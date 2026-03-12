Семейные обои на iPhone в стиле Disney Pixar из своих фото: готовые промпты

12 марта 2026 |

Листая ленту соцсетей, я наткнулся на пост, где автор предлагал поделиться с желающими промптом для создания мультяшной семейной заставки на iPhone — как будто кадр из «Головоломки» или «Суперсемейки». Признаюсь, я не фанат иишных аватарок и обоев, но конкретно эта реализация выглядела очень интересно. Естественно, я тут же захотел такую же. Промпт из поста я скопировал, загрузил семейные фото в нейросеть Nano Banana Pro — и… получил отказ. Система ругалась на нарушение правил сервиса — вероятно, какие-то характеристики показались системе неуместными. Но я решил не сдаваться и переписал этот промпт, а потом создал еще несколько своих. Рассказываю, как повторить это за пять минут.

Обои на iPhone в стиле Disney Pixar из своих фото: готовый промт и инструкция

Зачем вообще делать мультяшные обои

Обычная семейная фотография на экране блокировки — мило, но банально. А вот когда ваша семья выглядит как персонажи полнометражного мультфильма Pixar — это совсем другой уровень. Каждый раз, когда достаешь телефон, невольно улыбаешься и заодно поражаешься: «до чего дошел прогресс».

Обои на iPhone в стиле Disney Pixar из своих фото: готовый промт и инструкция

Мультяшный стиль идеально подходит именно для экрана смартфона. Крупные глаза, простые формы, мягкие цвета — все это отлично читается даже на маленьком дисплее. Плюс современные нейросети выдают настолько чистый рендер, что картинка выглядит как студийная работа: мягкий свет, аккуратные текстуры, приятные тона. Обычной камерой такое не снимешь.

 

Какую нейросеть использовать

Для генерации я использовал нейросеть Nano Banana Pro — она доступна бесплатно на сайте arena.ai. Эта модель отлично работает с референсными фотографиями (с загруженными пользователем примерами) и умеет стилизовать реальных людей под разные художественные направления. Главное ее преимущество — она сохраняет реальные черты лица, а не рисует случайных мультяшных человечков.

Можно попробовать и обычную Nano Banana без приставки Pro. Она тоже неплохо рисует и должна справиться с задачей, хотя, возможно, не так точно передаст детали. Но для первого эксперимента сойдет.

 

Мои промпты, которые сработали

Повторюсь: тот промпт (назовем его «Прятки») от автора @jelynka из соцсетей у меня не прошел — Nano Banana почему-то ругалась на нарушения. Я подрихтовал описания и термины, и где-то с пятой попытки система наконец пропустила мое сочинение. Ну а потом на этой победной волне я с помощью текстовых нейросетей накидал еще несколько промптов для семейной мультяшной заставки на телефон.

Обои на iPhone в стиле Disney Pixar из своих фото: готовый промт и инструкция

Промпты получились довольно объемными, поэтому, если захотите в точности повторить такие же картинки, я сложил их все в текстовый файл — он ждет вас в нашем Telegram-канале. Заодно приглашаю подписаться: там я делюсь новостями и полезными инструкциями для пользователей Apple.

Скачать промпты для создания мультяшных семейных обоев на iPhone в стиле Pixar

Мои промпты состоят из трех действующих лиц — меня, жены и дочки (в соответствии с нашими фото), а также подробного описания всего вокруг нас. Естественно, вы можете изменить любую часть выбранного описания на свою, добавлять людей, животных, изменять фон и т.д.

 

Почему промпты такие длинные

Именно такая детализация — залог предсказуемого результата. Чем подробнее вы опишете сцену, тем меньше нейросеть будет «додумывать» от себя. А додумывает она порой такое, что лучше не тратить впустую бесплатные генерации.

Обратите внимание: в промпте прописано буквально все — от расположения голов до количества бликов в глазах. Отдельно указаны выражения лиц каждого члена семьи. Отдельно — одежда, фон, освещение. Даже формат изображения задан под конкретные пропорции экрана iPhone (9:19.5), с запасом места сверху под часы и виджеты.

Если написать просто «нарисуй мою семью в стиле Пиксар», результат будет непредсказуемым. Нейросеть может поставить людей не в желаемом порядке, дорисовать лишние детали на фоне или вообще перепутать пол персонажей.

35 обоев для Айфона с эффектом глубины в сочетании с большими часами.

 

Пошаговая инструкция: как сделать похожие обои

Заранее подготовьте фотографии всех членов семьи — желательно портретные, с хорошим освещением и четким лицом. Чем качественнее исходники, тем точнее нейросеть передаст сходство. Я специально кадрировал (вырезал) лица своей семьи из имеющихся фото, чтобы оставить только то, что понадобится ИИ. Ну а дальше все просто.

1. Перейдите на сайт arena.ai. Можно зайти прямо с телефона или компьютера.

2. Авторизуйтесь в сервисе для доступа к нейросети Nano Banana Pro. Для этого раскройте боковую панель и нажмите кнопку «Login». Я входил при помощи почтового ящика gmail.

Как войти в аккаунт на сайте arena.ai

 

3. В верхней части экрана нажмите на кнопку «Battle Mode» и в выпадающем списке выберите режим «Direct».

Как создавать изображения на сайте arena.ai в сервисе Nano Banana

 

4. Чуть ниже будет еще один выпадающий список, нажмите на него и выберите вкладку «Image», а в ней модель: «gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)».

Как создавать изображения на сайте arena.ai в сервисе Nano Banana

 

5. Обязательно проверьте настройки вверху страницы перед началом работы — должно быть «Direct» и «gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)».

Как создавать изображения на сайте arena.ai в сервисе Nano Banana

 

6. Нажмите на значок скрепки, выберите подготовленные фотографии, а затем вставьте промпт.

Как создавать изображения на сайте arena.ai в сервисе Nano Banana

 

Можете скачать и использовать мои варианты описаний по ссылке выше, загрузив предварительно свои фото и подставив данные о своей семье — количество человек, пол, возраст и другие необходимые детали.

7. Нажмите на стрелочку для запуска генерации и ждите результат. Обычно это занимает от одной до трех минут.

Как создавать изображения на сайте arena.ai в сервисе Nano Banana

Если с первого раза получилось не идеально — не расстраивайтесь. Попробуйте перегенерировать или слегка подкорректировать промпт.

8. Если нужно сохранить понравившийся результат, нажмите на кнопку со стрелкой, направленной вниз. В появившемся меню «Поделиться» коснитесь стрелки «Показать больше», а затем пункта «Сохранить изображение».

Как создавать изображения на сайте arena.ai в сервисе Nano Banana

Как создавать изображения на сайте arena.ai в сервисе Nano Banana

 

Советы для лучшего результата

За время экспериментов я вывел несколько правил, которые заметно улучшают результат.

  • Фотографии. Берите портретные снимки с четким лицом, без солнечных очков и сильных теней. Одно лицо — одно фото. Групповые снимки нейросеть обрабатывает хуже.
  • Промпт. Не ленитесь описывать детали. Укажите цвет одежды, выражения лиц, расположение персонажей относительно друг друга. Чем больше конкретики, тем меньше сюрпризов.
  • Формат. Обязательно укажите вертикальный формат и пропорции экрана iPhone (9:19.5). Без этого нейросеть может выдать квадратную или горизонтальную картинку, которую придется обрезать — и вся композиция поедет.
  • Разрешение. Просите 4K. Лучше получить картинку с запасом качества и потом подогнать, чем мучиться с мыльным изображением на Retina-дисплее.

Большие часы на iPhone: как настроить модный и удобный экран блокировки.

 

Что можно менять в промпте под себя

Мои промпты написаны под семью из трех человек — папа, мама и дочка-подросток. Но их легко адаптировать. Есть сын вместо дочери? Загрузите его фотографию и замените описание. Двое детей? Добавьте еще одного персонажа в композицию. Хотите включить в картинку домашнего питомца — кота или собаку? Просто допишите его в промпт с описанием породы и расположения в кадре.

Можно менять одежду (вместо свитеров — футболки или рубашки), фон (вместо градиента — осенний парк или рождественский интерьер), настроение (вместо теплого семейного — веселое и дурашливое). Промпт — это конструктор. Играйте с ним.

По такому же принципу сделал и другие «пиксарные» (и не только) картинки. Ниже — сами обои и названия промптов. Полные описания (чтобы повторить) сохранил в текстовый файл — он в нашем Telegram-канале.

 

Промпт 1. Крупный портрет «Треугольник». Стиль Pixar

Промпт 1. Крупный портрет «Треугольник». Стиль Pixar

 

Промпт 2. «Осенняя прогулка». Стиль Pixar

Промпт 2. «Осенняя прогулка». Стиль Pixar

 

Промпт 3. «Прятки». Стиль Pixar (переработанный промпт от @jelynka)

Промпт 3. «Прятки». Стиль Pixar

 

Промпт 4. Семейный вечер. Стиль Pixar

Промпт 4. Семейный вечер. Стиль Pixar

 

Промпт 5. «Пикник в горах». Стиль Pixar

Промпт 5. «Пикник в горах». Стиль Pixar

 

Промпт 6. «Классический Disney» (2D-рисованная анимация)

Промпт 6. «Классический Disney» (2D-рисованная анимация)

 

Промпт 7. Стиль “Аниме” (2D-рисованная анимация) и промпт 8. Стиль “Южный парк” (2D-рисованная анимация)

Промпт 7. Стиль “Аниме” (2D-рисованная анимация)

 

Итог

Буквально за пять минут и без единого рубля можно превратить обычные семейные фото в потрясающую иллюстрацию уровня Pixar. Это не просто обои для телефона — это маленький семейный арт-проект, который вызывает улыбку каждый раз, когда берешь iPhone в руки. Попробуйте — и вы удивитесь, насколько точно нейросеть способна передать и внешность, и характер ваших близких.

