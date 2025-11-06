Вы замечали, что после установки iOS 26 ваш iPhone стал вибрировать дважды во время разговора? Сначала, когда собеседник поднял трубку, и затем, после завершения разговора. Начиная с iOS 26.1 эту функцию можно отключить, причем без необходимости полностью выключать тактильные сигналы.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Для чего нужна вибрация при звонке на iPhone?

Возможно, эта функция окажется полезной для некоторых пользователей, так как помогает точнее определить начало и конец звонка, особенно когда вы не смотрите на экран.

Например, вы совершаете телефонный звонок в шумной обстановке. В этом случае бывает сложно расслышать первые гудки или момент, когда связь установилась. Короткая вибрация «взятия трубки» — это четкий сигнал: «соединение установлено, можно начинать говорить». А вибрация в конце — «разговор завершен, можно убирать телефон». Эта функция особенно полезна при громкой связи, через наушники или во время важных звонков, например, в службу поддержки или при записи интервью. Вибрации помогают отметить начало и конец разговора, не отвлекаясь на таймер.

Когда вибрация при звонке на iPhone может оказаться лишней?

Однако эти тактильные сигналы могут также показаться лишними и вводить в заблуждение. Например, вы завершили разговор и убираете телефон в карман. Вдруг чувствуете короткую вибрацию и думаете: «Пришло сообщение!». Достаете смартфон, но экран пуст. Это просто вибрация, сигнализирующая о завершении вызова.

Если вы много разговариваете по телефону в спокойной обстановке, вероятно, вам стоит отключить эту функцию. Общение с устройством станет более предсказуемым. После отключения этой опции ваш iPhone перестанет вибрировать при соединении с абонентом и завершении разговора. Все остальные режимы вибрации на смартфоне останутся без изменений.

Как отключить или включить вибрацию при звонке на iPhone?

При желании, вы можете включить или отключить вибрацию при звонке в параметрах iOS, для этого:

1. Откройте приложение «Настройки».

2. Прокрутите вниз и выберите раздел «Приложения».

3. Коснитесь пункт «Телефон».

4. Найдите переключатель «Тактильные сигналы» и установите его в необходимое положение.

Напомню, что данный переключатель имеется только в прошивке iOS 26.1 и более новых версиях.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос