Функции Slide Over и Split View значительно улучшают возможности многозадачности на iPad. Однако нужны они далеко не всем. И может сложиться такая ситуация, когда эти полезные функции кому-то попросту мешают, отвлекая и запутывая появлением дополнительных окон. Так почему бы тогда не отключить Slide Over и Split View, сознательно упростив свою работу с iPad?

У планшетов Apple есть несколько функций, которые обеспечивают многозадачность. Двумя популярными вариантами из них являются Split View, которая позволяет открыть два окна для двух приложений и разместить их рядом, и Slide Over. Последняя функция заключается в формировании небольшого плавающего окна приложения поверх основного окна другого. В комбинации друг с другом они позволяют вам работать одновременно с двумя или тремя приложениями.

Однако, если вы никогда не пользуетесь этими функциями, но при этом время от времени их случайно вызываете, и вас это раздражает, то их можно просто отключить.

Как отключить Split View и Slide Over на iPad

1. На планшете Apple с установленной последней версией iPadOS откройте приложение «Настройки».

2. Перейдите в раздел «Многозадачность и жесты».

3. В этом разделе в секции «Многозадачность» выберите опцию «Выкл.» вместо «Режимы Split View и Slide Over».

Яблык в Telegram и YouTube.

Обратите внимание на то, что в некоторых совместимых iPad в этой же секции есть возможность выбрать вариант «Постановщик» (он же Stage Manager) и пользоваться им вместо «Режимы Split View и Slide Over».

Это и все действия! Теперь можно работать или играть на своем iPad, не беспокоясь о несвоевременной активации одной из этих двух функций.

А если вы работаете с более старой версией iPadOS, то перейдите по пути «Настройки» → «Основные» → «Многозадачность и Dock». Здесь надо деактивировать переключатель «Разрешить несколько программ».

А если вы когда-нибудь захотите снова использовать Split View или Slide Over, то вернитесь в этот же раздел настроек и снова установите флажок под опцией «Режимы Split View и Slide Over».