение, а надиктовывать его – очень полезная, да и слушать длинный текст часто проще, чем читать его. А вот возможность удалить такое сообщение сразу после его прослушивания – дополнительный бонус к обеспечению безопасности. В конце 2023 года Telegram тоже научился автомаически удалять голосовые и видеосообщения. Рассказываем об этой полезной новой функции популярного сервиса.

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Как в Telegram отправить исчезающее голосовое или видеосообщение?

1. Откройте Telegram и выберите чат, в котором вы общаетесь. Обратите внимание на нижний правый угол экрана. Там может быть размещен значок микрофона (для осуществления записи голосовых сообщений) или камеры (для записи видеосообщений «в круге»). Для того чтобы переключаться между этими двумя режимами просто коснитесь значка.

2. Нажмите и удерживайте значок микрофона (камеры) для начала записи голосового (видео) сообщения. При нажатии, значок микрофона (камеры) превратится в большую синюю кнопку.

3. Продолжая удерживать синюю кнопку записи голосового (видео) сообщения потяните ее вверх.

4. В правой нижней части экрана появится значок единички в кружке – нажмите на него.

5. Чтобы завершить запись, нажмите на кнопку «Пауза» (в этом случае вы сможете предварительно прослушать (просмотреть) запись перед отправкой). Для немедленной отправки исчезающего голосового или видеосообщения, нажмите на большую кнопку синего цвета со стрелкой внутри.

Смысл работы этой функции в том, что Telegram автоматически удалит голосовое (видео) сообщение сразу после его прослушивания (просмотра). Понять это поможет та самая цифра «1» рядом с записью.

Как в Telegram отправить исчезающее фото или видео?

1. Зайдите в чат Telegram, в котором вы ведете общение.

2. Нажмите на значок добавления вложений.

3. После перехода в галерею выберите в списке фото или видео для отправки.

4. Нажмите на кружок в правом верхнем углу, чтобы он закрасился в синий цвет.

5. В поле «Добавить подпись» нажмите на единичку в кружочке и в появившемся меню выберите через какое время после открытия ваше фото или видео будет удалено. На выбор предлагается следующие варианты:

Один просмотр

3 секунды

10 секунд

30 секунд

6. Нажмите кнопку отправки медиаконтента предварительно убедившись, что в поле «Добавить подпись» установлено время автоматического удаления с кружке синего цвета.

С помощью таких простых действий вы можете отправить своему адресату фото или видео, которые могут быть удалены сразу же после просмотра.

Как в Telegram отправлять исчезающие текстовые сообщения?

А вот чтобы создавать в Telegram исчезающие текстовые сообщения, придется действовать другим путем. Так что, приготовившись отправлять их, не ищите нужные кнопки, используемые для описываемых выше действий.

1. Откройте Telegram и перейдите во вкладку «Настройки».

2. В разделе «Конфиденциальность» перейдите в меню «Автоудаление сообщений».

3. Выберите период времени, по прошествии которого, все сообщения во всех чатах будут удалены. Тут можно использовать или один из предложенных вариантов, или же выбрать другой срок, нажав на одноименную опцию.

Также возможность использовать исчезающие сообщения можно задействовать и для конкретной групповой беседы. Это пригодится, если необходимо автоматически удалять переписку в определенном чате, а не во всех подряд.

1. Откройте в Телеграм нужный чат.

2. Нажмите на имя интересующего вас контакта, после чего вы попадете в меню. Там нажмите на «Еще».

3. В появившемся всплывающем меню нажмите на пункт «Автоудаление» и выберите требуемой для этого период времени или вариант «Другое» для установки своего варианта.

Тут важно обратить внимание, что удалять сообщения через часы или минуты не получится – выбор осуществляется только на основе дней, месяцев и лет. Конечно же, с точки зрения практичности хотелось бы видеть тут более короткие интервалы времени, но пока в Telegram это не реализовано.

Можно ли пересылать или сохранять исчезающие голосовые или видеосообщения в Telegram?

Нет. Telegram по умолчанию не позволяет пересылать или сохранять исчезающие голосовые сообщения. Также стоит знать, что сама функция автоудаления голосовых сообщений в Telegram не будет работать в групповых чатах – она предназначена только для личного общения. При этом контент удаляется не только у получателя, но еще и у автора.

Если же вы хотите запретить пересылку любых других ваших сообщений, то:

1. Откройте настройки Telegram.

2. Перейдите по пути «Конфиденциальность» → «Пересылка сообщений».

3. Выберите вариант «Никто», а ниже, если необходимо, можно добавить и исключения.

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