Листая ленту соцсетей, я наткнулся на пост, где автор предлагал поделиться с желающими промптом для создания мультяшной семейной заставки на iPhone — как будто кадр из «Головоломки» или «Суперсемейки». Признаюсь, я не фанат иишных аватарок и обоев, но конкретно эта реализация выглядела очень интересно. Естественно, я тут же захотел такую же. Промпт из поста я скопировал, загрузил семейные фото в нейросеть Nano Banana Pro — и… получил отказ. Система ругалась на нарушение правил сервиса — вероятно, какие-то характеристики показались системе неуместными. Но я решил не сдаваться и переписал этот промпт, а потом создал еще несколько своих. Рассказываю, как повторить это за пять минут.

Зачем вообще делать мультяшные обои

Обычная семейная фотография на экране блокировки — мило, но банально. А вот когда ваша семья выглядит как персонажи полнометражного мультфильма Pixar — это совсем другой уровень. Каждый раз, когда достаешь телефон, невольно улыбаешься и заодно поражаешься: «до чего дошел прогресс».

Мультяшный стиль идеально подходит именно для экрана смартфона. Крупные глаза, простые формы, мягкие цвета — все это отлично читается даже на маленьком дисплее. Плюс современные нейросети выдают настолько чистый рендер, что картинка выглядит как студийная работа: мягкий свет, аккуратные текстуры, приятные тона. Обычной камерой такое не снимешь.

Какую нейросеть использовать

Для генерации я использовал нейросеть Nano Banana Pro — она доступна бесплатно на сайте arena.ai. Эта модель отлично работает с референсными фотографиями (с загруженными пользователем примерами) и умеет стилизовать реальных людей под разные художественные направления. Главное ее преимущество — она сохраняет реальные черты лица, а не рисует случайных мультяшных человечков.

Можно попробовать и обычную Nano Banana без приставки Pro. Она тоже неплохо рисует и должна справиться с задачей, хотя, возможно, не так точно передаст детали. Но для первого эксперимента сойдет.

Мои промпты, которые сработали

Повторюсь: тот промпт (назовем его «Прятки») от автора @jelynka из соцсетей у меня не прошел — Nano Banana почему-то ругалась на нарушения. Я подрихтовал описания и термины, и где-то с пятой попытки система наконец пропустила мое сочинение. Ну а потом на этой победной волне я с помощью текстовых нейросетей накидал еще несколько промптов для семейной мультяшной заставки на телефон.

Промпты получились довольно объемными, поэтому, если захотите в точности повторить такие же картинки, я сложил их все в текстовый файл — он ждет вас в нашем Telegram-канале. Заодно приглашаю подписаться: там я делюсь новостями и полезными инструкциями для пользователей Apple.

Скачать промпты для создания мультяшных семейных обоев на iPhone в стиле Pixar

Мои промпты состоят из трех действующих лиц — меня, жены и дочки (в соответствии с нашими фото), а также подробного описания всего вокруг нас. Естественно, вы можете изменить любую часть выбранного описания на свою, добавлять людей, животных, изменять фон и т.д.

Почему промпты такие длинные

Именно такая детализация — залог предсказуемого результата. Чем подробнее вы опишете сцену, тем меньше нейросеть будет «додумывать» от себя. А додумывает она порой такое, что лучше не тратить впустую бесплатные генерации.

Обратите внимание: в промпте прописано буквально все — от расположения голов до количества бликов в глазах. Отдельно указаны выражения лиц каждого члена семьи. Отдельно — одежда, фон, освещение. Даже формат изображения задан под конкретные пропорции экрана iPhone (9:19.5), с запасом места сверху под часы и виджеты.

Если написать просто «нарисуй мою семью в стиле Пиксар», результат будет непредсказуемым. Нейросеть может поставить людей не в желаемом порядке, дорисовать лишние детали на фоне или вообще перепутать пол персонажей.

Пошаговая инструкция: как сделать похожие обои

Заранее подготовьте фотографии всех членов семьи — желательно портретные, с хорошим освещением и четким лицом. Чем качественнее исходники, тем точнее нейросеть передаст сходство. Я специально кадрировал (вырезал) лица своей семьи из имеющихся фото, чтобы оставить только то, что понадобится ИИ. Ну а дальше все просто.

1. Перейдите на сайт arena.ai. Можно зайти прямо с телефона или компьютера.

2. Авторизуйтесь в сервисе для доступа к нейросети Nano Banana Pro. Для этого раскройте боковую панель и нажмите кнопку «Login». Я входил при помощи почтового ящика gmail.

3. В верхней части экрана нажмите на кнопку «Battle Mode» и в выпадающем списке выберите режим «Direct».

4. Чуть ниже будет еще один выпадающий список, нажмите на него и выберите вкладку «Image», а в ней модель: «gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)».

5. Обязательно проверьте настройки вверху страницы перед началом работы — должно быть «Direct» и «gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)».

6. Нажмите на значок скрепки, выберите подготовленные фотографии, а затем вставьте промпт.

Можете скачать и использовать мои варианты описаний по ссылке выше, загрузив предварительно свои фото и подставив данные о своей семье — количество человек, пол, возраст и другие необходимые детали.

7. Нажмите на стрелочку для запуска генерации и ждите результат. Обычно это занимает от одной до трех минут.

Если с первого раза получилось не идеально — не расстраивайтесь. Попробуйте перегенерировать или слегка подкорректировать промпт.

8. Если нужно сохранить понравившийся результат, нажмите на кнопку со стрелкой, направленной вниз. В появившемся меню «Поделиться» коснитесь стрелки «Показать больше», а затем пункта «Сохранить изображение».

Советы для лучшего результата

За время экспериментов я вывел несколько правил, которые заметно улучшают результат.

Фотографии . Берите портретные снимки с четким лицом, без солнечных очков и сильных теней. Одно лицо — одно фото. Групповые снимки нейросеть обрабатывает хуже.

. Берите портретные снимки с четким лицом, без солнечных очков и сильных теней. Одно лицо — одно фото. Групповые снимки нейросеть обрабатывает хуже. Промпт . Не ленитесь описывать детали. Укажите цвет одежды, выражения лиц, расположение персонажей относительно друг друга. Чем больше конкретики, тем меньше сюрпризов.

. Не ленитесь описывать детали. Укажите цвет одежды, выражения лиц, расположение персонажей относительно друг друга. Чем больше конкретики, тем меньше сюрпризов. Формат . Обязательно укажите вертикальный формат и пропорции экрана iPhone (9:19.5). Без этого нейросеть может выдать квадратную или горизонтальную картинку, которую придется обрезать — и вся композиция поедет.

. Обязательно укажите вертикальный формат и пропорции экрана iPhone (9:19.5). Без этого нейросеть может выдать квадратную или горизонтальную картинку, которую придется обрезать — и вся композиция поедет. Разрешение. Просите 4K. Лучше получить картинку с запасом качества и потом подогнать, чем мучиться с мыльным изображением на Retina-дисплее.

Что можно менять в промпте под себя

Мои промпты написаны под семью из трех человек — папа, мама и дочка-подросток. Но их легко адаптировать. Есть сын вместо дочери? Загрузите его фотографию и замените описание. Двое детей? Добавьте еще одного персонажа в композицию. Хотите включить в картинку домашнего питомца — кота или собаку? Просто допишите его в промпт с описанием породы и расположения в кадре.

Можно менять одежду (вместо свитеров — футболки или рубашки), фон (вместо градиента — осенний парк или рождественский интерьер), настроение (вместо теплого семейного — веселое и дурашливое). Промпт — это конструктор. Играйте с ним.

По такому же принципу сделал и другие «пиксарные» (и не только) картинки. Ниже — сами обои и названия промптов. Полные описания (чтобы повторить) сохранил в текстовый файл — он в нашем Telegram-канале.

Промпт 1. Крупный портрет «Треугольник». Стиль Pixar

Промпт 2. «Осенняя прогулка». Стиль Pixar

Промпт 3. «Прятки». Стиль Pixar (переработанный промпт от @jelynka)

Промпт 4. Семейный вечер. Стиль Pixar

Промпт 5. «Пикник в горах». Стиль Pixar

Промпт 6. «Классический Disney» (2D-рисованная анимация)

Промпт 7. Стиль “Аниме” (2D-рисованная анимация) и промпт 8. Стиль “Южный парк” (2D-рисованная анимация)

Итог

Буквально за пять минут и без единого рубля можно превратить обычные семейные фото в потрясающую иллюстрацию уровня Pixar. Это не просто обои для телефона — это маленький семейный арт-проект, который вызывает улыбку каждый раз, когда берешь iPhone в руки. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько точно нейросеть способна передать и внешность, и характер ваших близких.

