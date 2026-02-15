Apple готовит к запуску совершенно новый бюджетный ноутбук — просто MacBook, без привычных приставок Air и Pro. По сути, компания возвращает легендарное имя, но с совсем другой философией. Это снова будет просто MacBook — так же, как в 2015 году, когда вышла та самая спорная двенадцатидюймовая модель.

Но сейчас, судя по слухам, подход изменился.

Скромный экран без лишнего пафоса

Новый MacBook получит дисплей на 12,9 дюйма. Это чуть меньше, чем у нынешнего Air (13,6 дюйма), но разница не принципиальная. Дисплей будет без модной «челки» под камеру, обычный LCD-экран, без изысков. Для повседневных задач — самое то.

Чип от iPhone? Да, и это нормально

Самая неожиданный компонент — процессор. Вместо фирменных M-чипов, которыми Apple сейчас оснащает все свои компьютеры, новинке пророчат A18 Pro. Тем самым, которым оснащали iPhone 16 Pro.

Звучит как шаг назад, но инженеры рассуждают иначе. Большинству пользователей будет достаточно производительности этого чипа. Серфинг, почта, мессенджеры, легкий фоторедактор — должны летать. Это не рабочая станция для монтажа 8K, а просто компьютер для обычной жизни.

Яркие цвета

Apple явно хочет добавить красок в линейку Mac. По данным известного аналитика Мин-Чи Куо, ноутбук выйдет в четырех цветах: синем, розовом, желтом и серебристом. Прямо как iMac. Для MacBook это редкость и, честно говоря, давно пора.

Цена, которая делает Air не таким уж доступным

Главная фишка новинки — ценник. По слухам, MacBook будет стоить около 700 долларов. Для сравнения: MacBook Air стартует с $999. Разница существенная.

Apple явно целится в тех, кто сидит на Chromebook или вообще обходится без компьютера. Или в тех, кому нужен простой, красивый и недорогой ноутбук для ребенка, родителей или себя — но без переплат за бренд.

Новый MacBook без старых проблем

Те, кто помнит MacBook 2015 года, наверняка помнят и его проблемы. Клавиатура-бабочка, которая залипала от пылинки.

Один порт USB-C — и тот нужен был для зарядки. Слабый процессор и смешная батарея. При всем при этом ноутбук стоил дороже Air.

Теперь все иначе.

Клавиатуры у Apple давно нормальные. USB-C стал стандартом — скорее всего, портов будет хотя бы два. А про батарею можно не волноваться: собственные чипы Apple научились работать от заряда очень долго даже в тонких корпусах.

Когда ждать

Точной даты нет. Марк Гурман из Bloomberg говорит про первую половину года. Другие источники указывают на начало весны.

Новый MacBook не пытается быть «будущим ноутбуков». Он просто хочет быть удобным, доступным и немного цветным. И, судя по утечкам, у него есть все шансы на это.

