Список Mac, которые не получат обновление macOS 26

Согласно слухам, новая операционная система macOS 26 для компьютеров Mac, которая выйдет в 2025 году, принесет масштабный редизайн, однако не все компьютеры Apple смогут получить это обновление.

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По данным Bloomberg, в этом году обновление программного обеспечения для Mac будет называться macOS 26, а не macOS 16. Ожидается, что новая прошивка привнесет в Mac кардинальные изменения дизайна. Также сообщается, что следующая версия macOS получит название «Tahoe» в честь живописного озера Лейк-Тахо на границе Калифорнии и Невады. Название отражает значимость обновления: macOS 26 получит новый интерфейс и функции, продолжая традицию крупных редизайнов, таких как Yosemite в 2014 году и Big Sur в 2020-м.

Кроме того, появились первые слухи о том, какие модели смогут обновиться до macOS 26.

По данным издания AppleInsider, которое ссылается на людей «знакомых с ситуацией», macOS 26 будет совместима с:

MacBook Pro (2019 и новее)

iMac (2020 и новее)

Mac Pro (2019 и новее)

Mac mini (M1 и новее)

Mac Studio (все модели)

MacBook Air (M1 и новее)

Это означает, что macOS 26 продолжит поддерживать некоторые Intel-устройства, как и ожидалось, однако ряд моделей, совместимых с текущей macOS Sequoia, вероятно, потеряют поддержку, вот они:

MacBook Pro (2018)

iMac Pro (2017)

Mac mini (2018)

MacBook Air (2020, Intel)

Важно. Стоит иметь ввиду, что даже если ваш Mac поддерживает macOS 26, некоторые новые функции, особенно связанные с Apple Intelligence, могут быть доступны только на устройствах с чипами Apple Silicon (M1 и новее). Если вы используете неподдерживаемую модель, macOS Sequoia останется последней доступной версией, с возможными обновлениями безопасности еще некоторое время.

macOS 26 представят на WWDC 9 июня, официальный же релиз операционной системы состоится осенью 2025 года.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто