Многие воспринимают интернет как место, где контент хранится вечно. Однако на самом деле большая доля страниц и файлов, размещенных во Всемирной паутине удаляется. В сети появились результаты нового исследования, в котором говорится о периоде жизни веб-страниц и онлайн-контента.

По данным «Исследовательского центра Пью» (Pew Research Center), из веб-страниц 2013 года уже исчезло 38%. Исчезают даже новые страницы: 8% сайтов 2023 года уже недоступны.

Обычно веб-страницы исчезают при удалении или перемещении. Это происходит на сайтах, которые функционируют нормально, т.е. полностью сайты не исчезают.

Большое количество новостей и важной информации становятся недоступными. На 23% новостных страниц есть хотя бы одна нерабочая ссылка, как и на 21% правительственных сайтов. Более того, 54% страниц Википедии содержат ссылки на страницы, которые больше не существуют.

Эффект касается и социальных сетей. Пятая часть постов в социальной сети «X» исчезает в течение нескольких месяцев после публикации.

В рамках исследования был проанализирован почти миллион веб-страниц из сервиса «Common Crawl», который архивирует части интернета. Затем исследователи проверяли, существуют ли взятые веб-страницы до сих пор.

Около 25% веб-страниц 2013-2023 года уже недоступны. Из них 16% – страницы рабочих сайтов, а 9% находятся на сайтах, которые больше не существуют.

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