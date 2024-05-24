Venturebeat: Microsoft побеждает Apple в стратегии развития ИИ

В мире искусственного интеллекта разворачивается захватывающая схватка между двумя гигантами технологической индустрии — Microsoft и Apple. И пока, кажется, что Сатья Наделла опережает Тима Кука в этой гонке за превосходство в сфере компьютерного ИИ.

На весенней презентации OpenAI было объявлено о выпуске приложения ChatGPT для macOS, что вызвало любопытство в том, почему первоначальный релиз не произошел на Windows. С учетом того, что Microsoft является главным финансовым партнером OpenAI, многие ожидали, что новую технологию отдадут именно компании-партнеру. Однако, Microsoft удивила всех, представив новый Copilot для персональных компьютеров, который обещает полноценную интеграцию с ОС и использование ИИ-моделей как отдельно на устройстве, так и в специальном облаке. И по сравнению с этим проектом, приложение ChatGPT для Mac от OpenAI теперь кажется уже не таким внушительным. Причем подходы Apple и Microsoft к использованию искусственного интеллекта в своих продуктах значительно различаются, и пока рано делать окончательные выводы о том, чья стратегия окажется успешнее. В настоящий же момент кажется, что Microsoft опережает «яблочного» конкурента.

Компания Apple стремится создавать элегантные продукты, оснащенные передовыми технологиями и мощными характеристиками для будущих потребностей. Это проявляется в Vision Pro, новых планшетах iPad, линейках MacBook и iPhone, которые регулярно обновляются. Новые устройства имеют большой запас памяти и процессорной мощности, намного превосходящий потребности большинства пользователей на момент выхода устройств.

Apple регулярно обновляет операционные системы и добавляет новый функционал, который использует аппаратные ускорители и специализированные компоненты. Однако, недостаток их подхода кроется в том, что генеративный искусственный интеллект на устройствах компании продолжает вызывать определенные сложности. Несмотря на значительные успехи в этой области за текущий 2024 год, ИИ модели на устройствах Apple пока не достаточно надежны для выполнения разнообразных задач. Временное решение данной проблемы представляет собой приложение ChatGPT для macOS. И оно будет использовать до тех пор, пока Apple не найдет способ использования собственных облачных искусственных интеллектов или не улучшит локальные модели до такого уровня, когда облачные решения больше не станут необходимыми. В результате пока что возникает весьма странная смесь различных инструментов искусственного интеллекта, которые не интегрируются должным образом в операционную систему.

Microsoft, напротив, сделала ставку на глубокую интеграцию ИИ в Windows. Прежде всего, инвестиции и финансовое партнерство с OpenAI позволили Microsoft занять уникальное положение для текущей и будущей интеграции передовых моделей в свою продуктовую линейку. Однако компания не ограничилась этим, распахнув двери и для открытых моделей, таких как, например, Mistral AI. Параллельно Microsoft начала выпускать собственные малые языковые модели, что тоже огромный плюс. Обновленный помощник с искусственным интеллектом Copilot демонстрирует передовые возможности генеративного ИИ и плавно вплетенные в повседневный опыт использования компьютера на Windows. От голосовых команд и создания контента до программирования и анализа данных — все эти задачи теперь можно выполнять с помощью самообучающихся моделей ИИ, которые делают процесс более эффективным и интуитивно понятным.

Впечатляет и масштабируемость стратегии Microsoft. Компания создала гибридную систему, использующую как локальный, так и облачный ИИ. Самые ресурсоемкие модели работают в специальном облаке, обеспечивая максимальную производительность. А более простые задачи выполняются непосредственно на устройстве с помощью оптимизированных моделей, что экономит трафик и ускоряет работу. На конференции Microsoft Build были ярко продемонстрированы новые возможности компьютеров с Copilot, включающие в себя широкий спектр функций искусственного интеллекта, такие как создание изображений, автоматические субтитры и многое другое. И важно отметить, что многие из этих функций работают на устройствах независимо, другие используют вычислительные мощности облака, а некоторые сочетают оба подхода. Развитие в этой области будет лишь нарастать, особенно учитывая усилия Microsoft по интеграции передовых ARM-чипов в современные ноутбуки. Аппаратная часть становится все более мощной, локальные языковые модели работают эффективнее, а обновления бэкенд-моделей Copilot происходят плавно, не нарушая пользовательский опыт.

Публичная демонстрация вызвала столь великолепный эффект, что Бен Томпсон из Stratechery сравнил новые ноутбуки Microsoft с MacBook Air, отметив, что они, в отличие от продуктов Apple, обладают значительной интеграцией с Искусственным Интеллектом, которая уже сейчас выглядит полезной и создает основу для дальнейшего роста в плане удобства использования по мере того, как разработчики начнут использовать все возможности ИИ от Microsoft.

Microsoft ясно демонстрирует, что придерживается стратегии бесшовной интеграции ИИ в свои продукты и сервисы. В то время как Apple сосредоточена на оптимизации своего железа под будущие ИИ-возможности, Microsoft уже сейчас предлагает передовой, но простой в использовании ИИ для повседневных задач. От создания контента и программирования до анализа данных и обработки изображений — ИИ от Microsoft становится незаменимым помощником, плавно встроенным в привычный цифровой опыт пользователей Windows. И эта интеграция будет только углубляться по мере развития технологий и росте вычислительной мощности устройств.

После того как приложение ChatGPT для macOS было анонсировано, в социальных сетях разгорелась волна шуток и насмешек в сторону Microsoft. Многие пользователи иронизировали над тем, что компания потратила целое состояние, а именно 10 миллиардов долларов, на OpenAI, лишь для того, чтобы выпустить приложение для устройств Apple. Однако с учетом последних анонсов на конференции Microsoft Build становится ясно, что ChatGPT имеет потенциал стать неким «троянским конем» Microsoft, проникающим в мир Apple. Поскольку приложение работает на облачной платформе Azure, более тесная интеграция с macOS и iOS может дать Microsoft возможность закрепиться в пользовательском опыте экосистемы Apple.

Так что похоже, в этом раунде Сатья Наделла (генеральный директор Microsoft, прим. ред) одержал верх. Но гонка на этом не заканчивается. Остается лишь наблюдать, чем ответит Apple. Битва за господство в сфере компьютерного ИИ только разгорается. Microsoft смогла опередить Apple, построив стратегию бесшовной интеграции передовых ИИ-технологий в ежедневный цифровой опыт пользователей. Apple, со своей стороны, сосредоточилась на долгосрочной перспективе. Компания оснащает свои устройства мощным железом и собственными ИИ-моделями, готовя их к эпохе, когда локальный ИИ достигнет впечатляющих высот. Но пока опыт работы с ИИ в экосистеме Apple выглядит разрозненным и менее инновационным.

Схватка гигантов набирает обороты. Microsoft бросила вызов, интегрировав ИИ в самое сердце Windows. Ответный ход за Apple. И это крайне увлекательное соревнование новаторских стратегий и больших ставок, исход которого определит будущее цифрового мира.

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