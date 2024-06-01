Сегодня на нашем рынке самыми популярными мессенджерами являются WhatsApp и Telegram. Пользователи порой меняют один сервис на другой, прельщаясь нужными и недоступными или просто хуже реализованными у конкурента функциями. Например, в том же Telegram очень просто выйти из аккаунта и быстро перейти в другой. Дело в том, что в версии WhatsApp для iPhone осуществить выход довольно сложно – там даже специальной кнопки для этого не существует! Пользователи оказываются перед неприятным выбором. Неужели для выхода надо полностью удалять свою учетную запись? К счастью, проблема не настолько серьезная. Есть несколько вариантов выхода из WhatsApp без удаления аккаунта и без, соответственно, потери своих данных.

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Как выйти из чата группы в WhatsApp?

Необязательно полностью удаляться из популярного мессенджера по причине наличия членства в некоторых группах. Если по какой-то причине вы решили покинуть ту или иную группу в Ватсап, сделайте следующее:

1. Откройте вкладку «Чаты» в WhatsApp и перейдите в беседу группы, из которой вы хотите удалить себя.

2. Нажмите на наименование группы в верхней части экрана.

3. Пролистайте открывшуюся страницу в самый низ и нажмите «Выйти из группы», а затем подтвердите намерение.

Существует и альтернативный способ. В общем списке чатов зажмите (нажмите и удерживайте) чат необходимой группы и в появившемся контекстном меню выберите «Выйти из группы».

Как в WhatsApp выйти из одного аккаунта (номера телефона) и войти в другой?

Несмотря на то, что в настройках аккаунта WhatsApp не предусмотрены кнопки «Выйти» и «Войти», вы легко сможете изменить номер телефона и перенести данные своего старого аккаунта на новый. Для этого:

1. Откройте приложение WhatsApp и перейдите в раздел «Аккаунт».

2. Выберите меню «Изменить номер» и нажмите «Далее» в правом верхнем углу экрана.

3. Укажите свой старый и новый номер телефона в соответствующих полях и нажмите «Далее».

4. Проверьте введенные номера телефонов. Если необходимо уведомить ваши контакты о том, что вы изменили номер, установите переключатель «Известить контакты» в положение «Включено». Нажмите «Готово».

Предварительно убедитесь, что ваш новый номер может получать SMS-сообщения и звонки.

Как выйти из WhatsApp на связанном устройстве?

Есть очень простой и не требующий особенных усилий вариант выхода из WhatsApp. Необходимо просто завершить сеанс на другом телефоне. Но этот способ возможен только тогда, когда iPhone (или другое устройство) был привязан в качестве дополнительного устройства для входа в WhatsApp. И для отвязки такого устройства от аккаунта надо совершить следующие действия:

1. Откройте вкладку «Настройки» в приложении WhatsApp.

2. Выберите раздел «Связанные устройства».

3. В списке выберите привязанное устройство, на котором требуется осуществить выход.

4. Нажмите на нем «Выйти» и подтвердите действие.

На выбранном устройстве должен произойти выход из WhatsApp, и при запуске приложения оно попросит заново авторизоваться.

Так можно просто отключить аккаунт в вашем WhatsApp без необходимости его удалять. А если говорить об устройствах, работающих не на iOS, то все делается еще проще. В разделе «Аккаунт» вкладку «Настройки» WhatsApp имеется кнопка «Выйти».

Как выйти из WhatsApp на iPhone при помощи функции «Сгрузить приложение»?

Другой способ выхода из WhatsApp без удаления самой учетной записи – выгрузка приложения. Такая функция имеется в iOS. Суть ее работы до конца понятна немногим, а ведь она удаляет само приложение, но при этом оставляет в хранилище устройства его данные. И при следующей установке программы пользовательская информация подтянется. От пользователя требуется лишь заново установить приложение в нужный для него момент.

1. Откройте на вашем iPhone приложение «Настройки».

2. Перейдите в меню «Основные» → «Хранилище iPhone».

3. В списке приложений найдите WhatsApp и нажмите на него.

4. В карточке приложения требуется нажать на «Сгрузить приложение» и подтвердить это действие.

После этого надо перейти на экран «Домой» и там найти значок WhatsApp с облачком.

Если вы нажмете на него, то увидите, что вход в аккаунт не требует авторизации. Так что можно на какое-то время отказаться от использования мессенджера, а потом вернуться к нему и не потерять при этом свои данные. Обратите внимание, что для выхода из WhatsApp на iPhone категорически нельзя нажимать на кнопки «Очистить все чаты» или «Удалить все чаты». Ведь в этом случае из приложения будут удалены все данные, все переписки, но при этом сам выход не осуществится.

Как удалить WhatsApp с iPhone?

Этот способ выхода из WhatsApp для захода в мессенджер с другого номера телефона более кардинальный. Всегда можно вообще удалить приложение с iPhone. Не сказать, что это очень удобно, но все равно куда проще, чем удалять целиком весь аккаунт. А удалить WhatsApp с iPhone можно сразу несколькими способами:

1. Можно удерживать пальцем ярлык приложения на экране «Домой», а потом выбрать «Удалить».

2. Используйте путь: «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iPhone», о чем уже было написано ранее.

А когда наступит необходимость снова использовать WhatsApp и восстановить все переписки, приложение нужно будет заново установить из App Store. После этого потребуется повторная авторизация с вашей учетной записью (номером телефона). Но для полной уверенности в сохранности всех ваших данных перед удалением WhatsApp стоит сделать резервную копию, в которой и сохранятся все переписки и медиа.

Как установить два Ватсапа на одном iPhone?

Несмотря на все пожелания пользователей, Apple так и не реализовала в iOS клонирование приложений. Между тем это довольно полезная и уже проверенная функция, которая заметно могла бы улучшить реализацию многозадачности на iPhone. Сами разработчики WhatsApp тоже не готовы пока добавить в свое базовое приложение возможность одновременной работы с двумя аккаунтами. Пользователям приходится использовать приложение WhatsApp Business, которое как раз реализует такую возможность.

1. Запустите приложение WhatsApp Business и залогиньтесь в нем под своей второй учетной записью.

2. Если вы ранее использовали стандартный вариант WhatsApp, то вам предложат перенести номер оттуда в WhatsApp Business. Если такой необходимости нет, то надо просто нажать на пункт «Использовать другой номер».

3. На следующем шаге введите код подтверждения после чего вы попадете в профиль компании. Тут вместо ее названия можно ввести свое имя, а в качестве варианта «Вида деятельности» выбрать «Другое».

4. Заполните профиль пользователя и предоставьте доступ к своим контактам, если это требуется.

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