Одним из важнейших критериев современных гаджетов и технологий становится возможность максимального облегчения жизни человека, чтобы наши любимые устройства, по-настоящему, работали на нас. Помощник Siri, разработанный компанией Apple, идеально воплощает эту концепцию, облегчая управление звонками и вызовами FaceTime.

Функции, которые мы обсудим далее, доступны для пользователей iPhone 11 и более новых моделей, а также для владельцев Apple Watch. Однако, на некоторые функции смогут претендовать и обладатели старых версий iPhone, но только при наличии наушников AirPods или Beats с функцией Siri.

Настройка Siri на iPhone

Для того чтобы осуществлять звонки при помощи Siri не касаясь смартфона, необходимо установить следующие настройки.

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Siri и Поиск».

2. Установите переключатели «Реакция на “Привет, Siri”» и «Siri с блокировкой экрана» в положение «Включено».

Как ответить на входящий звонок или вызов FaceTime используя Siri?

В любом случае, находитесь ли вы в наушниках или ваш iPhone установлен на подставке в автомобиле, для ответа на входящий звонок просто произнесите фразу: «Привет, Сири, ответить на звонок». При этом, Siri сама снимет трубку и переключит входящий звонок на динамик iPhone (включит громкую связь) или в наушники. Очень удобно, если вы видите экран и знаете, кто звонит.

Более продвинутая функция обеспечивает возможность узнать, кто звонит, перед тем как принять решение об ответе — во время звучания рингтона, Siri назовет имя звонящего. Для этого необходимо настроить функцию «Объявлять звонки». По умолчанию эта возможность отключена. Чтобы включить ее, откройте приложение «Настройки», перейдите в раздел «Siri и Поиск» и выберите меню «Объявление звонков».

Здесь вы можете выбрать, в каких случаях необходимо произносить имя звонящего абонента: «Всегда», в «Наушниках и автомобиле» или «Только в наушниках».

Как завершить входящий вызов при помощи Siri на iPhone?

А что делать, когда разговор заканчивается и нужно завершить звонок? Если iPhone находится в пределах досягаемости, вы можете просто нажать красную кнопку «Завершить вызов» на экране телефона. Но есть и более интересные варианты для тех, кто любит использовать голосовые команды. Необходимо зайти в настройки и убедиться, что функция «Завершение вызовов» в разделе «Siri и Поиск» активирована.

После этого вы можете просто попросить Siri завершить звонок фразой «Привет, Siri, положи трубку». Обратите внимание, что вызывающий узнает о вашем намерении завершить разговор, так как услышит вашу команду Siri.

Как видите, возможности помощника Siri обширны и весьма полезны в повседневной жизни. Немного настроек — и ваш смартфон или часы становятся еще более автономными и удобными в использовании. Помимо этих замечательных функций, Siri способна на многое другое, управляя вашим устройством. Не забывайте и о таких полезных функциях Siri, как отправка текстовых сообщений или электронных писем голосом, онлайн-поиск информации, установка напоминаний, управление музыкой и множество других функций, которые могут значительно облегчить ваши повседневные задачи.

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