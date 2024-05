Популярный блогер Маркус Браунли поделился на своём аккаунте в социальной сети X (бывш. Twitter) серией видеозаписей с тестированием защиты от воды на iPhone. Скорее всего, вы никогда не подвергали свой iPhone таким водным пыткам.

Маркус посетил лаборатории Apple по тестированию устройств. В них проверяются такие характеристики, как защита iPhone от воды, дроптесты и т.п. Как показывают видео блогера, некоторые тесты довольно жёсткие.

К примеру, в лабораториях есть целая комната машин для тестирования воздействия воды. Некоторые симулируют лёгкий дождик, а другие бьют водой под давлением, как из пожарного гидранта.

I recently got to visit some Apple labs where they durability test new iPhones before they come out, and learned a few things (🧵THREAD) #1: Have you actually seen how they water test phones for IP ratings? (video) pic.twitter.com/Qh3hfmlmdn — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

Роботы Apple проводят сотни дроп-тестов, и каждое падение отслеживается в замедленной съёмке. Есть даже тест, имитирующий нахождение iPhone в кармане человека, который едет на мотоцикле.

#4 Ok this one was hard to capture on camera – it’s literally shaking everything at computer-controlled frequencies. They can program in the frequency of a certain motorcycle engine or subway car to simulate how well a device will hold up to sustained exposure to that frequency… pic.twitter.com/K981NzQhhk — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

Тесты Apple не сравнятся с тестами блогеров на YouTube. Если бы кто-то захотел повторить эти тесты, пришлось бы купить примерно 10 тысяч смартфонов.

Именно столько экземпляров новой модели iPhone проходят тесты на прочность. В переводе на деньги это почти полмиллиона долларов, даже если брать самый дешёвый iPhone SE.

#3: Apparently Apple has also bought and programmed and industrial robot to be their own drop test machine – to simulate hundreds of different drop angles onto different materials Then they hit it with some ultra bright lights and a high speed camera to watch them back in… pic.twitter.com/EsNJbVQrbO — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

Именно благодаря таким тестам iPhone может пролежать на дне озера пару недель и продолжить работать нормально. В процессе тестирования iPhone даже поливают из мощной водной пушки.

Блогер также пообщался с вице-президентом Apple по разработке аппаратного обеспечения Джоном Тернусом о надёжности устройств и их ремонте. Кстати, именно Джон может стать следующим главой компании после Тима Кука.

Браунли и Тернус обсудили, что же важнее: простой ремонт устройств или их надёжность. К сожалению, чем прочнее устройство, тем сложнее его чинить в случае поломки.

$5 – Talked to John Ternus – Head of Hardware Engineering at Apple, and it was interesting hearing straight from the top why the iPhone is harder to repair. Take a listen pic.twitter.com/O9QsQOx4SP — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

«Объективно надёжность является важнее, а ещё это лучше для планеты, поскольку в целом число поломок стало меньше», – считает Джон. «Да, простотой ремонта жертвовать приходится, но это того стоит».

