Новые возможности камеры, которые могут появиться в iPhone 16 Pro

По данным многочисленных инсайдеров, помимо нового процессора, iPhone 16 Pro может получить более яркий дисплей, улучшенный аккумулятор, а также несколько новых возможностей для камеры.

Новая сверхширокоугольная камера

Согласно слухам, у iPhone 16 Pro и 16 Pro Max появится обновлённая 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Она будет значительно лучше текущей 12-мегапиксельной камеры на iPhone 15 Pro.

Сверхширокоугольная камера iPhone 16 Pro будет лучше справляться в различных ситуациях, особенно при слабом освещении. Изображения станут более детальными и будут лучше передавать цвета. Кроме того, увеличенное разрешение добавит новые возможности при обработке фотографий.

Улучшение получит и запись пространственного видео, которое предназначено для воспроизведения на гарнитуре Apple Vision Pro. Данная функция работает на основе основной и сверхширокоугольной камеры. Возможно, iPhone 16 Pro сможет записывать такое видео в разрешении 4K, а не только 1080p, как iPhone 15 Pro.

Расширенный оптический зум

На iPhone 15 Pro Max доступен 5-кратный оптический зум и 25-кратный цифровой. В этом году такие же возможности получит и модель iPhone 16 Pro, т.е. они будут доступны на обеих моделях «Pro».

Ходили слухи о том, что у iPhone 16 Pro Max появится так называемый «сверхдлинный комбинированный телеобъектив с перископом». Это может означать более мощный оптический зум, чем 5x, но пока подтверждений данной информации нет.

Антибликовое покрытие

У камер iPhone есть постоянная проблема в виде бликов при съёмке на солнце или ярком свете. Это техническая проблема, присутствующая на большинстве камер смартфонов. Однако для iPhone 16 Pro компания попытается её исправить.

Согласно слухам, Apple тестирует новое «покрытие с атомным слоем». Это покрытие минимизирует блики при съёмке на камеру iPhone 16 Pro.

Обновлённая основная камера

У iPhone 16 Pro появится новая основная камера от Sony, которая будет лучше снимать при слабом освещении.

Новая технология Sony разделяет фотодиоды и пиксельные транзисторы, которые обычно совмещены на одном слое. Это позволяет фотодиодам, которые захватывают свет, быть больше при прежнем размере пикселей. Если верить Sony, новый сенсор захватывает вдвое больше света, чем все остальные.

Неизвестно, использует ли Apple новый сенсор Sony для обеих моделей iPhone 16 Pro. Возможно, он появится только на iPhone 16 Pro Max.

Напомним, что Apple презентует линейку iPhone 16 в сентябре этого года.

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