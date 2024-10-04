Новый тренд: обои с книжной полкой для iPhone с iOS 18

04 октября 2024 |

Появился новый тренд для домашнего экрана iPhone с iOS 18. Обои смартфона превращают в виртуальную книжную полку.

обои с книжной полкой для iPhone

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В iOS 18 добавили новые возможности кастомизации домашнего экрана, и одна из них позволяет размещать иконки где угодно на сетке приложений, а не только друг за другом. Можно разместить приложения только вверху и внизу экрана или по бокам. Кроме того, можно скрыть названия приложений и увеличить иконки.

Благодаря новым функциям и появился тренд с книжной полкой. Идея заключается в том, чтобы поставить на обои картинку с полкой и размещать на ней иконки приложений.

Как установить обои с книжной полкой для iPhone

Что интересно, новый тренд напоминает старый дизайн приложений iBooks и Newsstand от Apple. Кто знает, может Apple в будущем даже добавит такой вариант домашнего экрана в iOS.

 

Где скачать обои, стилизованные под книжную полку?

Найти обои с полкой в сети труда не составляет. Например, девушка с ником @ikristin04 в соцсети Threads постоянно публикует у себя в профиле такие обои, созданные самостоятельно. Ниже приводим несколько ее работ (нажмите на картинку, чтобы открыть ее в большом разрешении):

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Как установить обои с книжной полкой для iPhone с iOS 18?

1. Скачайте обои, стилизованные под книжную полку, например, используйте примеры выше.

2. Откройте загруженное изображение в приложении «Фото» и нажмите кнопку «Поделиться».

3. В появившемся меню выберите пункт «Сделать обоями».

Как установить обои с книжной полкой для iPhone

 

4. Коснитесь кнопки «Добавить» в правом верхнем углу, в затем нажмите внизу «Настроить экран Домой»

Как установить обои с книжной полкой для iPhone

 

5. Отключите размытие нажатием соответствующей кнопки в нижнем меню и нажмите «Готово».

Как установить обои с книжной полкой для iPhone

 

6. Зажмите палец на пустом месте домашнего экрана с установленными обоями, стилизованными под книжную полку для перехода в режим редактирования.

7. Нажмите «+» в левом верхнем углу.

Как установить обои с книжной полкой для iPhone

 

8. Выберите «Настроить» и в появившемся меню нажмите кнопку «Крупные», чтобы удалить подписи к иконкам.

Как установить обои с книжной полкой для iPhone

 

9. Разместите на «полках» обоев необходимые иконки приложений, а лишние переместите на другой экран.

Все!

Как установить обои с книжной полкой для iPhone

 

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