Все AirPods (Pro, Max) по годам и как определить модель наушников по серийному номеру

03 февраля 2024 |

Внешне некоторые модели AirPods настолько схожи между собой, что точная идентификация превращается в небольшой квест. Стоит учитывать еще и присутствие на рынке многочисленных копий, которые так или иначе пытаются повторить оригинал. Поможет определению модели AirPods как ее собственный номер, так и серийный номер самого устройства. К тому же он понадобится при проведении сервисных работ. Осталось только понять, где его найти, и как с его помощью пройти ту самую проверку.

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Все AirPods (Pro, Max) по годам и как определить модель наушников по серийному номеру

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Содержание статьи

  1. Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на iPhone, iPad или Mac?
  2. Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на самих наушниках или футляре?
  3. Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на коробке?
  4. Как проверить модель AirPods (Pro, Max) по серийному номеру на сайте Apple
  5. Как определить модель AirPods (Pro, Max) по номеру модели?
  6. Как узнать поколение AirPods (Pro, Max) с помощью номера модели. Таблица
  7. Как определить модель зарядного футляра от AirPods?

 

Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на iPhone, iPad или Mac?

Есть несколько способов найти серийный номер на наушниках AirPods. Нужная нам комбинация располагается не в одном единственном месте, что облегчает ее обнаружение и позволяет в случае расхождения заподозрить подделку.

 

Как найти серийный номер AirPods в приложении «Настройки» в iOS или iPadOS?

1. Поместите наушники AirPods в уши и дождитесь их подключения к iPhone или iPad. Затем на вашем устройстве откройте приложение «Настройки» и перейдите в меню настроек наушников <Имя ваших наушников AirPods>.

2. В разделе «Об устройстве» в соответствующей строке найдите серийный номер наушников.

Как найти серийный номер AirPods в приложении «Настройки» в iOS или iPadOS?

Если ваши наушники не отображаются в отдельном разделе приложения «Настройки» на iPhone или iPad, перейдите в раздел «Bluetooth», найдите свои наушники AirPods в списке подключенных устройств и нажмите на кнопку «i» напротив имени наушников.

 

Как найти серийный номер AirPods в macOS?

1. Вставьте наушники в уши и подключите их к компьютеру Mac.

2. Откройте приложение «Системные настройки» и перейдите в раздел «Bluetooth».

3. Найдите свои наушники AirPods в списке подключенных устройств и нажмите на кнопку «i» напротив имени наушников. Как найти серийный номер AirPods в macOS?

4. Откроется окно с информацией об устройстве, где в том числе будет указан и его серийный номер.

Как найти серийный номер AirPods в macOS?

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Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на самих наушниках или футляре?

Помимо нахождения серийного номера AirPods в настройках мобильного устройства можно найти нужную комбинацию и на самой гарнитуре. Этот способ вообще самый простой, так как не требует наличия дополнительного гаджета и связи с ним. Однако, здесь стоит учесть, что для определения серийного номера на самих наушниках пользователь должен обладать хорошим зрением (очень мелкий шрифт).

 

Серийный номер для AirPods или AirPods Pro

У моделей AirPods и AirPods Pro серийный номер единый, как для футляра, так и для самих наушников. Эту комбинацию можно отыскать на внутренней стороне крышки зарядного футляра, в том числе и для вариантов для беспроводной зарядки, футляра MagSafe, футляра с Lightning для AirPods 3 или же зарядного футляра MagSafe (с Lightning или USB-C) для AirPods Pro 2.

Серийный номер для футляре AirPods или AirPods Pro

В моделях AirPods второго и третьего поколений, как и у AirPods Pro первого и второго поколения, у каждого наушника есть еще и свой собственный серийный номер, нанесенный на стик. Но если вам требуется осуществить обслуживание ваших наушников, то нужен главный серийный номер, который находится на футляре. А вот дополнительные серийные номера с самих наушников не потребуются.

 

Серийный номер для AirPods Max

Для нахождения серийного номера наушников AirPods Max вам надо будет отсоединить от левой чашки магнитный амбушюр и найти на внутренней её стороне нанесенную информацию об устройстве.

Серийный номер на airpods max serial number calloutРасположение серийного номера на AirPods Max

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Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на оригинальной упаковке наушников?

Если у вас имеется оригинальная упаковка от наушников, то найти их серийный номер («Serial No.») можно и там, рядом со штрих-кодом. Также эту численно-буквенную комбинацию можно отыскать в квитанции на продукт или в его счет-фактуре.

Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на оригинальной упаковке наушников?

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Как проверить модель AirPods (Pro, Max) по серийному номеру на сайте Apple

1. Откройте раздел «Проверка права на сервисное обслуживание» на сайте Apple по этой ссылке.

2. Впишите в соответствующее поле серийный номер наушников AirPods, введите код, указанный на картинке и нажмите «Отправить».

Как проверить модель AirPods (Pro, Max) по серийному номеру на сайте Apple

Примечание. Серийный номер AirPods не может содержать букву «O», вместо нее используется цифра «0» (ноль).

3. На появившейся странице появится фотография и наименование модели наушников в соответствии со введенным серийным номером.

Как проверить модель AirPods (Pro, Max) по серийному номеру на сайте Apple

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Как определить модель AirPods (Pro, Max) по номеру модели?

Чтобы точно определить модель AirPods, понадобится найти её номер. А дальше уже таблица соответствия (размещена ниже) поможет получить требуемую информацию.

 

Где найти номер модели AirPods (Pro, Max)?

Поиск номера модели AirPods с помощью программы «Настройки» на iPhone и iPad

1. Вставьте наушники AirPods в уши и дождитесь их подключения к iPhone или iPad. Затем на вашем устройстве откройте приложение «Настройки» и перейдите в меню настроек наушников.

2. В разделе «Об устройстве» в соответствующей строке будет указан номер модели наушников AirPods.

Поиск номера модели AirPods с помощью программы «Настройки» на iPhone и iPad

Если ваши наушники не отображаются в отдельном разделе приложения «Настройки» на iPhone или iPad, перейдите в раздел «Bluetooth», найдите свои наушники AirPods в списке подключенных устройств и нажмите на кнопку «i» напротив имени наушников.

 

Поиск номера модели AirPods на Mac

1. Вставьте наушники в уши и подключите их к компьютеру Mac.

2. Откройте приложение «Системные настройки» и перейдите в раздел «Bluetooth».

3. Найдите свои наушники AirPods в списке подключенных устройств и нажмите на кнопку «i» напротив наименования наушников.

Как найти серийный номер AirPods в macOS?

4. Откроется окно с информацией, где в том числе будет указан и номер модели наушников.

Поиск номера модели AirPods на Mac

 

Поиск номера модели AirPods на их корпусе

Нужная комбинация указана на обратной стороне каждого наушника AirPods, а у AirPods Max она находится под левым амбушюром. Там же, кстати, указан и серийный номер устройства.

Серийный номер на airpods 1 и 2 поколенияРасположение номера модели на AirPods 1 и 2-ого поколения

 

Серийный номер на airpods 3-ого поколенияРасположение номера модели на AirPods 3-ого поколения

 

Серийный номер на AirPods ProРасположение номера модели на AirPods Pro

 

Серийный номер на airpods max serial number calloutРасположение номера модели на AirPods Max

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Как узнать поколение AirPods (Pro, Max) с помощью номера модели. Таблица

Поможет соотнести номер модели с номером поколения следующая таблица

Поколение наушников

Номер модели

Год выпуска

AirPods Pro (2-го поколения) с зарядным футляром MagSafe (USB-C)

A3047, A3048, A3049

2022

AirPods Pro (2-го поколения) с зарядным футляром MagSafe (Lightning)

A2931, A2699, A2698

2022

AirPods (3-го поколения)

A2565, A2564

2021

AirPods Max

A2096

2020

AirPods Pro

A2084, A2083

2019

AirPods (2-го поколения)

A2032, A2031

2019

AirPods (1-го поколения)

A1523, A1722

2016

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Как определить модель зарядного футляра от AirPods?

А вот эта задача оказывается более сложной, для ее решения потребуется изучить индикатор состояния, порт зарядки и другие внешние элементы футляра.

 

Зарядный футляр MagSafe (USB-C) для AirPods Pro (2-го поколения), 2023 год

Номер модели: A2968

Зарядный футляр MagSafe (USB-C) для AirPods Pro (2-го поколения), 2022 год

Этот футляр имеет совместимость с беспроводными зарядными устройствами стандарта Qi. В нижней его части можно найти разъем USB-C для подключения кабеля зарядки. Также там имеется внешний динамик, а сбоку футляра — петля для ремешка. На лицевой стороне располагается индикатор состояния. Серийный номер находится на обратной стороне крышки.

 

Зарядный футляр MagSafe (Lightning) для AirPods Pro (2-го поколения), 2022 год

Номер модели: A2700

Зарядный футляр MagSafe (Lightning) для AirPods Pro (2-го поколения), 2023 год

Этот зарядный футляр внешне повторяет предыдущую модель, отличие тут единственное – разъем порта. Для этой модели предусмотрено подключение через порт Lightning. Совместимость с зарядными устройствами Qi тоже присутствует.

 

Зарядный футляр Lightning для AirPods (3-го поколения), 2022 год

Номер модели: A2897

Зарядный футляр Lightning для AirPods (3-го поколения), 2022 год

В нижней части футляра можно найти порт Lightning, на лицевой стороне есть индикатор состояния, а серийный номер расположен на обратной стороне крышки.

 

Зарядный футляр MagSafe для AirPods (3-го поколения), 2021 год

Номер модели: A2566

Третье поколение AirPods получило зарядный футляр MagSafe, совместимый со стандартом беспроводной зарядки Qi. В нижней части бокса можно найти порт Lightning для зарядки. На лицевой стороне расположен индикатор состояния, а серийный номер можно найти на обратной стороне крышки.

Зарядный футляр Lightning для AirPods (3-го поколения), 2022 год

 

Зарядный футляр MagSafe для AirPods Pro, 2021 год

Номер модели: A2190

Зарядный футляр MagSafe для AirPods Pro, 2021 год

 

Этот футляр MagSafe совместим с беспроводными зарядными устройствами Qi. Внизу расположился порт Lightning для зарядки, на лицевой стороне есть индикатор состояния, а серийный номер можно найти на обратной стороне крышки. При этом четыре последние цифры номера – 1059 или 1NRC.

 

Зарядный футляр для AirPods Pro, 2019 год

Номер модели: A2190

Зарядный футляр MagSafe для AirPods Pro, 2021 год

Этот зарядный футляр совместим с наушниками AirPods Pro и поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. Внизу находится порт Lightning, на лицевой стороне – индикатор состояния, а на обратной стороне крышки спрятан серийный номер. Последними четырьмя знаками серийного номера являются 0C6L или LKKT.

 

Беспроводной зарядный футляр, 2019 год

Номер модели: A1938

Беспроводной зарядный футляр, 2019 год

Футляр совместим с наушниками AirPods (2-го поколения) и AirPods (1-го поколения), поддерживает стандарт Qi. Но заряжать его можно и через порт Lightning, расположенный снизу. На лицевой стороне имеется индикатор состояния, а серийный номер можно найти на обратной стороне крышки.

 

Зарядный футляр с разъемом Lightning, 2016 год

Номер модели: A1602

Зарядный футляр с разъемом Lightning, 2016 год

Этот футляр имеет совместимость с наушниками AirPods (2-го поколения) и AirPods (1-го поколения). Внизу находится порт Lightning для подключения зарядки. На внутренней стороне можно найти индикатор состояния, а серийный номер спрятан на внутренней стороне крышки.

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