Microsoft: Recall в Windows не будет скрывать пароли и данные банковских карт

21 мая Microsoft представила функцию «Recall» для Windows 11, которую назвала не иначе, как «ключ к будущему компьютеру». На презентациях все звучало красиво – компьютер отслеживает все действия пользователя, чтобы потом с помощью действия «Вспомнить» вернуться каким-то своим забытым уже действиям.

Поможет в этом мощный искусственный интеллект. Надо сказать, что на Mac нечто похожее реализует сторонняя программа «Rewind». Однако оказалось, что конфиденциальные данные пользователей окажутся под угрозой. Функция «Recall» будет их собирать и небезопасно хранить.

Сама по себе функция отслеживания действий пользователей нравится мало кому. В Сети даже появились призывы возврата к проверенной уже Windows 10. Однако в Microsoft поспешили успокоить пользователей – «Recall» появится лишь на новой платформе «Copilot +» (интеллектуальный помощник на базе искусственного интеллекта в Windows 11), которая сделает упор на нейронные процессоры и пока еще только готовится выйти.

Новая волна скандала возникла после публикации официального описания системы «Copilot Plus». Удивило то, что Microsoft заявила об отсутствии контроля за модерацией собираемого контента. То есть пароли пользователей, их личные фото или номера банковских карт могут попасть на создаваемые «Recall» скриншоты и будут дальше где-то храниться.

Трудно сказать, что более тревожит – постоянное нахождение этих данных на компьютере в неконтролируемом пользователем месте или же возможная их отправка в сторонние облачные хранилища.

А пока функция «Recall» выглядит достаточно сырой, больше отпугивая пользователей, нежели мотивируя ею пользоваться.

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