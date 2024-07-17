Новое в iOS 18: Отправка сообщений iMessage по расписанию на iPhone, iPad и Mac

17 июля 2024 |

Apple добавила несколько новых функций в приложение «Сообщения» в iOS 18 и macOS Sequoia. Одна из них – возможность отправлять сообщения по расписанию. Рассказываем, как работает функция.

Отправка сообщений iMessage по расписанию на iPhone, iPad и Mac

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В iOS 16 появилась возможность отправлять электронные письма по расписанию, а теперь так же можно делать и с обычными сообщениями.

Среди других новых функций – возможность отправлять любые эмодзи в качестве реакций, новые текстовые эффекты, стандарт RCS и др.

Напомним, что возможность отправки запланированных сообщений на iPhone присутствует в Telegram, а также возможна в WhatsApp.

 

Как отправлять сообщения по расписанию на iPhone, iPad и Mac

Важно: Функция отправки сообщений по расписанию работает только с iMessage, но не с простыми SMS.

1. Убедитесь, что на вашем iPhone установлена iOS 18, macOS Sequoia или более новые версии ПО.

2. Откройте приложение «Сообщения» и выберите нужный чат.

3. Напишите сообщение, но перед отправкой нажмите значок «+» слева от текстового поля.

Как отправлять сообщения по расписанию на iPhone и iPad

Как отправлять сообщения по расписанию на iPhone и iPad

 

4. Нажмите «Ещё» (или пролистайте вниз) и выберите «Отправить позже».

Как отправлять сообщения по расписанию на MacКак отправлять сообщения по расписанию в macOS

 

5. Выберите дату и время, в которые должно быть отправлено сообщение.

6. Нажмите кнопку отправки в виде стрелки вверх. Теперь сообщение будет отправлено в выбранное вами время.

7. После этого сообщение отобразится на экране, но будет обведено пунктиром.

Как отправлять сообщения по расписанию на iPhone и iPad

 

8. Нажмите «Править», если хотите поменять дату или время отправки, отправить сообщение сразу или удалить его.

Как отправлять сообщения по расписанию на iPhone и iPad Как отправлять сообщения по расписанию на iPhone и iPad

 

Если вы планируете часто использовать функцию запланированной отправки, вы можете перетянуть опцию «Отправить позже» на первую страницу настроек для сообщений. Для этого зажмите пункт «Отправить позже» и потяните вверх.

Как отправлять сообщения по расписанию на iPhone и iPad

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