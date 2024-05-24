Как отвечать и завершать звонки при помощи Siri на iPhone

24 мая 2024 |

Одним из важнейших критериев современных гаджетов и технологий становится возможность максимального облегчения жизни человека, чтобы наши любимые устройства, по-настоящему, работали на нас. Помощник Siri, разработанный компанией Apple, идеально воплощает эту концепцию, облегчая управление звонками и вызовами FaceTime.

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Функции, которые мы обсудим далее, доступны для пользователей iPhone 11 и более новых моделей, а также для владельцев Apple Watch. Однако, на некоторые функции смогут претендовать и обладатели старых версий iPhone, но только при наличии наушников AirPods или Beats с функцией Siri.

 

Настройка Siri на iPhone

Для того чтобы осуществлять звонки при помощи Siri не касаясь смартфона, необходимо установить следующие настройки.

1. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Siri и Поиск».

2. Установите переключатели «Реакция на “Привет, Siri”» и «Siri с блокировкой экрана» в положение «Включено».

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Как ответить на входящий звонок или вызов FaceTime используя Siri?

В любом случае, находитесь ли вы в наушниках или ваш iPhone установлен на подставке в автомобиле, для ответа на входящий звонок просто произнесите фразу: «Привет, Сири, ответить на звонок». При этом, Siri сама снимет трубку и переключит входящий звонок на динамик iPhone (включит громкую связь) или в наушники. Очень удобно, если вы видите экран и знаете, кто звонит.

Более продвинутая функция обеспечивает возможность узнать, кто звонит, перед тем как принять решение об ответе — во время звучания рингтона, Siri назовет имя звонящего. Для этого необходимо настроить функцию «Объявлять звонки». По умолчанию эта возможность отключена. Чтобы включить ее, откройте приложение «Настройки», перейдите в раздел «Siri и Поиск» и выберите меню «Объявление звонков».

zen touch

Как ответить на входящий звонок или вызов FaceTime используя Siri?

 

Здесь вы можете выбрать, в каких случаях необходимо произносить имя звонящего абонента: «Всегда», в «Наушниках и автомобиле» или «Только в наушниках».

Как ответить на входящий звонок или вызов FaceTime используя Siri?

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Как завершить входящий вызов при помощи Siri на iPhone?

А что делать, когда разговор заканчивается и нужно завершить звонок? Если iPhone находится в пределах досягаемости, вы можете просто нажать красную кнопку «Завершить вызов» на экране телефона. Но есть и более интересные варианты для тех, кто любит использовать голосовые команды. Необходимо зайти в настройки и убедиться, что функция «Завершение вызовов» в разделе «Siri и Поиск» активирована.

Как завершить входящий вызов при помощи Siri на iPhone?

Как завершить входящий вызов при помощи Siri на iPhone?

После этого вы можете просто попросить Siri завершить звонок фразой «Привет, Siri, положи трубку». Обратите внимание, что вызывающий узнает о вашем намерении завершить разговор, так как услышит вашу команду Siri.

Как видите, возможности помощника Siri обширны и весьма полезны в повседневной жизни. Немного настроек — и ваш смартфон или часы становятся еще более автономными и удобными в использовании. Помимо этих замечательных функций, Siri способна на многое другое, управляя вашим устройством. Не забывайте и о таких полезных функциях Siri, как отправка текстовых сообщений или электронных писем голосом, онлайн-поиск информации, установка напоминаний, управление музыкой и множество других функций, которые могут значительно облегчить ваши повседневные задачи.

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