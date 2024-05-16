Инсайдер показал на фото сравнение размеров iPhone 16 Pro Max и 15 Pro Max

Согласно слухам, Apple увеличит размеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. В сети появились фотографии макета нового смартфона, по которым видно, насколько больше iPhone 16 Pro Max в сравнении с iPhone 15 Pro Max.

Обычно размеры макетов соответствуют размерам реальных устройств, поскольку они используются при изготовлении аксессуаров для будущих гаджетов. Пользователь Majin Bu в социальной сети X опубликовал фотографии реального iPhone 15 Pro Max рядом с макетом будущего iPhone 16 Pro Max.

У iPhone 15 Pro Max 6.7-дюймовый дисплей. Получается, у следующего поколения экран будет всего на 0,2 дюйма (5 мм) больше. Будет ли это заметно при использовании?

Судя по фотографиям, iPhone 16 Pro Max будет не сильно больше текущей модели iPhone 15 Pro Max. Да, разница в размере видна, но она минимальная. Вряд ли дополнительное пространство вместит какие-то новые элементы интерфейса на экране.

Помимо увеличенных дисплеев, у iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут и другие изменения. Среди них более ёмкие аккумуляторы, более быстрый Wi-Fi и 5G, новый чип A18 Pro на основе M4, отдельная кнопка съёмки, новая 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и телеобъектив с 5-кратным зумом на модели iPhone 16 Pro.

Apple анонсирует линейку iPhone 16 в сентябре этого года.

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