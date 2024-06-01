Как выйти из WhatsApp на iPhone, не удаляя при этом аккаунт

01 июня 2024 |

Сегодня на нашем рынке самыми популярными мессенджерами являются WhatsApp и Telegram. Пользователи порой меняют один сервис на другой, прельщаясь нужными и недоступными или просто хуже реализованными у конкурента функциями. Например, в том же Telegram очень просто выйти из аккаунта и быстро перейти в другой. Дело в том, что в версии WhatsApp для iPhone осуществить выход довольно сложно – там даже специальной кнопки для этого не существует! Пользователи оказываются перед неприятным выбором. Неужели для выхода надо полностью удалять свою учетную запись? К счастью, проблема не настолько серьезная. Есть несколько вариантов выхода из WhatsApp без удаления аккаунта и без, соответственно, потери своих данных.

Как выйти из WhatsApp на iPhone

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Содержание статьи

  1. Как выйти из чата группы в WhatsApp?
  2. Как в WhatsApp выйти из одного аккаунта (номера телефона) и войти в другой?
  3. Как выйти из WhatsApp на связанном устройстве?
  4. Как выйти из WhatsApp на iPhone при помощи функции «Сгрузить приложение»?
  5. Как удалить WhatsApp с iPhone?
  6. Как установить два Ватсапа на одном iPhone?

 

Как выйти из чата группы в WhatsApp?

Необязательно полностью удаляться из популярного мессенджера по причине наличия членства в некоторых группах. Если по какой-то причине вы решили покинуть ту или иную группу в Ватсап, сделайте следующее:

1. Откройте вкладку «Чаты» в WhatsApp и перейдите в беседу группы, из которой вы хотите удалить себя.

2. Нажмите на наименование группы в верхней части экрана.

Как выйти из чата группы в WhatsApp?

 

3. Пролистайте открывшуюся страницу в самый низ и нажмите «Выйти из группы», а затем подтвердите намерение.

Как выйти из чата группы в WhatsApp?

 

zen touch

Существует и альтернативный способ. В общем списке чатов зажмите (нажмите и удерживайте) чат необходимой группы и в появившемся контекстном меню выберите «Выйти из группы».

Как выйти из чата группы в WhatsApp?

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Как в WhatsApp выйти из одного аккаунта (номера телефона) и войти в другой?

Несмотря на то, что в настройках аккаунта WhatsApp не предусмотрены кнопки «Выйти» и «Войти», вы легко сможете изменить номер телефона и перенести данные своего старого аккаунта на новый. Для этого:

1. Откройте приложение WhatsApp и перейдите в раздел «Аккаунт».

2. Выберите меню «Изменить номер» и нажмите «Далее» в правом верхнем углу экрана.

Как изменить номер в WhatsApp?

 

3. Укажите свой старый и новый номер телефона в соответствующих полях и нажмите «Далее».

Как изменить номер в WhatsApp?

 

4. Проверьте введенные номера телефонов. Если необходимо уведомить ваши контакты о том, что вы изменили номер, установите переключатель «Известить контакты» в положение «Включено». Нажмите «Готово».

Как изменить номер в WhatsApp?

Предварительно убедитесь, что ваш новый номер может получать SMS-сообщения и звонки.

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Как выйти из WhatsApp на связанном устройстве?

Есть очень простой и не требующий особенных усилий вариант выхода из WhatsApp. Необходимо просто завершить сеанс на другом телефоне. Но этот способ возможен только тогда, когда iPhone (или другое устройство) был привязан в качестве дополнительного устройства для входа в WhatsApp. И для отвязки такого устройства от аккаунта надо совершить следующие действия:

1. Откройте вкладку «Настройки» в приложении WhatsApp.

2. Выберите раздел «Связанные устройства».

3. В списке выберите привязанное устройство, на котором требуется осуществить выход.

Как выйти из WhatsApp на связанном устройстве?

 

4. Нажмите на нем «Выйти» и подтвердите действие.

Как выйти из WhatsApp на связанном устройстве?

На выбранном устройстве должен произойти выход из WhatsApp, и при запуске приложения оно попросит заново авторизоваться.

Так можно просто отключить аккаунт в вашем WhatsApp без необходимости его удалять. А если говорить об устройствах, работающих не на iOS, то все делается еще проще. В разделе «Аккаунт» вкладку «Настройки» WhatsApp имеется кнопка «Выйти».

Как выйти из WhatsApp на связанном устройстве?

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Как выйти из WhatsApp на iPhone при помощи функции «Сгрузить приложение»?

Другой способ выхода из WhatsApp без удаления самой учетной записи – выгрузка приложения. Такая функция имеется в iOS. Суть ее работы до конца понятна немногим, а ведь она удаляет само приложение, но при этом оставляет в хранилище устройства его данные. И при следующей установке программы пользовательская информация подтянется. От пользователя требуется лишь заново установить приложение в нужный для него момент.

1. Откройте на вашем iPhone приложение «Настройки».

2. Перейдите в меню «Основные» → «Хранилище iPhone».

Настройки хранилища iPhone

 

3. В списке приложений найдите WhatsApp и нажмите на него.

4. В карточке приложения требуется нажать на «Сгрузить приложение» и подтвердить это действие.

Как выйти из WhatsApp на iPhone при помощи функции «Сгрузить приложение»?

 

После этого надо перейти на экран «Домой» и там найти значок WhatsApp с облачком.

Как выйти из WhatsApp на iPhone при помощи функции «Сгрузить приложение»?

Если вы нажмете на него, то увидите, что вход в аккаунт не требует авторизации. Так что можно на какое-то время отказаться от использования мессенджера, а потом вернуться к нему и не потерять при этом свои данные. Обратите внимание, что для выхода из WhatsApp на iPhone категорически нельзя нажимать на кнопки «Очистить все чаты» или «Удалить все чаты». Ведь в этом случае из приложения будут удалены все данные, все переписки, но при этом сам выход не осуществится.

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Как удалить WhatsApp с iPhone?

Этот способ выхода из WhatsApp для захода в мессенджер с другого номера телефона более кардинальный. Всегда можно вообще удалить приложение с iPhone. Не сказать, что это очень удобно, но все равно куда проще, чем удалять целиком весь аккаунт. А удалить WhatsApp с iPhone можно сразу несколькими способами:

1. Можно удерживать пальцем ярлык приложения на экране «Домой», а потом выбрать «Удалить».

Как удалить WhatsApp с iPhone?

2. Используйте путь:  «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iPhone», о чем уже было написано ранее.

Как удалить WhatsApp с iPhone?

А когда наступит необходимость снова использовать WhatsApp и восстановить все переписки, приложение нужно будет заново установить из App Store. После этого потребуется повторная авторизация с вашей учетной записью (номером телефона). Но для полной уверенности в сохранности всех ваших данных перед удалением WhatsApp стоит сделать резервную копию, в которой и сохранятся все переписки и медиа.

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Как установить два Ватсапа на одном iPhone?

Несмотря на все пожелания пользователей, Apple так и не реализовала в iOS клонирование приложений. Между тем это довольно полезная и уже проверенная функция, которая заметно могла бы улучшить реализацию многозадачности на iPhone. Сами разработчики WhatsApp тоже не готовы пока добавить в свое базовое приложение возможность одновременной работы с двумя аккаунтами. Пользователям приходится использовать приложение WhatsApp Business, которое как раз реализует такую возможность.

1. Запустите приложение WhatsApp Business и залогиньтесь в нем под своей второй учетной записью.

Как установить два Ватсапа на одном iPhone?

 

2. Если вы ранее использовали стандартный вариант WhatsApp, то вам предложат перенести номер оттуда в WhatsApp Business. Если такой необходимости нет, то надо просто нажать на пункт «Использовать другой номер».

Как установить два Ватсапа на одном iPhone?

3. На следующем шаге введите код подтверждения после чего вы попадете в профиль компании. Тут вместо ее названия можно ввести свое имя, а в качестве варианта «Вида деятельности» выбрать «Другое».

4. Заполните профиль пользователя и предоставьте доступ к своим контактам, если это требуется.

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