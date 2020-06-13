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10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

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Новые версии операционных систем мало того, что становятся более быстрыми и удобными, так еще и обрастают множеством инструментов и приложений. Возможно, это забота о пользователях. Вот только далеко не все эти утилиты им нужны. Многие компоненты Windows 10 нами никогда не используются, а потребляют ресурсы или просто занимают место на диске. В условиях, когда используется ультрабук с SSD-накопителем небольшой емкости, это становится проблемой.

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В этом материале мы расскажем о некоторых предустановленных приложениях Windows 10, отсутствие которых вы вполне можете и не заметить. Большую часть из них можно удалить с помощью меню Пуск Параметры Приложения Приложения и возможности Дополнительные компоненты.

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

В списке приложений необходимо выбрать ненужный компонент и нажать «Удалить».

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

Еще есть компоненты, находящиеся в меню «Дополнительные возможности». К ним нужен отдельный подход. При необходимости удаленные ранее пакеты можно легко восстановить, нажав кнопку «Добавить компонент» в указанном меню. Это позволит вернуться к первоначальному виду системы. Итак по порядку.

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Cortana

Обновление Windows 10 с кодом 20H1 или номером 2004 привносит на компьютеры голосовой ассистент Cortana. При этом он появляется даже там, где его раньше и не было. Русскоязычные пользователи могут и порадоваться новой возможности, вот только после клика по синему кружку появляется надпись: «Кортана недоступна в вашем регионе».

Кажется странным добавлять в локализованную русскую версию Windows ассистента, который по-русски разговаривать не умеет. Логичным будет удалить Cortana, чтобы она место не занимала.

Для этого нажмите правой кнопкой мыши по значку «Пуск» и выберите элемент «Windows PowerShell (Администратор)».

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

В появившемся темном окне введите команду:

Get-appxpackage -allusers Microsoft.549981C3F5F10 | Remove-AppxPackage

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

После нажатия клавиши «Ввод» приложение Cortana будет удалено. А если когда-нибудь ассистент сможет полноценно работать в России, то ничто не мешает установить его снова из Microsoft Store.

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Internet Explorer

Давайте будем перед собой честными — большинство из нас использует Internet Explorer для скачивания другого браузера (Chrome или Firefox) сразу же после установки Windows 10. Затем это приложение мало кому нужно. Так почему бы его тоже не удалить?

Перейдите по пути Пуск → Параметры → Приложения → Приложения и возможности → Дополнительные возможности. Найдите и выберите в списке Internet Explorer, после чего нажмите «Удалить».

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

Теперь в Windows 10 этого браузера больше не будет. Но если он вам вдруг понадобится (например, для работы со специфическими плагинами регистраторов), то в этом же окне нажмите на кнопку «Добавить компонент», выделите нужный пакет и нажмите кнопку «Установить».

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Windows Media Player

Предустановленный в Windows проигрыватель мало изменился со времен еще старой Windows XP. Это касается прежде всего его функционала. Для потребления мультимедиа-контента нетрудно найти намного более понятные и быстрые программы. Видимо, в Microsoft давно уже махнули на свой Media Player рукой, неслучайно в системе появились приложения «Музыка Groove» и «Кино и ТВ» с дублирующим функционалом. Если пользователи Windows и выбирают для работы с медиа предустановленные приложения, то уж явно не Media Player. Удалить его можно в окне «Дополнительные параметры».

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

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Paint

Paint подходит разве что для создания примитивных или детских рисунков, большинство же пользователей этим редактором не пользуется. К тому же у него есть немало бесплатных и куда более продвинутых альтернатив.

Какое-то время Paint был неотъемлемой частью системы, что не позволяло его удалить. Но в майском обновлении 2020 года пользователи Windows 10 наконец получили эту возможность. Найдите в меню «Дополнительные параметры» этот бесполезный графический редактор и удалите его.

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WordPad

Если Paint мало в чем поможет при редактировании рисунков, то с текстами похожая ситуация с WordPad. Этот редактор очень простой и какими-то особыми возможностями никогда не выделялся. Да, WordPad умеет открывать форматы DOC и DOCX, но при этом вновь созданные тексты сохраняет в уже подзабытом формате RTF. Нужно ли промежуточное звено между Блокнотом и мощным Word? Удалить WordPad можно тоже через «Дополнительные возможности». А удачной заменой этому приложению станут Microsoft Word или бесплатные Open Office, Google Docs.

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Факсы и сканирование Windows

Если вы работаете в офисе, то вам может понадобиться и сканер, и факс. Но зачем этот функционал вам дома, если и устройств таких там нет. Да и кто/когда последний раз вообще отправлял факс? Его отлично заменяет обычная электронная почта.

Это приложение тоже можно удалить. Перейдите в меню «Дополнительные возможности» и найдите там пакет «Факсы и сканирование Windows», нажмите «Удалить». Если вам когда-нибудь понадобится отправить факс или отсканировать документ, то приложение всегда можно вернуть обратно.

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«Быстрая поддержка»

В Microsoft считают, что пользователи Windows 10 регулярно обращаются за помощью к инструменту «Быстрая помощь». Но это лишь теория, а на практике картина совсем другая. Чем пытаться найти ответ на проблему в шаблонных фразах, лучше поискать решение в Интернете или попросить помочь друзей/специалистов с помощью программ удалённого доступа. Если у вас есть немало помощников, с которыми вы общаетесь через социальные сети или мессенджеры, и вы в состоянии запустить TeamViewer, то приложение «Быстрая поддержка» можно будет удалить.

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

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Просмотр задач

Рядом с меню «Пуск» есть кнопка «Представление задач».

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

Нажав на нее, вы сможете увидеть недавно открытые файлы и документы. Если у вас уже есть аккаунт Microsoft, и вы работаете с фирменными мобильными приложениями, то в данном окне можно увидеть файлы и с других устройств. Это могут быть открытые на вашем Android или iPhone документы Word или таблицы Excel.

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

Звучит перспективно, но пока это мало выходит за рамки идеи. Даже ориентация в файлах тут реализована неудобно. Да и непонятно, зачем что-то искать на временной шкале, если можно искать те же файлы, папки и меню в «Проводнике», на Панели задач и в меню недавних документов. А пока Timeline выглядит красивым, но бесполезным инструментом.

Для отключения этого приложения нажмите Пуск → Параметры → Конфиденциальность → Журнал действий.

Установите переключатели рядом с пунктами «Сохранить мой журнал активности на этом устройстве» и «Отправить мой журнал активности в Microsoft» в положение Выключено. После этого в разделе «Показать действия с этих учетных записей» нажмите «Очистить».

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

А чтобы избавиться от кнопки «Просмотр задач» надо кликнуть правой кнопкой мыши по панели задач и снять галку с опции «Показать кнопку Просмотра задач».

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

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Кнопка «Люди»

На панели задач есть полезная кнопка, которая показывает ваши контакты и дает возможность прикреплять их к панели задач. Функция на первый взгляд кажется полезной, но интегрируется она только с приложением «Почта» Windows 10 и Skype. Больше никто с ней работать не сможет.

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

Щёлкните правой кнопкой мыши по панели задач и деактивируйте галку рядом с «Показывать панель «Люди» на панели задач». Это уберет ненужную кнопку.

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

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Универсальные приложения

Помимо рассмотренных выше малополезных приложений в Windows 10 есть еще и немало других, скрытых под общим названием «Универсальные приложения». Их можно увидеть в виде плиток при нажатии кнопки меню «Пуск». Универсальность приложений в том, что они оптимизированы для работы на сенсорных экранах. А вот в пользе таких программ можно усомниться. Если «Почта» и «Фотографии» еще могут быть востребованы, то «Средство 3D-просмотра» понадобится лишь владельцам 3D-принтера, а «Компаньон консоли Xbox» – владельцам игровой консоли Microsoft.

Для удаления «Средства 3D-просмотра» в консоли Windows PowerShell (нажмите правой кнопкой мыши по меню Пуск) выполните команду:

Get-AppxPackage *3d* | Remove-AppxPackage

10 ненужных стандартных программ в Windows 10, которые можно удалить

А чтобы избавиться от ненужного вам «Компаньона консоли Xbox» там же надо ввести такую команду:

Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Подобным образом через консоль PowerShell можно удалить и другие редко используемые приложения: 3D Builder, Phone Companion, Money, Sports, News и другие.

Если понадобится восстановить такие удаленные ранее программы, то это можно сделать из Microsoft Store или универсальной командой Windows PowerShell. Она позволит восстановить сразу весь комплект универсальных программ.

Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

Эта команда понадобится разве что только заядлым фанатам Microsoft.

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