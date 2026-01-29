В iOS 26 компания Apple представила две новые функции для Apple Music, которые превратят прослушивание зарубежных треков в образовательный и караоке-эксперимент. Речь идет о «Переводе текстов» и «Произношении». Система автоматически переводит текст песни и показывает транскрипцию для правильного пения прямо в приложении.

Поддерживаемые языки

На данный момент функция перевода работает для избранных треков в Apple Music и, к сожалению, не поддерживает русский язык. Она поддерживает только эти ключевые языковые пары:

С английского на китайский (упрощенный) и наоборот

С английского на японский и наоборот

С корейского на китайский (упрощенный) и наоборот

С корейского на английский и наоборот

С корейского на японский и наоборот

С испанского на английский и наоборот

Как перевести текст песни и увидеть произношение в Apple Music

Все реализовано интуитивно. Достаточно открыть плеер в приложении Музыка (экран «Сейчас играет») и тапнуть по иконке текста.

Для песен на поддерживаемых языках опции появятся автоматически. Если их нет, нажмите на иконку перевода и активируйте пункты «Показать (скрыть) перевод» и «Показать (скрыть) произношение».

На экране вы увидите оригинальный текст, его перевод и произношение, записанное латиницей. Это особенно удобно для поклонников K-pop или латиноамериканских хитов — можно не только понять смысл, но и сразу спеть, даже не зная языка.

Как увеличить шрифт текста произношения

При желании, вы можете увеличить шрифт текста произношения. Для этого перейдите по пути: «Настройки» → «Приложения» → «Музыка» и в меню «Крупный текст» установите галочку напротив пункта «Произношение».

Что делать, если опции не отображаются

Есть несколько причин, по которым функции могут быть недоступны:

Трек должен быть в каталоге Apple Music. Для песен, загруженных в вашу медиатеку с компьютера, эти опции не работают.

Переводчик пока доступен только для указанных выше языковых пар, и не для каждой песни в этих языках. Если функция недоступна, попробуйте установить в качестве языка по умолчанию — Английский (США). Это можно сделать по пути: «Настройки» → «Основные» → «Язык и регион».

Требуется стабильное интернет-соединение.

Новые функции в Apple Music — логичный шаг для глобального сервиса. Они стирают языковой барьер между музыкой и слушателем, добавляя практическую ценность подписке. Вам уже хочется попробовать спеть «Гангнам стайл» с правильным произношением?

