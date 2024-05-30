Apple показала, как тестируется водонепроницаемость и ударопрочность iPhone

30 мая 2024 |

Популярный блогер Маркус Браунли поделился на своём аккаунте в социальной сети X (бывш. Twitter) серией видеозаписей с тестированием защиты от воды на iPhone. Скорее всего, вы никогда не подвергали свой iPhone таким водным пыткам.

Apple показала, как тестируется водонепроницаемость и ударопрочность iPhone

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Маркус посетил лаборатории Apple по тестированию устройств. В них проверяются такие характеристики, как защита iPhone от воды, дроптесты и т.п. Как показывают видео блогера, некоторые тесты довольно жёсткие.

К примеру, в лабораториях есть целая комната машин для тестирования воздействия воды. Некоторые симулируют лёгкий дождик, а другие бьют водой под давлением, как из пожарного гидранта.

Роботы Apple проводят сотни дроп-тестов, и каждое падение отслеживается в замедленной съёмке. Есть даже тест, имитирующий нахождение iPhone в кармане человека, который едет на мотоцикле.

Тесты Apple не сравнятся с тестами блогеров на YouTube. Если бы кто-то захотел повторить эти тесты, пришлось бы купить примерно 10 тысяч смартфонов.

Именно столько экземпляров новой модели iPhone проходят тесты на прочность. В переводе на деньги это почти полмиллиона долларов, даже если брать самый дешёвый iPhone SE.

Именно благодаря таким тестам iPhone может пролежать на дне озера пару недель и продолжить работать нормально. В процессе тестирования iPhone даже поливают из мощной водной пушки.

Блогер также пообщался с вице-президентом Apple по разработке аппаратного обеспечения Джоном Тернусом о надёжности устройств и их ремонте. Кстати, именно Джон может стать следующим главой компании после Тима Кука.

zen touch

Джон Тернус apple

Браунли и Тернус обсудили, что же важнее: простой ремонт устройств или их надёжность. К сожалению, чем прочнее устройство, тем сложнее его чинить в случае поломки.

«Объективно надёжность является важнее, а ещё это лучше для планеты, поскольку в целом число поломок стало меньше», – считает Джон. «Да, простотой ремонта жертвовать приходится, но это того стоит».

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