Microsoft назвала 15 причин, почему Windows 11 лучше Windows 10

Смена поколений операционных систем всегда была переломным моментом для компьютерного мира. Выход новой версии Windows неизменно вызывает волну споров и дискуссий среди пользователей. Одни с нетерпением ждут обновления, чтобы опробовать свежие функции, другие скептически относятся к грядущим переменам. Microsoft же всячески пытается убедить своих клиентов, что переход на Windows 11 – разумный и своевременный шаг.

В преддверии окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025-го года корпорация развернула широкомасштабную кампанию, перечисляя преимущества актуальной операционной системы. Дизайнерские решения, производительность, безопасность – вот лишь некоторые козыри, которыми Microsoft рассчитывает привлечь внимание пользователей.

Одним из главных новшеств стал обновленный пользовательский интерфейс системы. Лаконичный, минималистичный, он действительно приятен для глаз и крайне прост в повседневном использовании. Виджеты на рабочем столе позволяют оперативно получать полезную информацию, не отвлекаясь на лишние действия. В то же время «Пуск» и «Проводник» теперь делают умные рекомендации, значительно экономя время пользователя.

Взаимодействие с файлами в современной Windows 11 также претерпело ряд усовершенствований. Теперь в «Проводнике» можно использовать вкладки, как в современных браузерах, что существенно упрощает навигацию. Кроме того, появились улучшенные инструменты для глубокого и гибкого контроля энергопотребления, позволяющие продлить время автономной работы ноутбуков и планшетов.

Не обошли стороной в Microsoft и вопросы безопасности. Интеграция ключей доступа с системой распознавания лиц Windows Hello обеспечивает дополнительный уровень защиты данных. Умный контроль приложений препятствует установке сомнительных программ, потенциально опасных для пользователя.

Усовершенствования коснулись и мультимедийных возможностей операционной системы. Так, Windows 11 предлагает функцию живых субтитров, а также поддержку естественного голоса экранным диктором. Для любителей видеозвонков предусмотрены специальные эффекты Windows Studio (правда, только на некоторых устройствах Qualcomm).

Не забыли в Microsoft и о геймерах. Автоматическая работа HDR, технология Cross Adaptor Scan Out для снижения задержек и увеличения частоты кадров на игровых ноутбуках, оптимизация игр для Windows – вот лишь некоторые фишки, которые наверняка придутся по душе любителям видеоигр. А панель контроллера сделает игровой процесс еще более комфортным и удобным.

Этот внушительный список преимуществ Windows 11 должен убедить даже самых скептически настроенных пользователей в необходимости перехода на новую операционную систему. Впрочем, многие эксперты отмечают, что корпорация умолчала о некоторых минусах «одиннадцатой» версии, в частности навязчивой рекламе, которая встречается в различных разделах интерфейса. Как бы то ни было, с прекращением поддержки Windows 10 большинству пользователей рано или поздно придется сделать выбор в пользу обновления. Впрочем, те, кто не готов к переменам, смогут продлить полноценную работоспособность привычной системы еще на три года, правда, уже за плату. Остается надеяться, что Microsoft учтет ошибки и недочеты Windows 11 в следующих итерациях своей операционной системы, какое бы название они не носили.

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