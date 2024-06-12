Какие модели Mac поддерживают macOS Sequoia

12 июня 2024 |

На презентации WWDC 2024 Apple анонсировала обновление macOS Sequoia с множеством изменений. Новая версия системы будет работать на некоторых старых моделях Intel Mac, но вот функции Apple Intelligence будут работать только на Mac с процессорами серии «M».

Какие модели Mac поддерживают macOS Sequoia

Можно ли постоянно держать MacBook на зарядке, и как правильно заряжать ноутбуки Apple.

Вот какие модели macOS Sequoia не будет поддерживать вообще:

  • MacBook Air 2018
  • MacBook Air 2019

 

macOS 15: поддерживаемые модели

  • iMac (2019 и новее)
  • Mac mini (2018 и новее)
  • iMac Pro (2017)
  • Mac Studio (2022 и новее)
  • Mac Pro (2019 и новее)
  • MacBook Pro (2018 и новее)
  • MacBook Air (2020 и новее)

Уже сейчас вы можете установить бета-версию macOS 15 Sequoia на свой Mac, но лучше дождаться хотя бы выхода публичной беты в июле. Официальный релиз ожидается в сентябре этого года.

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