AirPods Pro второго поколения были представлены и поступили в продажу в сентябре 2022 года. Но их дизайн и основной функционал более-менее известны были заранее. Надо сказать, что Apple не подвела со своим продуктом – гарнитура быстро стала хитом. Пользователи понимали, за что они платят высокую цену. Популярность наушников стала причиной появления их многочисленный копий. Надо сказать, что китайцы уже давно научились выпускать похожие на оригинал продукты. Главное их достоинство – цена, а уж внешнее сходство как самого изделия, так и его упаковки организовать несложно. Для многих именно это и было главным критерием, качество оказывалось на втором плане.

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Клоны AirPods Pro 2 предлагают как сетевые и розничные магазины, так и многочисленные частные продавцы. Отличаются эти копии не только своей стоимостью, но и качеством. Пользователя понять можно – уж слишком велик соблазн приобрести практически идентичные внешне AirPods Pro 2 наушники, пусть даже они качеством звука и уступают оригиналу. Все же изделие Apple – это статус! Но можно ли при выборе копий этих наушников найти действительно хорошее изделие, которое будет максимально повторять все функции брендового собрата?

Признаюсь, что я всегда относился скептически к китайским ноунейм-клонам наушников AirPods. Мне доводилось пользоваться копиями AirPods еще в 2019 году, и прямо скажем, опыт этот оказался далек от положительного. Упаковка, звук, сборка, автономная работа этих копий, которые мне «посчастливилось» юзать, оставило впечатление чего-то ненадежного, созданного на коленке в гараже.

Но прошло несколько лет, и вот я случайно наткнулся на шортс в Ютубе, который рекламил телеграм-канал, посвященный сугубо копиям AirPods. В своих постах ребята утверждали, что существуют копии AirPods Pro, которые не только обладают тем же звучанием, что и оригиналы, но и имеют те же функции, включая режимы шумоподавления, такую же фирменную анимацию, отдельный раздел с настройками и более того — они определяются в «Локаторе», и успешно бьются по серийнику на сайте Apple.

Неужели и правда китайцы смогли сделать чудо и сотворить полный аналог хита Apple, к тому же еще и в несколько раз дешевле?

В этой статье я не буду пытаться убедить вас в том, что копии AirPods Pro 2 лучше или хуже оригинала по каким-то критериями. Моя цель – показать вам, что некоторые копии вполне достойны не просто нашего внимания, а и вполне способны заменить собой оригинал. Рассмотрим один из таких удачных примеров, постаравшись максимально подробно сравнить это изделие с фирменными Apple AirPods Pro 2. Давайте разбираться.

Содержание статьи

Какие компании производят копии наушников Apple?

Копии AirPods производят как китайские компании-ноунеймы, так и известные производители подделок, такие как «Danny», «Tigerbuilder», «Huilian» и т.д. Однако, в наименованиях копий наушников Apple принято указывать чип, на основе которого они созданы.

Примеры обозначений копий наушников AirPods Pro 2:

Копия AirPods Pro 2 от компании Tigerbuilder с чипом Airoha 1562A

AirPods Pro 2 от компании Danny с чипом H2S Pro

AirPods Pro 2 с чипом BES 2600 YP - AirPods Pro 2 с чипом Huilian 277 H2S Ultra

Главные китайские производители подделок теперь работают по новой концепции, называемой FCO (Full Compliance with the Original или полное соответствие оригиналу). Это означает, что на рынке будут появляться не просто копии, а полноценные качественные, но более дешевые аналоги фирменных изделий.

На данный момент, самые качественные чипы, приближенные по функционалу к оригинальным AirPods, как раз и выпускают компании BES, Airoha и Huilian. В качестве испытуемой модели в этом обзоре участвует копия AirPods Pro 2 от компании Huilian с чипом 277 H2S Ultra.

Сравнение упаковки AirPods Pro 2 и копии Huilian с чипом 277 H2S Ultra

Как ни странно, но некоторые производители при производстве копий начинают «халтурить» уже с момента воссоздания коробки. И когда пользователь видит, что та явно не соответствует оригинальной упаковке, это сразу же формирует изначальный скепсис – если есть проблемы при работе с картоном и шрифтами на нем, то насколько же получится повторить сложное электронное изделие?

Копия AirPods Pro 2 от компании Huilian с чипом 277 H2S Ultra упакована в коробку, максимально соответствующую оригиналу. Ее можно долго крутить в руках и попросту не находить отличий от изделия Apple! Руки чувствуют плотный четырехслойный картон, с четкими углами и гранями. На коробке присутствует то же тиснение (но на оригинальной коробке фото наушников более выпуклое), буквы надписей четкие (но с незначительными ошибками, о них ниже), разве что некоторые шрифты могут чуть отличаться. Даже заклеена коробка аналогично продукту Apple – горизонтальными наклейками-пломбами.

Очень странно, что при таком скрупулезном подходе к клонированию устройств Apple, китайцы продолжают палиться на надписях, указанных на коробке. Что может быть проще, чем взять и скопировать текст? На коробке от копии мы нашли несколько грамматических ошибок. В частности:

«ioS» вместо «iOS»

«iPadoS» вместо «iPadOS»

«Apple watch» вместо «Apple Watch»

«пли» вместо «или»

«По» вместо «ПО»

Запятая, указана без пробела перед следующим словом, например: «… device,Apple Watch…»

Точка указана без пробела перед следующим предложением, например: «… chargers.Совместимо с устройствами…»

Пропущена точка между предложениями, например: «… software Works with MagSafe…»

Пропущен пробел, например: «AirPods Pro(2nd generation)» вместо «AirPods Pro (2nd generation)».

Все остальное идеально! Простой тест на качество коробка тоже проходит – опытные пользователи техники Apple знают, что если поднять верхнюю часть коробки, то нижняя часть сама под своим весом будет медленно опускаться вниз. Снаружи и внутри коробки нанесены серийные номера, они четкие и читаемые. Внутри коробки можно найти комплект документации. Он находится в квадратном со скругленными углами конверте. И тут тоже используется качественная бумага, что не дает повода усомниться в качестве продукта.

Сами наушники находятся внутри кейса, заклеенного прозрачной пленкой-крестом с хвостиком для быстрого снятия. Лежат они в ванночке из четырехслойного переработанного картона, в точности как у Apple. Под ней можно найти аксессуары. Производитель не поленился и с ними повторить в точности все детали AirPods Pro 2. Амбушюры упакованы в специальный раскладывающийся конверт с полочками, в котором все тиснения оригинала присутствуют. В комплекте имеется и качественный плетеный кабель USB-C / USB-C, тоже аккуратно запакованный и повторяющий по качеству и надписям оригинал.

Сравнение внешнего вида оригинальных наушников AirPods Pro 2 и копии Huilian с чипом 277 H2S Ultra

Внешне формой и размерами зарядный кейс и сами наушники идеально повторяют оригинальные AirPods Pro 2. На задней части зарядного футляра находится такой же шарнир для открывающейся крышки, выполненный из авиационного алюминия. И тут можно обнаружить небольшой мягкий люфт, но ведь именно такой же присутствует в оригинале! И это позволяет крышке мягче ходить, а не быть жесткой.

На середине задней панели кейса располагается мягкая и хорошо прожимаемая кнопка. На нижней грани находится порт USB-C и четыре технологических отверстия, три из которых — динамик.

Даже серебристое крепление шнурка на боковой грани имеется. На передней части кейса ниже крышки такой же, как и у оригинала, световой индикатор. Внутри кейса, в верхней откидывающейся крышке можно увидеть текстовые гравировки.

Алюминиевая петля на внутренней части крышки видна. Открывается она с четким и характерным щелчком.

Сами наушники даже при тщательном осмотре не выглядят дешевой поделкой. На амбушюрах можно увидеть небольшое технологические отверстие для их крепления. На наушниках нанесены серийные номера и знаки сертификации. В нужном месте присутствуют датчик обнаружения уха, сетки микрофонов. И это не муляжи, а вполне технологичные действующие решения.

Ножка наушника выполнена аккуратно, она прожимается снизу, как это реализовано в оригинальных AirPods Pro 2. Амбушюры отщелкиваются аналогичным с оригиналом образом, разве что в копии для этого необходимо приложить чуть большее усилие.

Сравнение функционала оригинальных наушников AirPods Pro 2 и копии Huilian с чипом 277 H2S Ultra

Чтобы наушники-клоны полноценно работали с устройствами Apple, те должны воспринимать их, как оригинальную продукцию. Все же одно дело – носить наушники лишь внешне похожие на AirPods Pro 2, совсем другое дело – получить в придачу еще и максимально схожий с оригиналом функционал. И с этим у копии AirPods Pro 2 от компании Huilian проблем практически нет!

При синхронизации с устройством Apple эти наушники определяются именно, как AirPods Pro 2 (!!!) – об этом сообщит появляющаяся анимированная картинка – все как в оригинале. Стоит открыться крышке, как через секунду-две ваше устройство обнаружит рядом с собой наушники. Нажмите на экране «Подключить»; картинка с наушниками на экране исчезнет – они готовы к использованию!

Картинка анимацией показывает и какой наушник находится в кейсе, и как происходит его зарядка.

Присутствует даже такой же как в оригинале раздел с настройками наушников. И в этом разделе можно обнаружить довольно детализированные настройки всех функций AirPods Pro 2, а также срок гарантии!

Тут же перечислены серийные номера (кейса и обоих наушников), которые в точности соответствуют указанным на изделии. Наушники определяются в том числе и в iOS 17. В копиях используются серийные номера от оригинальных AirPods Pro 2, поэтому они отображают информацию о гарантии и легко проходят проверку на сайте Apple.

Главное, что выделяет копию AirPods Pro 2 от компании Huilian – это не просто работающие датчики, а полное соответствие функционала изделия оригиналу. Кнопка на ножке удерживанием включает режим шумоподавления или режим прозрачности, а если изделие вытащить из уха – музыка становится на паузу. Поглаживание сенсорной площадки регулирует громкость. В ухе изделие сидит комфортно и плотно – отличий от оригинала никаких нет, да и откуда им взяться с учетом стопроцентного повторения формы? Подтверждает это и функция прилегания к ушам, которую можно запустить в настройках наушников на iPhone и проверить посадку.

Шумоподавление не просто работает, а имеет такой же параметр в -45 дБ, как и у оригинальных AirPods Pro 2. Более того, работает эта функция в копии от Huilian явно мягче, чем у продукта Apple. Тут был сделан уместный акцент на подход к шумоподавлению других именитых брендов, что сделало работу клона, субъективно, даже в чем-то лучше, чем у оригинала. Прозрачность тоже хороша – через пару минут можно забыть о том, что в ушах вообще находится устройство. Но если в оригинале звуки доходят до уха резкие, то в копии они подаются чуть мягче.

Казалось бы, как можно подделать функцию автоматического переключения воспроизведения на устройства Apple (iPhone, iPad, Mac), объединенных одной учетной записью Apple ID? Но и эта фича присутствует и успешно работает в копии AirPods Pro 2 с чипом Huilian 277 H2S Ultra! То есть, подключив эти наушники к iPhone, они автоматически включат воспроизведение медиа, если оно будет запущено на вашем Mac или iPad и т.д.

Заново запускать процесс синхронизации с новым устройством не придется. Надо сказать, что на данный момент, среди копий AirPods Pro 2 такая возможность – уникальна.

К слову, в macOS наушники тоже отображаются так же как и оригинальные AirPods Pro 2 — есть иконка в строке меню и отдельный раздел с режимами шумоподавления.

Устройство оснащено гироскопом, который помогает реализовать функцию пространственного звучания и сделать его динамическим. Работает это так, что при повороте головы в сторону вам будет казаться, что вы повернули голову от источника звука, поменяв соответственно и его восприятие. Мы специально проверили наличие гироскопа при помощи приложения GyroAssistant из App Store. Закрыв на наушниках датчики размещения в ухе, можно в приложении на основе вращения на экране кубика увидеть, как он реагирует на перемещение в пространстве гарнитуры — то есть проверить работоспособность гироскопа.

В меню настроек копии AirPods Pro 2 с чипом Huilian 277 H2S Ultra можно найти такие же работающие при этом опции, как и у оригинала: настройку микрофонов, оптимизированную зарядку, автообнаружение уха, настройки «Универсального доступа».

И даже «Локатор» отображает местоположение этого устройства на карте!

Другая важная особенность, которая, опять же, делает эту копию максимально близкой к оригиналу – поддержка беспроводной зарядки MagSafe и стандарта Qi.

Более того, наушники заряжаются даже от беспроводной зарядки Apple Watch.

Надо сказать, что многие аналоги при попытке скопировать внешне или функционально AirPods Pro 2 вопрос беспроводной зарядки просто игнорируют – это упрощает и удешевляет изделие. Копия AirPods Pro 2 с чипом Huilian 277 H2S Ultra может заряжаться и без проводов – это удобно, приятно и внушает уважение подходом к вопросу реализации всех функций оригинала.

Сравнение звучания оригинальных наушников AirPods Pro 2 и копии Huilian с чипом 277 H2S Ultra

Звук, без сомнения, является важнейшим критерием выбора любых наушников. AirPods Pro 2 не зря носят частицу «Pro» — этому параметру уделено немалое внимание, хотя реализацию идеальной назвать все же сложно. Удивительно, но при создании копии на базе чипа Huilian 277 H2S Ultra были учтены пожелания и недовольства пользователей. И это изделие получило звук, который субъективно не уступает оригинальным наушникам Apple. Некоторые пользователи сообщают, что звук копии им даже нравится больше, чем звучание оригинала — небольшие отличия кроются в глубине звука и басах. Мы почти уверены, что большинство пользователей не смогли бы определить разницу в звучании между оригинальными AirPods Pro 2 и копией Huilian с чипом 277 H2S Ultra.

С помощью приложения StarFun, о котором речь пойдет ниже, можно переключать еще и аудиокодеки. Наушники предлагают два варианта. Первый – оригинальный китайский, а второй – оригинальный от Apple. Во втором случае звук будет максимально идентичным оригиналу, тогда как в первом варианте он и будет как раз глубже и басовее.

Здесь же в приложении доступна информация и о наименовании и версии чипа, который используется в наушниках.

Время автономной работы: оригинальные наушники AirPods Pro 2 VS копия Huilian с чипом 277 H2S Ultra

AirPods Pro 2 гарантируют 6 часов своей работы в стандартном режиме, это время, естественно, может уменьшаться при активации дополнительных функций, того же шумодава. Но в копии использование чипа H2S Ultra, улучшенного аналога Apple H2, позволяет оптимизировать энергопотребление. В результате эти наушники могут играть от 7 часов на громкости выше средней от одного заряда, так что страдать от пониженной автономности вы явно не будете. Аккумулятор кейса имеет емкость в 360 мАч, тогда как в самих наушниках стоят аккумуляторы по 45 мАч.

Как обновлять копию наушников AirPods Pro 2 (Huilian с чипом 277 H2S Ultra)

Внимание разработчики Huilian уделили и программному обеспечению своего продукта. Наушники могут обновляться – так что возможные проблемы устраняются с выходом новой версии прошивки. Реализует обновление приложение «StarFun», которое можно установить как на iOS, так и на Android (в Google Play это приложение отсутствует, но его легко найти на профильных сайтах, погуглите). И хотя в приложении на iOS могут быть китайские иероглифы, разобраться с немногочисленными пунктами меню будет несложно.

Наконец мы подошли к немаловажной функции наушников от Huilian с чипом H2S Ultra – они прекрасно работают и с устройствами на базе Android, реализуя все тот же функционал, что и для продуктов Apple. В этом несложно убедиться, войдя в настройки устройства в приложении StarFun. Там можно увидеть и настройку шумоподавления, и режим прозрачности, пространственное аудио, уровень заряда, причем интерфейс меню уже русифицирован.

Для того чтобы обновить прошивку наушников при помощи приложения «StarFun» необходимо:

1. Подключите наушники при помощи Bluetooth к устройству, на котором установлено приложение «StarFun». Зарядный кейс не должен находиться на зарядке. Зарядный кейс должен быть открыт, наушники извлеките из кейса и положите рядом.

2. Отключите от Bluetooth все остальные устройства Apple, которые объединены одной учетной записью Apple ID.

3. Отключите «Автоблокировку» экрана на устройстве с установленным приложением «StarFun» по этой инструкции. Это необходимо для того чтобы экран устройства не погас во время обновления.

4. Запустите приложение «StarFun» и перейдите в предпоследний раздел.

5. При наличии обновления прошивки появится кнопка оранжевого цвета. Нажмите на нее. Начнется процесс обновления.

6. В процессе обновления не используйте наушники (не включайте музыку, не отвечайте на телефонный звонок и т.д.). Не закрывайте приложение «StarFun» до конца процесса обновления прошивки. В процессе обновления загрузка прогресса от 0% до 100% будет проходить трижды (обновление кейса и каждого из наушников).

7. После завершения обновления, перейдите в настройки Bluetooth на устройстве, к которому привязаны наушники и нажмите «Забыть это устройство».

8. Сбросьте наушники до заводских настроек. Для этого, откройте кейс и зажмите кнопку на задней стороне кейса до тех пор пока лампочка не загорится оранжевым цветом, а потом белым (примерно через 10-15 секунд).

9. Подключите наушники привычным способом.

Как отличить оригинальные AirPods Pro 2 от копии Huilian с чипом 277 H2S Ultra

Мы обнаружили следующие видимые отличия:

1. Изображение наушников на коробке с копиями AirPods Pro 2 заметно менее выпуклое, чем на оригинальной коробке.

2. Надписи на наклейках, размещенных на коробке, содержат около 10 грамматических и пунктуационных ошибок (см. выше): пропущенные знаки препинания (точки и запятые), «ioS» вместо «iOS», «iPadoS» вместо «iPadOS, «Apple watch» вместо «Apple Watch», «пли» вместо «или», «По» вместо «ПО»

и т.д.

3. Если снять амбушюры, то в оригинальных AirPods Pro 2 динамик черного цвета будет подвижным (может ходить вверх-вниз), тогда как в копии он статичен.

4. Если открыть зарядный кейс и подсветить его крышку фонариком, то на оригинальном изделии можно увидеть несколько встроенных магнитов, расположенных по обеим сторонам крышки. Тогда как в копии, в крышке размещен только один магнит и расположен он лишь с одной стороны.

Визуально посмотреть на последние два отличия вы можете на нашем видео.

Выводы

Нетрудно понять, почему копии оригинальной продукции всегда пользуются таким спросом. За меньшую стоимость можно получить изделие, внешним видом напоминающее продукт известного бренда. Это добавляет владельцу статусности и уверенности в себе. Копий AirPods Pro 2 существует немало, но добиться внешнего сходства просто. А вот полноценная реализация многочисленных умных функций сложного устройства Apple – серьезный вызов. Копия AirPods Pro 2 от Huilian с чипом H2S Ultra приятно удивляет. Даже детальное изучение этого изделия не позволяет так сразу ответить – чем же оно все-таки уступает оригиналу? При этом по некоторым характеристикам: автономности, качеству звука, наличии своего ПО с обновлениями, полноценной работе с Android эти наушники даже превосходят продукт Apple. Стоить такое изделие копейки не может, все же инженеры Huilian хорошо поработали над начинкой наушников и их программной поддержкой. Тем не менее эта копия стоит более чем в 3 раза дешевле оригинала, так что она определенно представляет собой интерес даже для поклонников качественной и умной техники Apple.

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