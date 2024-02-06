Многие пользователи AirPods рано или поздно сталкиваются с необходимостью продажи или передачи своих наушников новому владельцу. Это может быть связано как с финансовой необходимостью, так и с банальным желанием обновить свою гарнитуру, избавившись от старой модели. В ходе подготовки устройства для передачи новому хозяину необходимо осуществить некоторые действия, в том числе и разорвать пару с идентификатором Apple ID, с которым связаны AirPods.

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Что будет, если удалить наушники AirPods (Pro) из Apple ID (iCloud)?

Пользователи техники Apple наверняка знают, что наушники AirPods одновременно могут быть привязаны только к одному идентификатору Apple ID. Так что от него устройство и надо отвязать перед передачей его другому владельцу или при продаже. После этого уже новый хозяин сможет создать с наушниками пару со своим устройством и привязать их к учетной записи Apple ID. Это позволит активировать все доступные устройству функции, в том числе и такой полезный при краже или утере «Локатор».

Для удаления наушников из идентификатора Apple ID надо войти в систему на iPhone, iPad или Mac, воспользовавшись этим самым идентификатором. И достаточно будет удалить AirPods на одном любом устройстве, куда вы смогли зайти, чтобы пара исчезла окончательно.

В ходе данного процесса даже необязательно, чтобы AirPods были подключены к вашему устройству через Bluetooth. Тем не менее этот процесс пойдет быстрее, если гарнитура все же будет иметь беспроводное соединение с устройством, находясь в радиусе досягаемости его Bluetooth.

Как отвязать наушники AirPods (AirPods Pro) от Apple ID (iCloud) на iPhone или iPad?

1. Запустите приложение «Локатор».

2. Найдите вкладку «Устройства» и перейдите на нее.

3. В списке устройств коснитесь наушников AirPods (Pro). В самом низу появившегося меню нажмите на пункт «Удалить это устройство».

4. Подтвердите действие с помощью кнопки «Удалить».

Аналогичное действие можно сделать, смахнув пальцем справа налево по наименованию наушников AirPods в списке устройств и нажав на значок с изображением корзины.

Как удалить наушники AirPods из идентификатора Apple ID (iCloud) на компьютере Mac?

1. Запустите приложение «Локатор».

2. Найдите вкладку «Устройства» и перейдите на нее. Там выберите свои наушники AirPods.

3. Коснитесь изображения наушников на карте и нажмите кнопку «i».

4. В появившемся меню нажмите кнопку «Удалить это устройство».

5. Подтвердите действие нажатием кнопки «Удалить».

Передача прав на сервисное обслуживание AppleCare

В том случае, если ваши наушники подпадают под сервисное соглашение AppleCare, вы можете или отменить его действие или передать его новому владельцу.

Чистка AirPods перед передачей их другому владельцу или продажей

И не забудьте перед передачей своих наушников новому владельцу их почистить. О том, как правильно чистить наушники AirPods мы рассказывали в этой статье.