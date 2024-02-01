В настоящее время даже бытовые приборы оснащаются чипами, которые значительно расширяют функционал устройства. А управляет электроникой микропрограмма – прошивка. Часто со временем разработчики дополняют или меняют программный код, исправляя его ошибки или добавляя новые возможности. Так что обновление прошивки – важный и естественный шаг для пользователя различных умных систем. Получить новые функции, не меняя при этом само устройство – хороший мотиватор.

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Касается такой подход и AirPods. Наушники Apple тоже имеют свой чип, управляет которым микропрограмма. Но вот с ее обновлением не все так и просто. Кажущийся логичным сценарий с подключением кейса кабелем к компьютеру и нажатием в iTunes волшебной кнопки «Обновить» на самом деле тут не реализован. iTunes вообще никак не реагирует на подключение AirPods, так что и действий для наушников никаких не предлагает.

Содержание статьи

Как узнать текущую версию прошивки AirPods (AirPods Pro, Max) на iPhone и iPad?

1. Откройте крышку кейса с наушниками, которые привязаны к iPhone или iPad, а затем перейдите в появившееся меню с настройками AirPods в приложении «Настройки».

2. Почти в самом низу страницы с настройками AirPods будет размещен раздел «Об этом устройстве».

Здесь, напротив надписи «Версия», вы сможете увидеть версию прошивки ваших AirPods.

Как узнать текущую версию прошивки AirPods (AirPods Pro, Max) на Mac?

1. Подключите наушники AirPods к Mac.

2. Откройте приложение «Системные настройки» macOS и перейдите в раздел «Bluetooth».

3. Рядом с названием ваших наушников AirPods нажмите на кнопку «i» (Информация).

4. Номер текущей прошивки будет указан в графе «Версия».

Как узнать последнюю вышедшую версию прошивки для AirPods (AirPods Pro, Max)?

Актуальные версии прошивок для наушников AirPods:

AirPods Pro (2-го поколения) с зарядным футляром MagSafe (USB-C): 6B34

AirPods Pro (2-го поколения) с зарядным футляром MagSafe (Lightning): 6B34

AirPods Pro (1-го поколения): 6A321

AirPods (3-го поколения): 6A321

AirPods (2-го поколения): 6A321

AirPods Max: 6A324

AirPods (1-го поколения): 6.8.8

Как обновить прошивку на AirPods (AirPods Pro, Max)?

Обновить прошивку для AirPods довольно просто. Пользователю-то и делать ничего особенного не придется. Надо, чтобы были соблюдены три условия, и тогда все произойдет автоматически:

1. Сами наушники AirPods должны располагаться внутри кейса.

2. Футляр должен быть подключен зарядным кабелем к блоку питания.

3. Наушники должны иметь связь с iPhone, iPad или Mac по Bluetooth. А сами эти устройства должны быть подключены к сети Wi-Fi.

Оставьте на зарядке наушники AirPods и обновления прошики будут установлены автоматически.

Зачем нужна новая прошивка для AirPods (AirPods Pro, Max)?

Не стоит ожидать, что новая прошивка даст вашим наушникам совершенно новую функцию. А вот рассчитывать на коррекцию работы встроенных сенсоров приближения и акселерометра можно и нужно. Датчики будут работать лучше и точнее. Чип в AirPods и его прошивка – это некий небольшой багаж, которым разработчики в случае необходимости могут воспользоваться.