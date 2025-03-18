Теперь для того, чтобы окунуться в ностальгию и запускать классические версии Mac OS прямо в браузере, вовсе нет необходимости покупать винтажный Macintosh или устанавливать сложные эмуляторы. Благодаря проекту Infinite Mac — нужен лишь современный веб-браузер.

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Что такое Infinite Mac?

Infinite Mac — это инновационный проект, созданный программистом Михаем Парпаритой. Он позволяет запускать основные версии Mac OS, начиная с System 1.0 (1984 год) и заканчивая System 7.5.5 (1996 год), прямо в браузере.

Какие версии Mac OS доступны на проекте Infinite Mac?

В коллекции Infinite Mac размещены 24 версии операционных систем для настольных компьютеров Apple, которые были выпущены в период с 1984 по 2001 гг.

Вот их список:

System 1.0 (1984 г)

System 2.0 (1985 г)

System 2.1 (1985 г)

System 3.0 (1986 г)

System 5.0 (1987 г)

System 6.0 (1988 г)

NeXTStep 0.8 (1988 г)

NeXTStep 1.0 (1989 г)

System 6.0.5 (1990 г)

NeXTStep 2.0 (1990 г)

System 7.0 (1991 г)

NeXTStep 3.0 (1992 г)

System 7.5 (1994 г)

NeXTSTEP 4.0 PR1 (1995 г)

System 7.5.3 (1996 г)

KanjiTalk 7.5.3 — японская версия System 7.5.3. (1996 г)

OPENSTEP 4.0 (1996 г)

Mac OS 7.6 (1997 г)

Mac OS 8.0 (1997 г)

Mac OS 8.1 (1998 г)

Mac OS 8.5 (1998 г)

Mac OS 9.0 (1999 г)

Mac OS 9.1 (2001 г)

Mac OS 9.2.2 (2001 г)

Как запускать старые версии Mac OS в браузере?

Проект использует «WebAssembly» — технологию, которая позволяет выполнять низкоуровневые задачи с высокой производительностью прямо в браузере. Это делает Infinite Mac доступным без необходимости установки сложных эмуляторов. Для запуска ОС проделайте следующие шаги:

1. Откройте сайт infinitemac.org,

2. Наведите курсор на «карточке» желаемой версии операционной системы и нажмите кнопку «Customize».

3. Выберите модель компьютера Macintosh для эмуляции, объем RAM, разрешение экрана.

4. Нажмите кнопку «Run» для запуска эмуляции.

Что можно делать в Infinite Mac?

Ознакомиться со старыми версиями Mac OS . Запустите, например, черно-белую System 1.0 1984 года или цветную Mac OS 7.6 1996 года, используя для этого различные винтажные компьютеры Apple Macintosh.

. Запустите, например, черно-белую System 1.0 1984 года или цветную Mac OS 7.6 1996 года, используя для этого различные винтажные компьютеры Apple Macintosh. Запускать классические приложения : От ранних версий Photoshop до создания 3D-сцен в KPT Bryce.

: От ранних версий Photoshop до создания 3D-сцен в KPT Bryce. Играть в игры : Погрузитесь в мир «Quake», «SimCity», «Lemmings», «Civilization» и других культовых игр 90-х.

: Погрузитесь в мир «Quake», «SimCity», «Lemmings», «Civilization» и других культовых игр 90-х. Добавлять свои файлы: Скачайте образы дисков с ресурсов вроде Macintosh Garden и перетащите их в окно эмулятора, как будто вставляете дискету в старый Mac.

Сохранять работы: Перетащите файлы в папку «Загрузки», чтобы сохранить их на своем компьютере. Да, они могут быть в устаревших форматах, но вы всегда сможете вернуться к ним позже.

В заключение

Infinite Mac делает историю доступной для всех, позволяя испытать радость работы с классическим ПО без необходимости покупать старые компьютеры. Михай Парпарита продолжает развивать свой проект, добавляя новые версии Mac OS и улучшая функциональность.

Infinite Mac — это не просто эмулятор, а окно в прошлое, которое позволяет нам ценить и понимать, как далеко мы продвинулись в мире технологий. Попробуйте сами и окунитесь в эпоху, когда Macintosh только начинал менять мир.

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто