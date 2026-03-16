Apple планирует добавить в iOS 27 системный слайдер для настройки прозрачности интерфейса Liquid Glass. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания хочет дать пользователям возможность вручную регулировать внешний вид «стеклянного» дизайна по всей системе.

Напомним, как развивалась эта история. В iOS 26.1 Apple предложила выбор между двумя режимами отображения Liquid Glass: «Прозрачный» и «Однотонный». Второй вариант добавляет больше непрозрачности элементам интерфейса — для тех, кому стеклянный дизайн кажется слишком «прозрачным» и отвлекающим. В iOS 26.2 пошли дальше и добавили слайдер для ручной настройки прозрачности, но только для часов на экране блокировки.

По словам Гурмана, Apple работает над тем, чтобы распространить этот слайдер на всю операционную систему целиком. То есть вы сможете крутить ползунок и настраивать степень прозрачности Liquid Glass сразу для всего интерфейса iOS — от панели уведомлений до меню настроек.

Изначально компания планировала реализовать эту функцию еще в iOS 26, но столкнулась с инженерными сложностями: заставить слайдер корректно работать во всех элементах системы оказалось непросто. Теперь Apple предпринимает вторую попытку — уже для iOS 27.

«Apple пробует снова для iOS 27, — написал Гурман в своем аккаунте X. — Пока не ясно, получится ли».

Гурман также отметил, что в текущей внутренней сборке iOS 27 пока нет масштабных визуальных изменений Liquid Glass. Однако до релиза еще далеко: бета-тестирование iOS 27 должно стартовать в июне, а финальный релиз ожидается в сентябре.

Если Apple все-таки справится с задачей, это будет приятная новость для всех, кого раздражает (или, наоборот, восхищает) стеклянный дизайн. Возможность плавно настроить прозрачность под себя — это ровно то, чего многие пользователи просили с момента появления Liquid Glass.

