Как отключить или включить вибрацию при звонке на iPhone

06 ноября 2025 |

Вы замечали, что после установки iOS 26 ваш iPhone стал вибрировать дважды во время разговора? Сначала, когда собеседник поднял трубку, и затем, после завершения разговора. Начиная с iOS 26.1 эту функцию можно отключить, причем без необходимости полностью выключать тактильные сигналы.

вибрация при звонке на iPhone

Для чего нужна вибрация при звонке на iPhone?

Возможно, эта функция окажется полезной для некоторых пользователей, так как помогает точнее определить начало и конец звонка, особенно когда вы не смотрите на экран.

Например, вы совершаете телефонный звонок в шумной обстановке. В этом случае бывает сложно расслышать первые гудки или момент, когда связь установилась. Короткая вибрация «взятия трубки» — это четкий сигнал: «соединение установлено, можно начинать говорить». А вибрация в конце — «разговор завершен, можно убирать телефон». Эта функция особенно полезна при громкой связи, через наушники или во время важных звонков, например, в службу поддержки или при записи интервью. Вибрации помогают отметить начало и конец разговора, не отвлекаясь на таймер.

 

Когда вибрация при звонке на iPhone может оказаться лишней?

Однако эти тактильные сигналы могут также показаться лишними и вводить в заблуждение. Например, вы завершили разговор и убираете телефон в карман. Вдруг чувствуете короткую вибрацию и думаете: «Пришло сообщение!». Достаете смартфон, но экран пуст. Это просто вибрация, сигнализирующая о завершении вызова.

Если вы много разговариваете по телефону в спокойной обстановке, вероятно, вам стоит отключить эту функцию. Общение с устройством станет более предсказуемым. После отключения этой опции ваш iPhone перестанет вибрировать при соединении с абонентом и завершении разговора. Все остальные режимы вибрации на смартфоне останутся без изменений.

 

Как отключить или включить вибрацию при звонке на iPhone?

При желании, вы можете включить или отключить вибрацию при звонке в параметрах iOS, для этого:

1. Откройте приложение «Настройки».

2. Прокрутите вниз и выберите раздел «Приложения».

3. Коснитесь пункт «Телефон».

Как отключить или включить вибрацию при звонке на iPhone?

 

4. Найдите переключатель «Тактильные сигналы» и установите его в необходимое положение.

Как отключить или включить вибрацию при звонке на iPhone?

Напомню, что данный переключатель имеется только в прошивке iOS 26.1 и более новых версиях.

