Все, что показала Apple на презентации WWDC летом 2024 года

Ежегодная летняя конференция Apple WWDC всегда становится ярким событием. Компания показывает не только своим пользователям, но и всему миру, что она привнесет в обновления своего программного обеспечения. Широкой публике релизы будут доступны только осенью, но разработчики уже получили доступ к первым бета-версиям новых операционных систем Apple.

Снова можно говорить о больших изменениях, которые появятся в iOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11. Это и поддержка RCS, новое приложение «Пароли», обновленное приложение «Калькулятор» для iPhone и iPad, а также, что ожидали особенно, появление множества функций искусственного интеллекта (ИИ) для работы на устройствах Apple. Сама эта система получила название Apple Intelligence. И если вы пропустили прямой эфир с яркой и интересной презентации, то мы расскажем вам в этой статье всё, что было анонсировано на WWDC 2024.

Apple Intelligence

Повальное увлечение технологиями искусственного интеллекта не могло оставить Apple в стороне. На конференции WWDC было объявлено о планах активно внедрять инструменты такого рода в операционные системы компании. Новая генеративная система искусственного интеллекта получила название Apple Intelligence, она появится в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. Это будет целый набор практических инструментов, которыми, как обещает Apple, большинство людей сможет регулярно пользоваться.

Среди функций можно назвать новые возможности работы с текстом, позволяющие переписывать, корректировать и обобщать фрагменты электронных писем и сообщений, а также создавать оригинальные изображения.

Обращает на себя внимания возможность не просто создавать свои картинки, но еще и уникальные смайлы. Эта функция получила название Gemoji.

От пользователя надо просто ввести описания своего смайла, и система сама его создаст: «Котенок в шляпе и солнцезащитных очках».

Поддержкой искусственного интеллекта обзавелась и Siri, она частично станет в своей работе использовать большие языковые модели.

Помимо запроса ассистенту с просьбой удалить электронное письмо или отредактировать фотографию теперь пользователи смогут привлечь Siri к получению выжимки из веб-страницы или статьи, а также для извлечения личной информации из картинки, например из паспорта или удостоверения личности, для последующего заполнения этими данными онлайн-форм. Apple подчеркнула важность личного контекста для работы ее системы ИИ. Так можно будет с помощью естественного языка находить фотографии, на которых изображены только определенные члены семьи или друзья.

Также Apple подчеркнула, что большая часть действий Apple Intelligence будет выполняться непосредственно на устройстве. Таким образом будет обеспечиваться максимальная конфиденциальность данных. А если запросы невозможно обработать локально, то только тогда уже данные будут отправляться в процессинговые центры Apple. Также Apple сообщила о создании Private Cloud Compute. Функция с таким названием будет работать в облаке и позволять искусственному интеллекту лучше обрабатывать данные, вместе с тем обеспечивая их безопасность.

ChatGPT от OpenAI тоже получил интеграцию в Apple Intelligence. Это позволит пользователям Apple задавать свои вопросы знаменитому умному чат-боту, если это понадобится. Например, можно попросить ChatGPT помочь составить меню на основе имеющихся ингредиентов или попросить декорировать помещение, предоставив его фотографию.

ChatGPT будет взаимодействовать с инструментами AI работы с текстами, которые появятся в iOS 18 и iPadOS 18 за счет новой функции Compose. Интеграцию ChatGPT с iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia стоит ожидать осенью этого года, но работать она будет пока только в США и только на английском языке. Также очевидно, что Apple хочет в будущем добавить поддержку и других моделей искусственного интеллекта. Так что партнерство с OpenAI пока не выглядит, как долгосрочный эксклюзив.

iOS 18 и iPadOS 18

Очередное обновление своей операционной системы iPhone получит только осенью, однако при желании бета-версию iOS 18 можно установить прямо сейчас. Среди самых больших изменений стоит отметить поддержку Rich Communication Service (RCS). Это намного более безопасный протокол обмена сообщениями, к тому же еще и со множеством улучшений по сравнению с SMS: сквозным шифрованием, улучшенным обменом мультимедиа и поддержкой групповых чатов. Надо сказать, что ранее Apple уже заявляла о поддержке RCS в 2024 году, чего требовали правила ЕС. Так что это обновление в iOS 18 неожиданным не стало. Зато в ​​«Сообщениях» появилась возможность ответа «в ответ» с помощью смайлов и стикеров, форматирование текста и эффекты, а также возможность отправлять сообщения через спутник.

Пользователи iPhone получат больше контроля над своими домашними экранами в iOS 18 благодаря тому, что сетка иконок больше не будет блокированной. Теперь можно свободно перемещать значки приложений, а также менять их цвета с помощью палитры оттенков.

С точки зрения дизайна интерфейса, это одно из самых больших изменений, произошедших на главном экране iPhone за последние годы. Теперь и пользователи iOS получили те же функции, которые уже давно есть у пользователей Android. Аналогичным образом и Пункт управления тоже будет обновлен в iOS 18.

Он получит больше возможностей настройки и позволит пользователям быстро создавать собственные элементы управления из сторонних приложений в дополнение к стандартным параметрам.

Приложение «Фото» в iOS 18 претерпевает большой редизайн. Теперь упор делается на умно собранные группы фотографий, посвященных воспоминаниям, поездкам и другим важным событиям. Новый дизайн коренным образом отличается от старого с вкладками и основывается на одностраничном дизайне. С его помощью вы сможете просматривать все свои фотографии по отдельности или по коллекциям.

Пользователи также смогут отфильтровывать в приложении такие специфические снимки, как скриншоты и квитанции. Они будут отображаться в хронологическом формате, а без фильтра портили бы тщательно подобранную группу фотографий из того же отпуска.

Также в iOS 18 появились новые полезные функции конфиденциальности, например, возможность блокировать и скрывать приложения. В первом случае пользователи могут заблокировать приложение, чтобы конфиденциальная информация оставалась защищенной авторизацией Face ID или Touch ID.

Это не позволит тем, кому вы передали в руки свой iPhone, увидеть содержимое важных программ. Есть и другой вариант – скрыть приложение. Эта функция делает то, что от нее и ждешь — прячет программу в специальной скрытой папке, которую другие пользователи устройства не смогут увидеть.

Серьезные изменения в iOS 18 претерпело приложение «Калькулятор». В нем появились улучшенные преобразования единиц измерения, боковая панель с историей действий и интеграция с приложением «Заметки». Но, что еще более примечательно, обновленный «Калькулятор» появится не только на iPhone и Mac, но и на iPad. Это приложение стало частью обновления iPadOS 18.

В варианте для iPad оно получило дополнительную встроенную функцию Math Notes, которая позволит при помощи Apple pencil записывать математические уравнения после чего приложение мгновенно решит их по мере своих возможностей.

Также в iPadOS 18 появляется новая панель вкладок, похожая на Dynamic Island на iPhone. С ее помощью упрощается доступ к основным элементам управления, даже когда вы находитесь внутри каких-то приложений. В зависимости от того, что вы делаете, это окошко может отображаться в верхней части экрана или в виде боковой панели в левой части экрана. А приложение «Заметки» в iPadOS получило еще одну новую функцию под названием Smart Script. Она автоматически приведет неразборчивый и беспорядочный почерк пользователя в читаемый вид.

macOS Sequoia

Следующая версия компьютерной операционной системы Apple получила название macOS Sequoia. И в ней тоже появятся многочисленные функции искусственного интеллекта Apple Intelligence, но при этом это далеко не единственное обновление. В macOS Sequoia мы увидим возможность зеркалирования экрана iPhone, что позволит пользователям видеть и управлять экраном своего смартфона с экрана Mac. При этом клавиатурой и трекпадом можно будет пользоваться на ноутбуке одновременно с экраном iPhone, прямо на компьютерах можно будет открывать приложения iOS без необходимости брать при этом смартфон вообще в руки.

Появилась возможность отображения уведомлений с iPhone в macOS.

Новое приложение «Пароли» базируется на технологии Связки ключей iCloud и позволяет сохранять все пароли пользователей и учетные данные для входа на всех устройствах и платформах (оно будет доступно для Windows, а также для iOS и iPadOS). Помимо стандартных паролей, новое приложение может сохранять другие пароли, коды подтверждения и прочую информацию, а также позволяет пользователям совершать безопасный обмен паролями.

Среди других обновлений, которые получила macOS Sequoia, отметим инструмент компоновки окон с соответствующими сочетаниями клавиш и меню.

Появилась функция Presenter Preview, которая позволяет вам увидеть, чем вы собираетесь поделиться с партнерами по видеовызову, непосредственно перед самим вызовом.

Также теперь вы легко можете изменить фон позади себя во время видеозвонка.

Заметно улучшились возможности переноса игр с Windows с помощью Gameporting Toolkit 2.

Пользователи также получат доступ к Image Playground в macOS Sequoia, речь идет о генераторе изображений Apple на основе искусственного интеллекта. Он тоже является частью Apple Intelligence. Пользователь сможет создавать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, в разных стилях, включая анимацию, иллюстрации и эскизы.

watchOS 11

В следующем обновлении программного обеспечения для Apple Watch отметим два крупных изменения: мониторинг нагрузки в ходе тренировок и новое приложение Vitals. Тренировочная нагрузка в watchOS 11 будет учитывать различные показатели здоровья и физической формы, собранные при отслеживании предыдущих тренировок. И в ходе очередной тренировки будут заново оцениваться усилия пользователя. Каждая тренировка получит рейтинг от единицы (легкая) до десяти. Оценка покажет, насколько усердно работал пользователь во время этого конкретного подхода.

С помощью нового приложения Vitals пользователи Apple Watch увидят сравнение своих жизненных показателей, в том числе частоты сердечных сокращений, с базовыми параметрами. В теории это позволит пользователям лучше понимать, когда что-то выходит за рамки «нормального» диапазона.

Также обновление для watchOS 11 получит приложение «Фитнес» на iPhone. Теперь пользователи смогут настраивать в нем отображаемые на главной странице данные. Это позволит вывести на передний план самую важную статистику.

Обновится и функция отслеживания цикла, в которой появится более подробная информация о беременности, в том числе ее срок, а также будет отображаться информация о показателях здоровья пользователя, которые могут быть связаны с этим состоянием организма (например, колебания сердечного ритма).

Также отметим появление возможности автоматического отбора лучших фотографий из приложения «Фото», которые по мнению алгоритмов отлично будут смотреться в качестве циферблата на Apple Watch.

visionOS 2

До сих пор гарнитура Apple Vision Pro продавалась исключительно в США. Но эта ситуация изменится, ведь компания объявила о скорой доступности устройства в ближайшие месяцы и в других странах, в том числе в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Сингапуре.

Что же касается программного обеспечения гарнитуры, VisionOS, то Apple объявила о выходе второго поколения операционной системы. VisionOS 2 добавит функцию пространственных фотографий. В приложении «Фото» изображения получат глубину, также устройство обретет новые элементы управления жестами для пользовательского интерфейса и улучшенное зеркалирование экрана Mac с поддержкой более высоких разрешений и размеров дисплея.

Обновления звука AirPods Pro

Также Apple кратко упомянула о некоторых обновлениях программного обеспечения, которые появятся в AirPods Pro. Прежде всего это оптимизированная изоляция голоса, которая должна помочь наушникам лучше улавливать голос пользователя в шумной обстановке.

В AirPods Pro также появится новое взаимодействие с Siri: беззвучный кивок головой позволит пользователям отвечать на входящий вызов, не произнося для Siri слов вслух. Покачивание же головы, напротив, отклонит вызов. Эти молчаливые действия также будут применимы к сообщениям и уведомлениям.

Видео презентации WWDC 2024

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