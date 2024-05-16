Инсайдер показал на фото сравнение размеров iPhone 16 Pro Max и 15 Pro Max

16 мая 2024 |

Согласно слухам, Apple увеличит размеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. В сети появились фотографии макета нового смартфона, по которым видно, насколько больше iPhone 16 Pro Max в сравнении с iPhone 15 Pro Max.

iphone 16 pro

Обычно размеры макетов соответствуют размерам реальных устройств, поскольку они используются при изготовлении аксессуаров для будущих гаджетов. Пользователь Majin Bu в социальной сети X опубликовал фотографии реального iPhone 15 Pro Max рядом с макетом будущего iPhone 16 Pro Max.

Инсайдер показал на фото сравнение размеров iPhone 16 Pro Max и 15 Pro Max

У iPhone 15 Pro Max 6.7-дюймовый дисплей. Получается, у следующего поколения экран будет всего на 0,2 дюйма (5 мм) больше. Будет ли это заметно при использовании?

Инсайдер показал на фото сравнение размеров iPhone 16 Pro Max и 15 Pro Max

Судя по фотографиям, iPhone 16 Pro Max будет не сильно больше текущей модели iPhone 15 Pro Max. Да, разница в размере видна, но она минимальная. Вряд ли дополнительное пространство вместит какие-то новые элементы интерфейса на экране.

Инсайдер показал на фото сравнение размеров iPhone 16 Pro Max и 15 Pro Max

Помимо увеличенных дисплеев, у iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут и другие изменения. Среди них более ёмкие аккумуляторы, более быстрый Wi-Fi и 5G, новый чип A18 Pro на основе M4, отдельная кнопка съёмки, новая 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и телеобъектив с 5-кратным зумом на модели iPhone 16 Pro.

Apple анонсирует линейку iPhone 16 в сентябре этого года.

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