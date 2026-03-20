Как Apple заработала миллиард на чужом ИИ в 2025 году

Apple заработала почти $900 млн на ИИ-приложениях в App Store в 2025 году — и почти ничего для этого не сделала. Пока OpenAI, Google и другие вкладывают сотни миллиардов в разработку моделей, Apple просто собирает комиссию с их подписок на iPhone. Согласно отчету AppMagic, основным источником этого дохода стал ChatGPT.

Сколько Apple заработала на генеративном ИИ в App Store

По данным аналитической компании AppMagic, опубликованным The Wall Street Journal, доход Apple от комиссий с генеративных ИИ-приложений в App Store за 2025 год составил почти $900 миллионов.

Динамика роста выглядит так:

Январь 2025 — около $35 млн комиссионного дохода

— около $35 млн комиссионного дохода Август 2025 — пиковые $101 млн

— пиковые $101 млн Итого за январь–август — выручка от ИИ-приложений выросла почти втрое

После августа показатели начали снижаться — аналитики связывают это с уменьшением числа загрузок ChatGPT. Но даже с учетом этого спада итоговая сумма за год оказалась внушительной.

Для контекста: Apple ничего не разрабатывала. Не обучала модели. Не строила дата-центры. Компания просто предоставила платформу — и забрала свои стандартные 15–30% комиссии с каждой подписки. Классический бизнес на инфраструктуре.

ChatGPT — главный донор: 75% всех комиссий

Структура дохода от ИИ-приложений в App Store оказалась крайне неравномерной. По данным AppMagic, на ChatGPT от OpenAI пришлось около 75% всех комиссионных поступлений от генеративных ИИ-приложений.

На втором месте — Grok от xAI (компании Илона Маска) с долей около 5%. Все остальные чат-боты, генераторы изображений и ИИ-ассистенты вместе взятые поделили оставшиеся 20%.

Проще говоря, доход Apple от ИИ-бума — это в первую очередь доход от подписок ChatGPT Plus и ChatGPT Pro. OpenAI фактически стал крупнейшим «спонсором» Apple в сегменте генеративного ИИ. Неплохо для компании, которая до сих пор не выпустила собственного конкурента ChatGPT.

Это идеально иллюстрирует силу экосистемы Apple. Какой бы крутой ИИ ни создали OpenAI, Google или Anthropic — пользователи все равно запускают эти приложения на iPhone. А значит, Apple получает свою долю с каждой подписки. Как владелец торгового центра, которому все равно, какой магазин приносит больше прибыли — аренду платят все.

Сделка Apple и Google: Gemini вместо Siri

Одна из самых интересных деталей отчета касается партнерства Apple с Google. Компании работают над интеграцией Gemini — мультимодальной ИИ-модели Google — в качестве технологической основы для обновленной Siri.

Ни Apple, ни Google не раскрывали финансовые условия сделки. Но по информации Bloomberg, речь идет примерно о $1 миллиарде в год, который Apple должна заплатить Google за использование Gemini.

Миллиард долларов в год — серьезная сумма. Но в контексте $900 млн, заработанных только на комиссиях с ИИ-приложений, она выглядит иначе. Фактически Apple может покрыть стоимость одной из важнейших ИИ-сделок в своей истории за счет комиссий, которые она собирает с тех самых ИИ-приложений, включая продукты самой Google.

Ирония ситуации: Google фактически платит сам себе за конкуренцию

The Wall Street Journal подмечает очевидную иронию:

По сути, стоимость сделки с Google может быть полностью покрыта за счет доходов, которые приносит конкуренция самого Google в App Store.

Разберем цепочку. Google платит Apple за то, чтобы Gemini был интегрирован в Siri. Одновременно Google выпускает собственное ИИ-приложение Gemini в App Store, подписки на которое приносят Apple комиссию. А еще в App Store есть ChatGPT — главный конкурент Gemini — который приносит Apple в разы больше денег.

Получается замкнутый круг: чем активнее ИИ-компании конкурируют между собой, тем больше подписок они продают через App Store, тем больше комиссий получает Apple. Компания буквально зарабатывает на чужой конкуренции. Это даже не «сидеть на двух стульях» — это построить фабрику стульев и продавать билеты на вход.

Стратегия Apple в ИИ: меньше тратить, больше собирать

Отчет AppMagic подсвечивает фундаментальное различие в подходах к ИИ у Apple и ее конкурентов.

Стратегия OpenAI, Google, Anthropic, xAI

Тратить десятки и сотни миллиардов долларов на:

Разработку и обучение фронтирных больших языковых моделей (LLM)

Строительство дата-центров

Закупку чипов (в основном NVIDIA)

Наем лучших исследователей

Стратегия Apple

Тратить на порядок меньше, делая ставку на:

Собственные чипы (Apple Silicon), оптимизированные для локального ИИ

On-device обработку персональных данных

Партнерства с лидерами (OpenAI, Google) вместо прямой конкуренции

Контроль над платформой, через которую все эти ИИ-сервисы доставляются пользователям

По сути, Apple применяет ту же стратегию, которая сделала ее самой дорогой компанией в мире: не обязательно быть первым в технологии — достаточно контролировать экосистему, через которую эта технология попадает к людям. App Store, iPhone, интеграция с Siri — все это создает воронку, из которой Apple извлекает доход вне зависимости от того, кто выиграет гонку ИИ-моделей.

По моему мнению, это самая недооцененная часть ИИ-стратегии Apple. Пока аналитики критикуют компанию за «отставание» в ИИ, Купертино тихо собирает почти миллиард долларов комиссий с чужих разработок. И эта сумма будет только расти — рынок генеративного ИИ далек от насыщения.

