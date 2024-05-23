Как создать раннее уведомление о напоминании на iPhone, iPad и Mac

23 мая 2024 |

Современный человек имеет столько планов и дел, что все умещать в голове не получается. На помощь приходят электронные помощники, которые уведомлениями напоминают о наступлении того или иного события. Так наверняка удастся не пропустить важное. Поговорим о том, как это можно сделать на iPhone и Mac.

Как создать раннее уведомление о напоминании на iPhone, iPad и Mac

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Для чего создавать ранние уведомления о напоминаниях?

Apple разработала специальное приложение «Напоминания» для iPhone, iPad и Mac. Программа не просто напомнит о выбранном событии, но и может отправлять ранние напоминания. Они выступают заблаговременным предупреждением и гарантируют, что вы получите два оповещения о задаче. Таким образом вероятность пропустить ее снизится еще больше.

Напоминания могут пригодиться, к примеру, для заказа билетов в театр или на самолет, для отмены подписки на приложения. И «Напоминания» пунктуально сообщат в нужное время о предстоящем событии. Правда, в большинстве случаев полезно вспомнить об этом еще до наступления назначенного срока.

Например, если надо заказывать билеты в поездку в понедельник, то неплохо было бы напомнить об этом еще и в субботу-воскресенье для лучшей подготовки и приведения дел в порядок.

Поясним, раннее напоминание не заменяет основное уведомление, а дополняет его. Нужное уведомление вы и так получите в назначенную дату и время для этой задачи.

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Как настроить раннее уведомление о своей задаче еще до наступления времени напоминания?

Эта функция может работать и на iOS, и на macOS. Но стоит помнить, что все ваши напоминания синхронизируются между устройствами через iCloud. Так что нет нужды на каждом своем устройстве Apple настраивать заново и отдельно такие уведомления.

 

На iPhone и iPad

zen touch

1. На устройстве с iOS или iPadOS откройте приложение «Напоминания».

2. Нажмите кнопку «+ Напоминание», так вы сможете создать задачу для списка, который находится в самом верху раздела «Мои списки». Или же можете зайти в нужный вам список и в нем нажать такую же кнопку.

3. Введите текст, который позволит вам понять, о чем же напоминает это уведомление.

4. Перейдите в меню «Подробнее».

Как создать раннее уведомление о напоминании на iPhone и iPad

 

5. Активируйте переключатель «Дата», выберите дату и время для напоминания.

6. Коснитесь пункта меню «Раннее напоминание».

Как создать раннее уведомление о напоминании на iPhone и iPad

 

7. Выберите один из вариантов:

  • за 5 минут;
  • за 15 минут;
  • за 30 минут;
  • за 1 час;
  • за 2 часа;
  • за 1 день;
  • за 2 дня;
  • за 1 неделю;
  • за 1 месяц;
  • или нажмите вариант «Другое» и выберите с помощью прокручивающихся циферблатов точное значение в минутах, часах, днях, неделях или месяцах.

 

8. После окончания настройки нажмите кнопку «Добавить», чтобы сохранить напоминание.

Как создать раннее уведомление о напоминании на iPhone и iPad

 

В случае, если вы добавляете или изменяете напоминание внутри списка, нажмите значок информации ⓘ для установки его параметров.

Как создать раннее уведомление о напоминании на iPhone и iPad

 

На Mac

1. Запустите приложение «Напоминания» и создайте в нем ваше напоминание нажатием кнопки «+» в правом верхнем углу.

Как создать раннее уведомление о напоминании на Mac

2. Введите текст напоминания и нажмите рядом с названием созданной задачи значок информации ⓘ.

Как создать раннее уведомление о напоминании на Mac

3. Поставьте флажок рядом с опцией «В день» для выбора даты. Потом таким же образом установите время.

4. Напротив опции «Раннее напоминание» нажмите на раскрывающееся меню и сделайте там свой выбор.

Как создать раннее уведомление о напоминании на Mac

Как создать раннее уведомление о напоминании на Mac

Когда вы получите раннее напоминание на основе назначенного для него времени, оно будет выглядеть, как обычное уведомление из приложения «Напоминания». Также в этом оповещении будет указано будущее запланированное время для основного уведомления. Так можно понять, что вы получили лишь раннее, предварительное напоминание. Само собой, когда наступит дата и время для выполнения задачи напоминания, она сработает.

Но если вы коснетесь и будете удерживать палец или указатель мыши на раннем напоминании и пометите его выполненным, то это будет означать и выполнение всей задачи.

Как создать раннее уведомление о напоминании на iPhone, iPad и Mac Как создать раннее уведомление о напоминании на iPhone, iPad и Mac

То есть вы уже не получите в запланированное время своё оповещение. Так что с возможностью пометки задачи выполненной в раннем напоминании следует быть осторожным.

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