MagicQuill — простой бесплатный онлайн-фоторедактор с нейросетями

Китайские разработчики представили простой онлайн-фоторедактор «MagicQuill» на основе искусственного интеллекта, который может помочь пользователю быстро удалить лишние объекты на изображении или сгенерировать новые, а также изменить цвет выбранных элементов. Сервис доступен совершенно бесплатно.

MagicQuill — редактирования изображений с интуитивно понятным интерфейсом позволяет пользователям выражать свои идеи — будь то вставка элементов, удаление объектов или изменение цвета — всего несколькими движениями. Взаимодействие с пользователем основано на использовании мультимодальной большой языковой модели (MLLM), которая предсказывает намерения в режиме реального времени, избавляя от необходимости вводить подсказки.

Как пользоваться MagicQuill?

1. Перейдите на главную страницу сервиса.

2. Нажмите на часть экрана с подписью «Click here to upload an image», чтобы загрузить изображение.

3. Используйте три типа кистей.

Перо со знаком «+» используется для добавления деталей и элементов. Нарисуйте самостоятельно элемент, который вы хотели бы добавить на изображение.

Если вы переборщили с применением кисти, то при помощи ластика, вы можете быстро удалить добавленные лишние линии.

На изображениях ниже показаны примеры добавления олененка на изображение с лесом и ожерелья на портрет девушки.

Перо со знаком «-» используется для удаления лишних объектов на изображении.

На изображении ниже продемонстрирован пример удаления второго плавника у дельфина при помощи кисти со знаком «-», а также добавление короны при помощи кисти со знаком «+».

Вы можете комбинировать кисти со значками «+» и «-» по вашему усмотрению.

Перо со знаком «RGB» используется для изменения цвета выбранного объекта. Коснитесь сначала кисти со значком «RGB», а затем выберите цвет в небольшом прямоугольнике правее.

Примечание. На данный момент перо со знаком «RGB» нельзя использовать совместно с другими кистями.

4. Используйте волшебную палочку и собственные подсказки.

Когда вы закончите рисовать добавляемый объект при помощи кисти со значком «+», в строке возле значка с изображением волшебной палочки появится предполагаемое наименование элемента. Иногда программа может ошибаться, поэтому вы можете самостоятельно ввести в строку правильное название добавляемого объекта на английском языке.

5. Как вы уже, вероятно, поняли, для создания изображения нажмите кнопку «Run» под изображением.

6. Используйте выпадающий список «Parameters».

Используйте этот раздел с дополнительными настройками, если вы хотите более тщательно контролировать результаты генерации.

Здесь вы можете выбрать базовую модель для разных стилей редактирования, например:

SD1.5/realisticVisionV60B1_v51VAE.safetensors : модель по умолчанию. Генерирует изображения в реалистичном стиле. Используйте ее в большинстве случаев.

: модель по умолчанию. Генерирует изображения в реалистичном стиле. Используйте ее в большинстве случаев. SD1.5/DreamShaper.safetensors : этот инструмент предназначен для создания изображений в стиле фэнтези.

: этот инструмент предназначен для создания изображений в стиле фэнтези. SD1.5/majicMIX_реалистичный : эта модель хорошо подходит для создания портретов.

: эта модель хорошо подходит для создания портретов. SD1.5/MeinaMix.safetensors : эта модель предназначена для создания аниме-изображений.

: эта модель предназначена для создания аниме-изображений. SD1.5/ghostmix_v20Bakedvae.safetensors: дополнительная модель для создания изображений в стиле аниме.

Имеются и несколько других настроек, которые позволяют указывать отрицательный промт, увеличить или уменьшить влияние мазка, изменять насыщенность цвета и т.д.

Видео с демонстрацией возможностей сервиса:

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос