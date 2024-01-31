Наушники Apple AirPods настолько популярны за счет своего удобства, качества и статуса, что обзавелись многочисленными клонами. Копии зачастую заметно уступают оригиналу по качеству звука и функционалу. Тем не менее китайцы постоянно улучшают свои продукты, пытаясь сделать их максимально похожими на Apple AirPods как внешне, так и по возможностям.

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Копии бывают разными

Количество разнообразных копий наушников Apple очень велико. Не стоит по умолчанию относить нынешние топовые клоны AirPods и Airpods Pro к некачественным продуктам. Например, копия AirPods Pro 2 от Hulian с чипом 277 H2S Ultra (стоит 7 000 – 9 000 рублей) и внешне практически идентична оригиналу (вплоть до использования тех же материалов и деталей), и повторяет фирменный функционал: идентифицируется техникой Apple, так же и как оригинальные собратья характерной анимацией, наличием отдельного раздела настроек, показывается на карте в приложении «Локатор», может бесшовно переключаться между связанными одним Apple ID устройствами.

Да и качество упаковки и сборки даже у опытного пользователя не зародят сомнений, к тому же и серийный номер устройства проходит проверку на сайте Apple.

И даже у этой чуть ли не идеальной копии нашлось несколько малозаметных, но все же отличий от оригинала. Но стоит ожидать, что в попытке достичь идеального результата китайцы всё исправят в ближайшем будущем.

Ниже приведем несколько критериев, которые стоит учитывать при покупке этих брендовых наушников. Естественно, чем дешевле копия, тем больше отличий от оригинала в ней можно отыскать.

Отличия в цене

Всегда обращайте внимание на цену. Слишком низкая цена на оригинальные наушники AirPods должна насторожить потенциального покупателя. Для сравнения приводим официальные цены на оригинальные наушники AirPods в США, Европе и России.

Цена AirPods Pro 2 в США — $250

Цена AirPods 3 в США — $170 – 180

Цена AirPods 2 в США — $130

Цена AirPods Pro 2 в Европе — 280 евро

Цена AirPods 3 в Европе — 200 – 210 евро

Цена AirPods 2 в Европе — 150 евро

Цена AirPods Pro 2 в России — 22 000 – 24 000 рублей

Цена AirPods 3 в России — 17 000 – 19 000 рублей

Цена AirPods 2 в России — 11 000 – 12 000 рублей

Возможные отличия на коробке

Коробки копий могут отличаться цветом от идеального белого цвета Apple, да и хвостик для распаковки может отсутствовать. Качество картона тоже важный критерий. Дизайнеры Apple используют для полиграфии идеальный черный цвет текста, копии же могут грешить грамматическими ошибками (ioS вместо iOS, iPadoS вместо iPadOS, «По» вместо «ПО» или «пли» вместо «или»).

Если взяться за верхнюю часть коробки, то нижняя ее часть должна скользить (открыться) под собственным весом. Но и это свойство уже повторяют топовые китайские подделки.

Отличия на самих наушниках и зарядном футляре

Пластик для футляра и самих наушников Apple используется только высококачественный, он просто белоснежный. Помогут выявить копию огрехи отливки пластика, зазубрины на металле петли, царапины. Для продуктов Apple такой брак попросту недопустим. Да и все элементы должны быть функциональными – сетки действительно прикрывать микрофоны, ведь у некоторых китайцев на этом месте вообще лишь рисунок. Также на подделках цвет амбушюр может отличаться от цвета самих наушников. Черный динамик же под ними у оригинала должен быть подвижным (у копий он статичен).

К тому же есть еще один малоизвестный и неочевидный способ проверки оригинальных AirPods – надо фонариком посветить на открытую крышку футляра. В нем можно будет увидеть несколько встроенных магнитов – они располагаются по обе стороны крышки. У копий же магнит обычно только один или отсутствует вовсе.

Визуально посмотреть на отличия, описанные выше вы можете на нашем видео.

Качество оригинальных Apple AirPods подтверждает магнитная крышка футляра, которая легко открывается, при этом в закрытом состоянии надежно держится. Она плавно ходит и не дребезжит. У моделей AirPods с беспроводной зарядкой на фронтальной стороне есть светодиод, который подтверждает как сопряжение, так и показывает уровень заряда. Дешевые копии в принципе лишены возможности беспроводной зарядки.

Стоит уделить внимание осмотру самих наушников, которые имеют характерную маркировку: буквы L и R, код модели и серийный номер на каждом вкладыше. Этот же серийный номер должен быть нанесен на внутреннюю сторону футляра. И стоит уделить внимание этой комбинации букв и цифр – она должна проходить проверку на сайте Apple, соответствуя точной модели наушников.

Функционал и качество звука

К сожалению, китайцы научились подделывать и характерные особенности оригинальных AirPods – появление фирменной анимации и быструю синхронизацию с любыми устройствами Apple. Стоит открыть кейс рядом с iPad или iPhone, как на их экране появится предложение о подключении устройства. Некоторые копии AirPods теперь тоже умеют бесшовно переключаться между устройствами с одним и тем же Apple ID.

Ниже на скриншотах — определение и настройки копии AirPods Pro 2 в macOS — все как у оригиналов.

Топовые копии AirPods обладают сбалансированным звуком, который даже на высокой громкости не дает искажений. И даже серьезные технологии прозрачности и шумоподавления тоже успешно работают на недешевых копиях наушников Apple.

Топовые поддельные наушники AirPods отображаются даже на карте в приложении «Локатор», но здесь есть несколько принципиальных отличий. Во-первых, наушники-копии отображаются на картинке в «Локаторе» без футляра, а также не имеют настроек «Режима пропажи», и «уведомлять, когда забыто».

Проверка серийного номера и гарантии

Некогда ранее, проверка серийного номера AirPods на сайте Apple могла снять все вопросы о подлинности наушников, но, к сожалению, не сейчас. Нынешние топовые копии AirPods отображают одинаковый серийный номер, как на коробке, так и в настройках AirPods в приложении «Настройки» на iPhone. Причем, как и в оригинальных наушниках, при нажатии на строку «Серийный номер» поочередно будут отображаться три серийных номера (обоих наушников и футляра).

Более того, некоторые копии даже могут отображать (не всегда, но часто) в настройках наушников раздел «Ограниченная гарантия», с данными о сроке действия гарантии. Как такое возможно? Дело в том, что в топовых копиях AirPods используется серийный номер от уже активных оригинальных наушников Apple. Другими словами срок гарантии, указанный в новой копии наушников, всегда будет меньше 365 дней. Иногда значительно меньше, это может быть и 300, 200 дней и т.д. Тогда как после активации новых оригинальных AirPods срок гарантии будет составлять 365 дней. По крайней мере так должно быть.

Ниже размещен скриншот с проверкой новых поддельных наушников AirPods Pro 2-ого поколения, купленных в январе 2024 года. Как видно, датой покупки наушников значится октябрь 2023 года. Исходя из данных о сроке гарантии можно сделать вывод, что оригинальные AirPods Pro 2-ого поколения с этим же серийным номером были активированы 14 октября 2023 года (365 дней до даты прекращения действия гарантии).

Примечание. К сожалению, в нынешних условиях «параллельного импорта» продукции Apple в Россию, проверка устройства по серийному номеру в некоторых случаях может изрядно запутать покупателя, чем внести ясность. Так, срок официальной гарантии (которая доступна на сайте Apple) для продукции компании Apple, купленной в России, может не отображаться или отображаться с большой задержкой. Бывает и так, что в продажу поступают активированные устройства, то есть срок гарантии составляет менее 365 дней.

Также бывает, что оригинальные наушники AirPods отображают сведения о гарантии не на всех iPhone, к которым они привязаны. Например, мои наушники AirPods Pro 2 отображают сведения о гарантии на iPhone 12, но не отображают на iPhone 14 Pro Max.

Как не нарваться на покупку поддельных наушников AirPods?

Отличить копию AirPods от оригинала становится все сложнее. Тем более, что появляется целый класс устройств, который пытается максимально полностью повторить и внешний вид, и функционал Apple AirPods, просто за меньшие деньги, без наценки за бренд. Так что, решившись приобрести оригинальные наушники AirPods, не покупайте их по частным объявлениям и в малоизвестных интернет-магазинах. Обращайте внимание на цену, а лучше обратитесь к проверенным и известным реселлерам, которые при покупке дадут чек и будут выполнять гарантийные обязательства.

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