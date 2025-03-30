Как превратить любую папку на Mac в конвертер изображений

В macOS имеется сразу несколько встроенных способов изменять формат изображений. Например, вы можете это сделать в стандартном редакторе «Просмотр» или воспользовавшись опцией «Преобразовать изображение» в «Быстрых действиях» файлового менеджера Finder. Но если вам очень часто приходится изменять формат картинок, то в этом материале я расскажу о еще одном простом и удобном способе.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Этот метод заключается в использовании стандартного приложения «Automator» для создания программируемой «волшебной» папки. Размещенные в этой папке изображения будут мгновенно преобразованы в нужный формат, избавляя вас от необходимости вручную применять «быстрые действия» или открывать приложение для редактирования фотографий.

Как создать папку для преобразования формата изображений в Automator на Mac?

1. Откройте приложение «Automator». Оно находится в папке «Программы» в Finder. Также его можно быстро открыть, воспользовавшись поиском Spotlight или посредством Launchpad.

2. Нажмите кнопку «Новый документ».

3. Выделите значок «Действие папки» и нажмите кнопку «Выбрать».

4. В верхней правой части окна приложения «Automator» коснитесь выпадающего списка «Выберите папку» и выберите пункт «Другое…».

5. Укажите папку, которую вы хотите наделить возможностями преобразования изображений. В качестве примера я выбрал папку «Загрузки».

6. В левом верхнем углу окна приложения «Automator» перейдите на вкладку «Действия», раскройте выпадающий список «Библиотека» и выберите пункт «Фото».

7. В столбце с действиями перетащите строку «Изменить формат изображений» со значком приложения «Просмотр» в рабочую область в правой части экрана.

8. В появившемся всплывающем окне выберите «Добавить», если вы хотите, чтобы действие конвертировало копии изображений, находящихся в папке, оставляя оригиналы нетронутыми.

В этом случае, обратите внимание на появившуюся панель «Скопировать объекты Finder». На ней в выпадающем списке «Куда» будет указано место, в которое будут сохраняться преобразованные изображения. В моем случае преобразованные изображения будут сохраняться на «Рабочем столе».

Если вы хотите, чтобы действие конвертировало сразу оригиналы изображений, выберите «Не добавлять».

9. На панели «Изменить формат изображений» в выпадающем списке «Вывод» выберите формат, в который вы хотите преобразовать изображения. Я выбрал «JPEG». Также присутствуют варианты: BMP, JPEG 2000, PNG, TIFF и HEIC.

10. Теперь осталось сохранить созданное действие для папки. Для этого, в строке меню «Automator» выберите «Файл» → «Сохранить…», введите желаемое название для действия и нажмите «Сохранить».

Все. Теперь протестируйте действие папки. В моем случае, если мне потребуется переконвертировать изображение формата, отличного от «JPEG», то его нужно всего лишь перетянуть в папку «Загрузки». Преобразованное изображение, появится на «Рабочем столе», так как это было указано в п. 8. Оригинал же останется нетронутым в «Загрузках».

Подобным способом вы можете создать отдельное приложение для изменения формата изображений. Для этого в пункте 3. нужно вместо значка «Действие папки» выбрать значок «Программа». Затем разместите созданное приложения на Dock-панели и перетаскивайте на него изображения для преобразования.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто