Apple просит срочно обновить старые iPhone на iOS 13 и iOS 14

Если ваш iPhone работает на iOS 13 или iOS 14, он больше не защищен — даже обычный просмотр сайтов может привести к взлому. Apple официально подтвердила наличие критических уязвимостей и настоятельно рекомендует обновиться как минимум до iOS 15.

Apple предупреждает об угрозе для старых версий iOS

19 марта 2026 года Apple опубликовала обновленное предупреждение безопасности, в котором прямо заявила: iPhone на iOS 13 и iOS 14 уязвимы для атак через обычный веб-браузер.

Суть проблемы: злоумышленники могут использовать специально подготовленный веб-контент, чтобы эксплуатировать уязвимости в WebKit — движке, на котором работает Safari и все браузеры на iOS. Достаточно перейти по вредоносной ссылке из письма, сообщения в мессенджере или даже из поисковой выдачи — и атака запускается автоматически, без каких-либо действий со стороны пользователя.

Еще 11 марта Apple выпустила обновления безопасности для актуальных систем — iOS 15.8.7 и iOS 16.7.15, — которые закрывают эти уязвимости. Но вот в чем проблема: пользователи iOS 13 и iOS 14 эти патчи не получили. Для них единственный выход — обновиться хотя бы до iOS 15, где исправления уже есть.

Какие уязвимости обнаружены в iOS 13 и iOS 14

Речь идет об уязвимостях в WebKit — ключевом компоненте iOS, который отвечает за отображение любого веб-контента. WebKit используется не только в Safari, но и во всех сторонних браузерах на iPhone (Chrome, Firefox, Brave — все они под капотом работают на WebKit). Это значит, что смена браузера не спасает — уязвим сам фундамент.

Атаки относятся к категории веб-атак. Механизм такой:

1. Злоумышленник создает или компрометирует веб-страницу, внедряя в нее вредоносный код

2. Пользователь открывает эту страницу на iPhone с устаревшей iOS

3. Вредоносный контент эксплуатирует уязвимость в WebKit

4. Атакующий получает доступ к персональным данным на устройстве

Никаких всплывающих окон, никаких запросов на установку чего-либо, никаких подозрительных действий. Пользователь может даже не заметить, что его iPhone скомпрометирован. По моему опыту, именно такие «невидимые» уязвимости представляют наибольшую опасность — люди продолжают пользоваться устройством, не подозревая, что их данные уже в чужих руках.

Важно понимать: Apple не раскрывает детали уязвимостей до тех пор, пока большинство пользователей не установит обновления. Но сам факт того, что Apple выпускает обновления для iOS 15 и iOS 16 (систем, которым уже несколько лет), говорит о серьезности проблемы.

Coruna и DarkSword: вредоносные кампании, нацеленные на iPhone

Последнее предупреждение Apple появилось не в вакууме. Ему предшествовали как минимум две крупные вредоносные кампании, целью которых были именно iPhone:

Coruna

Полноценный набор эксплойтов для iPhone, использующий веб-атаки для компрометации устройств. Coruna представляет собой так называемый «exploit kit» — готовый инструментарий, который позволяет атакующим взламывать iPhone через специально подготовленные веб-страницы. Это не теоретическая угроза — такие наборы активно продаются и используются.

DarkSword — самая серьезная угроза для iPhone за последнее время

DarkSword — более новая и значительно более опасная кампания. 18 марта 2026 года исследователи из Google, iVerify и Lookout совместно раскрыли информацию об этом хакерском инструменте, и масштаб угрозы оказался пугающим.

Под ударом — сотни миллионов устройств. По данным Apple, около четверти всех активных iPhone в мире все еще работают на iOS 18, которая и является целью DarkSword.

Какие iPhone можно обновить до iOS 15 и выше

Прежде чем паниковать, проверьте — возможно, ваш iPhone поддерживает обновление до безопасной версии iOS. Вот полная картина:

iPhone, поддерживающие iOS 15 (минимально необходимая версия)

iPhone 6s и iPhone 6s Plus

iPhone 7 и iPhone 7 Plus

iPhone SE (1-го поколения)

И все более новые модели

iPhone, поддерживающие iOS 16

iPhone 8 и iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone SE (2-го поколения)

И все более новые модели

iPhone, поддерживающие iOS 17 и iOS 18

iPhone XS и новее (iOS 17)

iPhone XS и новее (iOS 18)

iPhone, которые застряли на iOS 14 и ниже

Вот список устройств, которые не могут обновиться до iOS 15 и, следовательно, не получат исправлений безопасности:

iPhone 6 и iPhone 6 Plus (максимум iOS 12)

iPhone 5s (максимум iOS 12)

iPhone 5c и старше

Если ваш iPhone — в последнем списке, у меня для вас плохие новости. Об этом — в отдельном разделе ниже.

Что делать, если iPhone не поддерживает iOS 15

Это самый неприятный раздел статьи. Если у вас iPhone 6, iPhone 5s или что-то старше — обновиться до iOS 15 вы не сможете. Физически. Apple просто не выпускает обновления для этих устройств.

И вот что это означает в практическом плане: Apple прямо говорит, что такие устройства больше не следует использовать для веб-серфинга.

Звучит жестко, но логика понятна. Каждая веб-страница — это потенциальный вектор атаки. Если уязвимость в WebKit не будет исправлена (а для iOS 12 и ниже она не будет исправлена никогда), любой визит на скомпрометированный сайт — это русская рулетка с вашими данными.

Что можно делать со старым iPhone

Выбрасывать старый iPhone не обязательно. Вот для чего он все еще годится:

Звонки и SMS — базовая сотовая связь работает и не зависит от WebKit

— базовая сотовая связь работает и не зависит от WebKit Офлайн-навигатор — загрузите карты заранее через Wi-Fi

— загрузите карты заранее через Wi-Fi Музыкальный плеер — для загруженной музыки

— для загруженной музыки Камера — фотографии и видео

— фотографии и видео Будильник и таймер — да, и для этого тоже

А вот чего делать категорически не стоит:

Открывать ссылки из почты, сообщений и мессенджеров

Использовать Safari или любой другой браузер

Заходить в социальные сети через браузер

Использовать устройство для онлайн-банкинга

По моему мнению, если старый iPhone — ваше единственное устройство, пришло время задуматься о замене. iPhone SE 2-го или 3-го поколения можно найти по вполне доступным ценам на вторичном рынке, и они поддерживают актуальные версии iOS.

