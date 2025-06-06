Список Mac, которые не получат обновление macOS 26

Согласно слухам, новая операционная система macOS 26 для компьютеров Mac, которая выйдет в 2025 году, принесет масштабный редизайн, однако не все компьютеры Apple смогут получить это обновление.
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По данным Bloomberg, в этом году обновление программного обеспечения для Mac будет называться macOS 26, а не macOS 16. Ожидается, что новая прошивка привнесет в Mac кардинальные изменения дизайна. Также сообщается, что следующая версия macOS получит название «Tahoe» в честь живописного озера Лейк-Тахо на границе Калифорнии и Невады. Название отражает значимость обновления: macOS 26 получит новый интерфейс и функции, продолжая традицию крупных редизайнов, таких как Yosemite в 2014 году и Big Sur в 2020-м.
Кроме того, появились первые слухи о том, какие модели смогут обновиться до macOS 26.
По данным издания AppleInsider, которое ссылается на людей «знакомых с ситуацией», macOS 26 будет совместима с:
- MacBook Pro (2019 и новее)
- iMac (2020 и новее)
- Mac Pro (2019 и новее)
- Mac mini (M1 и новее)
- Mac Studio (все модели)
- MacBook Air (M1 и новее)
Это означает, что macOS 26 продолжит поддерживать некоторые Intel-устройства, как и ожидалось, однако ряд моделей, совместимых с текущей macOS Sequoia, вероятно, потеряют поддержку, вот они:
- MacBook Pro (2018)
- iMac Pro (2017)
- Mac mini (2018)
- MacBook Air (2020, Intel)
Важно. Стоит иметь ввиду, что даже если ваш Mac поддерживает macOS 26, некоторые новые функции, особенно связанные с Apple Intelligence, могут быть доступны только на устройствах с чипами Apple Silicon (M1 и новее). Если вы используете неподдерживаемую модель, macOS Sequoia останется последней доступной версией, с возможными обновлениями безопасности еще некоторое время.
macOS 26 представят на WWDC 9 июня, официальный же релиз операционной системы состоится осенью 2025 года.
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