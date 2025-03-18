Теперь для того, чтобы окунуться в ностальгию и запускать классические версии Mac OS прямо в браузере, вовсе нет необходимости покупать винтажный Macintosh или устанавливать сложные эмуляторы. Благодаря проекту Infinite Mac — нужен лишь современный веб-браузер.
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Что такое Infinite Mac?
Infinite Mac — это инновационный проект, созданный программистом Михаем Парпаритой. Он позволяет запускать основные версии Mac OS, начиная с System 1.0 (1984 год) и заканчивая System 7.5.5 (1996 год), прямо в браузере.
Какие версии Mac OS доступны на проекте Infinite Mac?
В коллекции Infinite Mac размещены 24 версии операционных систем для настольных компьютеров Apple, которые были выпущены в период с 1984 по 2001 гг.
Вот их список:
- System 1.0 (1984 г)
- System 2.0 (1985 г)
- System 2.1 (1985 г)
- System 3.0 (1986 г)
- System 5.0 (1987 г)
- System 6.0 (1988 г)
- NeXTStep 0.8 (1988 г)
- NeXTStep 1.0 (1989 г)
- System 6.0.5 (1990 г)
- NeXTStep 2.0 (1990 г)
- System 7.0 (1991 г)
- NeXTStep 3.0 (1992 г)
- System 7.5 (1994 г)
- NeXTSTEP 4.0 PR1 (1995 г)
- System 7.5.3 (1996 г)
- KanjiTalk 7.5.3 — японская версия System 7.5.3. (1996 г)
- OPENSTEP 4.0 (1996 г)
- Mac OS 7.6 (1997 г)
- Mac OS 8.0 (1997 г)
- Mac OS 8.1 (1998 г)
- Mac OS 8.5 (1998 г)
- Mac OS 9.0 (1999 г)
- Mac OS 9.1 (2001 г)
- Mac OS 9.2.2 (2001 г)
Как запускать старые версии Mac OS в браузере?
Проект использует «WebAssembly» — технологию, которая позволяет выполнять низкоуровневые задачи с высокой производительностью прямо в браузере. Это делает Infinite Mac доступным без необходимости установки сложных эмуляторов. Для запуска ОС проделайте следующие шаги:
1. Откройте сайт infinitemac.org,
2. Наведите курсор на «карточке» желаемой версии операционной системы и нажмите кнопку «Customize».
3. Выберите модель компьютера Macintosh для эмуляции, объем RAM, разрешение экрана.
4. Нажмите кнопку «Run» для запуска эмуляции.
Что можно делать в Infinite Mac?
- Ознакомиться со старыми версиями Mac OS. Запустите, например, черно-белую System 1.0 1984 года или цветную Mac OS 7.6 1996 года, используя для этого различные винтажные компьютеры Apple Macintosh.
- Запускать классические приложения: От ранних версий Photoshop до создания 3D-сцен в KPT Bryce.
- Играть в игры: Погрузитесь в мир «Quake», «SimCity», «Lemmings», «Civilization» и других культовых игр 90-х.
- Добавлять свои файлы: Скачайте образы дисков с ресурсов вроде Macintosh Garden и перетащите их в окно эмулятора, как будто вставляете дискету в старый Mac.
- Сохранять работы: Перетащите файлы в папку «Загрузки», чтобы сохранить их на своем компьютере. Да, они могут быть в устаревших форматах, но вы всегда сможете вернуться к ним позже.
В заключение
Infinite Mac делает историю доступной для всех, позволяя испытать радость работы с классическим ПО без необходимости покупать старые компьютеры. Михай Парпарита продолжает развивать свой проект, добавляя новые версии Mac OS и улучшая функциональность.
Infinite Mac — это не просто эмулятор, а окно в прошлое, которое позволяет нам ценить и понимать, как далеко мы продвинулись в мире технологий. Попробуйте сами и окунитесь в эпоху, когда Macintosh только начинал менять мир.
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