Алиса в Telegram: как вызывать нейросеть прямо в любом чате

Для многих Telegram превратился в основную операционную систему смартфона: здесь мы читаем новости, работаем и общаемся. Переключаться на другое приложение, чтобы спросить у Алисы погоду или нарисовать изображение по запросу, бывает неудобно. Яндекс решил эту проблему, позволив внедрить своего голосового ассистента прямо в мессенджер.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Что Алиса умеет в Telegram

Алиса теперь работает как инлайн-бот. Если вы когда-нибудь пользовались командами вроде @gif или @pic, чтобы быстро кинуть картинку в чат, принцип тот же. Только вместо картинок вы вызываете нейросеть. Кстати, здесь же стоит отметить, что в Telegram имеется и родная нейросеть по имени Mira, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Список возможностей тут вполне серьезный. По сути, это та же нейросеть, что и в приложении Яндекса, даже голосовой ввод запросов есть. Ниже приведу самые распространенные действия, которые можно выполнять прямо в чате с Алисой:

Искать актуальную информацию

Например, я задал вопрос: «когда стартует чемпионат Беларуси по футболу?». Алиса полезла в Яндекс Поиск и выдала достаточно полный результат. Это не просто генерация текста, а реальный поиск со ссылками на источники.

Переводить текст

Алиса может переводить на более 100 языков, включая русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский, корейский, португальский, польский, чешский, словацкий, венгерский, шведский, норвежский, датский, финский, греческий, турецкий, украинский, белорусский, казахский, армянский, грузинский и т.д.

Генерировать картинки

В отличие от Mira Ai генерация изображений при помощи Алисы в Телеграм доступна абсолютно бесплатно.

Например, мой запрос звучал так: «Нарисуй изображение: футуристический робот-библиотекарь, сделанный из старых светящихся книг и латуни, раскладывает плавающие голографические книги в темной дождливой городской библиотеке в стиле киберпанк, кинематографическое освещение».

Через 5 секунд Алиса прислала ответ с прикрепленной картинкой:

Объяснять сложные термины и темы

На мой запрос: «Что такое инфляция простыми словами?», Алиса выдала понятное объяснение с примерами.

Проверять факты

Я спросил о распространенном мнении: «Правда ли, что бананы радиоактивны?» и получил исчерпывающий ответ с указанием ссылок на источники по теме.

Анализировать файлы

Алиса умеет анализировать загруженные файлы: отвечать на вопросы по их содержанию, находить нужные фрагменты и делать краткий пересказ. Для этого прикрепите к запросу файл (DOC, DOCX, PDF, TXT до 100 МБ) или изображение (JPEG, PNG до 20 МБ).

В своем примере я прикрепил инструкцию для автодома на китайском языке в формате PDF и попросил перевести на русский — несколько секунд и готово!

Писать тексты

Нейросеть может написать официальные письма, сценарии, поздравления, рекламные посты и многое-многое другое.

Как добавить Алису в Telegram

Откройте глобальный поиск в Telegram и введите @alisa или сразу перейдите по ссылке. Нажмите кнопку «Старт», чтобы запустить чат с Алисой.

Как пользоваться Алисой в Телеграм

Вы можете работать с нейросетью непосредственно в чате с Алисой или в любом другом чате, к котором можно оставить сообщение.

Пишете @alisa, ставите пробел и дальше свой вопрос.

Сразу под строкой ввода появляется всплывающее окно «Спросить Алису AI», содержащее ваш запрос.

Все. Ответ приходит прямо в этот же чат. Никуда не надо переключаться, никаких лишних окон.

Важно понимать, что Алиса отвечает прямо в ленте переписки, как обычное сообщение от вас. Только рядом с ним будет пометка «с помощью @alisa». Это значит, что все участники чата видят и вопрос, и ответ.

Например, вы с коллегами обсуждаете проект, и вам нужно быстро узнать какой-то факт или перевести фразу. Просто вызываете Алису прямо в обсуждении, и ее ответ видят все. Не нужно никому пересылать, объяснять, что там нашлось.

Если хотите спросить что-то личное, лучше делать это в диалоге с собой (у каждого есть такой чат «Избранное»).

Выводы

Алиса в Telegram — это не революция, но очень удобная надстройка над тем, что мы и так делаем каждый день. Мессенджер превращается в рабочую среду, где можно не только общаться, но и получать информацию, не выходя из окна переписки.

Особенно пригодится тем, кто ведет каналы, работает в командах или просто любит все делать быстро и не тратить время на переключение между приложениями.

P.S. Кроме телеги, бота Алису можно также добавить и в мессенджер Max, для этого в поиске введите имя Alice, выберите в списке Алиса AI и нажмите кнопку «Начать».

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос