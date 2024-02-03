Внешне некоторые модели AirPods настолько схожи между собой, что точная идентификация превращается в небольшой квест. Стоит учитывать еще и присутствие на рынке многочисленных копий, которые так или иначе пытаются повторить оригинал. Поможет определению модели AirPods как ее собственный номер, так и серийный номер самого устройства. К тому же он понадобится при проведении сервисных работ. Осталось только понять, где его найти, и как с его помощью пройти ту самую проверку.

Читайте "Яблык" в Telegram и смотрите в YouTube. Подписывайтесь!

Xtv jhbubyfkmyst ФшкЗщвы jnkbxf.ncz jn gjlltkrb& Rfr t\ hfcgjpyfnm&

Содержание статьи

Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на iPhone, iPad или Mac?

Есть несколько способов найти серийный номер на наушниках AirPods. Нужная нам комбинация располагается не в одном единственном месте, что облегчает ее обнаружение и позволяет в случае расхождения заподозрить подделку.

Как найти серийный номер AirPods в приложении «Настройки» в iOS или iPadOS?

1. Поместите наушники AirPods в уши и дождитесь их подключения к iPhone или iPad. Затем на вашем устройстве откройте приложение «Настройки» и перейдите в меню настроек наушников <Имя ваших наушников AirPods>.

2. В разделе «Об устройстве» в соответствующей строке найдите серийный номер наушников.

Если ваши наушники не отображаются в отдельном разделе приложения «Настройки» на iPhone или iPad, перейдите в раздел «Bluetooth», найдите свои наушники AirPods в списке подключенных устройств и нажмите на кнопку «i» напротив имени наушников.

Как найти серийный номер AirPods в macOS?

1. Вставьте наушники в уши и подключите их к компьютеру Mac.

2. Откройте приложение «Системные настройки» и перейдите в раздел «Bluetooth».

3. Найдите свои наушники AirPods в списке подключенных устройств и нажмите на кнопку «i» напротив имени наушников.

4. Откроется окно с информацией об устройстве, где в том числе будет указан и его серийный номер.

Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на самих наушниках или футляре?

Помимо нахождения серийного номера AirPods в настройках мобильного устройства можно найти нужную комбинацию и на самой гарнитуре. Этот способ вообще самый простой, так как не требует наличия дополнительного гаджета и связи с ним. Однако, здесь стоит учесть, что для определения серийного номера на самих наушниках пользователь должен обладать хорошим зрением (очень мелкий шрифт).

Серийный номер для AirPods или AirPods Pro

У моделей AirPods и AirPods Pro серийный номер единый, как для футляра, так и для самих наушников. Эту комбинацию можно отыскать на внутренней стороне крышки зарядного футляра, в том числе и для вариантов для беспроводной зарядки, футляра MagSafe, футляра с Lightning для AirPods 3 или же зарядного футляра MagSafe (с Lightning или USB-C) для AirPods Pro 2.

В моделях AirPods второго и третьего поколений, как и у AirPods Pro первого и второго поколения, у каждого наушника есть еще и свой собственный серийный номер, нанесенный на стик. Но если вам требуется осуществить обслуживание ваших наушников, то нужен главный серийный номер, который находится на футляре. А вот дополнительные серийные номера с самих наушников не потребуются.

Серийный номер для AirPods Max

Для нахождения серийного номера наушников AirPods Max вам надо будет отсоединить от левой чашки магнитный амбушюр и найти на внутренней её стороне нанесенную информацию об устройстве.

Как найти серийный номер AirPods (Pro, Max) на оригинальной упаковке наушников?

Если у вас имеется оригинальная упаковка от наушников, то найти их серийный номер («Serial No.») можно и там, рядом со штрих-кодом. Также эту численно-буквенную комбинацию можно отыскать в квитанции на продукт или в его счет-фактуре.

Как проверить модель AirPods (Pro, Max) по серийному номеру на сайте Apple

1. Откройте раздел «Проверка права на сервисное обслуживание» на сайте Apple по этой ссылке.

2. Впишите в соответствующее поле серийный номер наушников AirPods, введите код, указанный на картинке и нажмите «Отправить».

Примечание. Серийный номер AirPods не может содержать букву «O», вместо нее используется цифра «0» (ноль).

3. На появившейся странице появится фотография и наименование модели наушников в соответствии со введенным серийным номером.

Как определить модель AirPods (Pro, Max) по номеру модели?

Чтобы точно определить модель AirPods, понадобится найти её номер. А дальше уже таблица соответствия (размещена ниже) поможет получить требуемую информацию.

Где найти номер модели AirPods (Pro, Max)?

Поиск номера модели AirPods с помощью программы «Настройки» на iPhone и iPad

1. Вставьте наушники AirPods в уши и дождитесь их подключения к iPhone или iPad. Затем на вашем устройстве откройте приложение «Настройки» и перейдите в меню настроек наушников.

2. В разделе «Об устройстве» в соответствующей строке будет указан номер модели наушников AirPods.

Если ваши наушники не отображаются в отдельном разделе приложения «Настройки» на iPhone или iPad, перейдите в раздел «Bluetooth», найдите свои наушники AirPods в списке подключенных устройств и нажмите на кнопку «i» напротив имени наушников.

Поиск номера модели AirPods на Mac

1. Вставьте наушники в уши и подключите их к компьютеру Mac.

2. Откройте приложение «Системные настройки» и перейдите в раздел «Bluetooth».

3. Найдите свои наушники AirPods в списке подключенных устройств и нажмите на кнопку «i» напротив наименования наушников.

4. Откроется окно с информацией, где в том числе будет указан и номер модели наушников.

Поиск номера модели AirPods на их корпусе

Нужная комбинация указана на обратной стороне каждого наушника AirPods, а у AirPods Max она находится под левым амбушюром. Там же, кстати, указан и серийный номер устройства.

Как узнать поколение AirPods (Pro, Max) с помощью номера модели. Таблица

Поможет соотнести номер модели с номером поколения следующая таблица

Поколение наушников Номер модели Год выпуска

AirPods Pro (2-го поколения) с зарядным футляром MagSafe (USB-C) A3047, A3048, A3049 2022 AirPods Pro (2-го поколения) с зарядным футляром MagSafe (Lightning) A2931, A2699, A2698 2022 AirPods (3-го поколения) A2565, A2564 2021 AirPods Max A2096 2020 AirPods Pro A2084, A2083 2019 AirPods (2-го поколения) A2032, A2031 2019 AirPods (1-го поколения) A1523, A1722 2016

Как определить модель зарядного футляра от AirPods?

А вот эта задача оказывается более сложной, для ее решения потребуется изучить индикатор состояния, порт зарядки и другие внешние элементы футляра.

Зарядный футляр MagSafe (USB-C) для AirPods Pro (2-го поколения), 2023 год

Номер модели: A2968

Этот футляр имеет совместимость с беспроводными зарядными устройствами стандарта Qi. В нижней его части можно найти разъем USB-C для подключения кабеля зарядки. Также там имеется внешний динамик, а сбоку футляра — петля для ремешка. На лицевой стороне располагается индикатор состояния. Серийный номер находится на обратной стороне крышки.

Зарядный футляр MagSafe (Lightning) для AirPods Pro (2-го поколения), 2022 год

Номер модели: A2700

Этот зарядный футляр внешне повторяет предыдущую модель, отличие тут единственное – разъем порта. Для этой модели предусмотрено подключение через порт Lightning. Совместимость с зарядными устройствами Qi тоже присутствует.

Зарядный футляр Lightning для AirPods (3-го поколения), 2022 год

Номер модели: A2897

В нижней части футляра можно найти порт Lightning, на лицевой стороне есть индикатор состояния, а серийный номер расположен на обратной стороне крышки.

Зарядный футляр MagSafe для AirPods (3-го поколения), 2021 год

Номер модели: A2566

Третье поколение AirPods получило зарядный футляр MagSafe, совместимый со стандартом беспроводной зарядки Qi. В нижней части бокса можно найти порт Lightning для зарядки. На лицевой стороне расположен индикатор состояния, а серийный номер можно найти на обратной стороне крышки.

Зарядный футляр MagSafe для AirPods Pro, 2021 год

Номер модели: A2190

Этот футляр MagSafe совместим с беспроводными зарядными устройствами Qi. Внизу расположился порт Lightning для зарядки, на лицевой стороне есть индикатор состояния, а серийный номер можно найти на обратной стороне крышки. При этом четыре последние цифры номера – 1059 или 1NRC.

Зарядный футляр для AirPods Pro, 2019 год

Номер модели: A2190

Этот зарядный футляр совместим с наушниками AirPods Pro и поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. Внизу находится порт Lightning, на лицевой стороне – индикатор состояния, а на обратной стороне крышки спрятан серийный номер. Последними четырьмя знаками серийного номера являются 0C6L или LKKT.

Беспроводной зарядный футляр, 2019 год

Номер модели: A1938

Футляр совместим с наушниками AirPods (2-го поколения) и AirPods (1-го поколения), поддерживает стандарт Qi. Но заряжать его можно и через порт Lightning, расположенный снизу. На лицевой стороне имеется индикатор состояния, а серийный номер можно найти на обратной стороне крышки.

Зарядный футляр с разъемом Lightning, 2016 год

Номер модели: A1602

Этот футляр имеет совместимость с наушниками AirPods (2-го поколения) и AirPods (1-го поколения). Внизу находится порт Lightning для подключения зарядки. На внутренней стороне можно найти индикатор состояния, а серийный номер спрятан на внутренней стороне крышки.