Apple работает над тем, чтобы добавить физиогномический датчик с Vision Pro на iPhone и iPad, чтобы эти устройства могли распознавать стрессовое состояние их владельца.

В 1980-ых, при возникновении ошибки на тогдашней еще Mac OS, компьютер воспроизводил неприятный звук, а на экране появлялся значок бомбы. От этого становилось действительно неприятно, учитывая, что вся работа была потеряна.

Спустя несколько десятилетий Apple работает над чем-то подобным, но в этот раз с хорошими намерениями. Компания работает над новой функцией здоровья, благодаря которой iPhone и iPad будут понимать, что у вас вышел не очень удачный день.

В сети появилась новая заявка на патент Apple о том, как будет определяться стрессовое состояние человека. В ней также сказано, как устройство будет реагировать.

Когда устройство распознает стресс, пользователь получит уведомление об этом. Через оповещение пользователь сможет получить доступ к расслабляющему контенту. К примеру, медитациям, виртуальному контенту, расслабляющей музыке и т.п. Что тоже совсем не мешает, когда близок дедлайн.

Такая функция может появиться на любых устройствах, включая шлемы виртуальной реальности. В сети уже появлялись патенты о том, как Apple Vision Pro сможет определять физиологическое состояние пользователей.

Похоже, с помощью Apple Vision Pro компания поняла, с помощью каких датчиков можно распознавать психическое состояние человека. Предполагается, что определение стресса будет осуществляться при помощи амплитуды электроэнцефалографии (ЭЭГ), модуляции зрачков, быстрого движения глаз, сердцебиению и электродермальной активности.

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