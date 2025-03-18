Как запускать полноценные версии Mac OS 1980-х и 1990-х гг. прямо в браузере?

18 марта 2025 |

Теперь для того, чтобы окунуться в ностальгию и запускать классические версии Mac OS прямо в браузере, вовсе нет необходимости покупать винтажный Macintosh или устанавливать сложные эмуляторы. Благодаря проекту Infinite Mac — нужен лишь современный веб-браузер.

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

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Содержание статьи

    1. Что такое Infinite Mac?
    2. Какие версии Mac OS доступны на проекте Infinite Mac?
    3. Как запускать старые версии Mac OS в браузере?
    4. Что можно делать в Infinite Mac?

 

Что такое Infinite Mac?

Infinite Mac — это инновационный проект, созданный программистом Михаем Парпаритой. Он позволяет запускать основные версии Mac OS, начиная с System 1.0 (1984 год) и заканчивая System 7.5.5 (1996 год), прямо в браузере.

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

 

Какие версии Mac OS доступны на проекте Infinite Mac?

В коллекции Infinite Mac размещены 24 версии операционных систем для настольных компьютеров Apple, которые были выпущены в период с 1984 по 2001 гг.

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

Вот их список:

  • System 1.0 (1984 г)
  • System 2.0 (1985 г)
  • System 2.1 (1985 г)
  • System 3.0 (1986 г)
  • System 5.0 (1987 г)
  • System 6.0 (1988 г)
  • NeXTStep 0.8 (1988 г)
  • NeXTStep 1.0 (1989 г)
  • System 6.0.5 (1990 г)
  • NeXTStep 2.0 (1990 г)
  • System 7.0 (1991 г)
  • NeXTStep 3.0 (1992 г)
  • System 7.5 (1994 г)
  • NeXTSTEP 4.0 PR1 (1995 г)
  • System 7.5.3 (1996 г)
  • KanjiTalk 7.5.3 — японская версия System 7.5.3. (1996 г)
  • OPENSTEP 4.0 (1996 г)
  • Mac OS 7.6 (1997 г)
  • Mac OS 8.0 (1997 г)
  • Mac OS 8.1 (1998 г)
  • Mac OS 8.5 (1998 г)
  • Mac OS 9.0 (1999 г)
  • Mac OS 9.1 (2001 г)
  • Mac OS 9.2.2 (2001 г)

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Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

Проект использует «WebAssembly» — технологию, которая позволяет выполнять низкоуровневые задачи с высокой производительностью прямо в браузере. Это делает Infinite Mac доступным без необходимости установки сложных эмуляторов. Для запуска ОС проделайте следующие шаги:

1. Откройте сайт infinitemac.org,

2. Наведите курсор на «карточке» желаемой версии операционной системы и нажмите кнопку «Customize».

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

3. Выберите модель компьютера Macintosh для эмуляции, объем RAM, разрешение экрана.

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

4. Нажмите кнопку «Run» для запуска эмуляции.

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

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Что можно делать в Infinite Mac?

  • Ознакомиться со старыми версиями Mac OS. Запустите, например, черно-белую System 1.0 1984 года или цветную Mac OS 7.6 1996 года, используя для этого различные винтажные компьютеры Apple Macintosh.
  • Запускать классические приложения: От ранних версий Photoshop до создания 3D-сцен в KPT Bryce.
  • Играть в игры: Погрузитесь в мир «Quake», «SimCity», «Lemmings», «Civilization» и других культовых игр 90-х.
  • Добавлять свои файлы: Скачайте образы дисков с ресурсов вроде Macintosh Garden и перетащите их в окно эмулятора, как будто вставляете дискету в старый Mac.

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

  • Сохранять работы: Перетащите файлы в папку «Загрузки», чтобы сохранить их на своем компьютере. Да, они могут быть в устаревших форматах, но вы всегда сможете вернуться к ним позже.

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В заключение

Infinite Mac делает историю доступной для всех, позволяя испытать радость работы с классическим ПО без необходимости покупать старые компьютеры. Михай Парпарита продолжает развивать свой проект, добавляя новые версии Mac OS и улучшая функциональность.

Infinite Mac — это не просто эмулятор, а окно в прошлое, которое позволяет нам ценить и понимать, как далеко мы продвинулись в мире технологий. Попробуйте сами и окунитесь в эпоху, когда Macintosh только начинал менять мир.

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто

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