Если вы перешли на Яндекс Браузер только для того, чтобы пользоваться удобным переводом с английского на русский язык в реальном времени, то можете смело удалять его. Появился небольшой скрипт, который добавляет закадровый перевод видео из браузера Яндекса в другие браузеры, например, Safari на Mac или Google Chrome (в Windows или macOS).

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На крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов GitHub, появилось расширение с открытым кодом под названием «voice-over-translation», которое было разработано российским разработчиком под ником ilyhalight.

Этот скрипт позволяет совершенно бесплатно перенести функционал закадрового перевода видео в реальном времени на русский язык из Яндекс Браузера в другие популярные веб-обозреватели, такие как, например, Google Chrome и Apple Safari.

Что умеет расширение «voice-over-translation»?

Перевод видео с / на русский, английский или казахский языки.

Перевод прямых эфиров в YouTube.

Вывод субтитров, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Возможность сохранения субтитров в файл (.srt).

Возможность сохранения аудиодорожки с переводом в файл (.mp3).

Автоперевод видео при его запуске.

Регуляторы громкости для видео и перевода.

Автоматическое регулирование уровня звука в переведённом видео, аналогично тому, как это происходит в браузере Яндекса.

Синхронизация уровня громкости закадрового перевода с громкостью видео.

Возможность ограничить перевод видео с определенного языка (выбирается в меню).

Включение перевода при помощи сочетания клавиш.

Поддерживаемые сайты

В настоящее время расширение «voice-over-translation» поддерживает следующие популярные сервисы: Youtube, VK, Rutube, Mail.ru, Яндекс.Диск, OK.ru, Twitch, Tiktok, Google Drive, Patreon, Reddit, Vimeo, X (бывший Twitter), Facebook, Dailymotion, Apple developer и другие

Предлагаем вам подробную инструкцию по установке.

Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?

1. Установите расширение «Tampermonkey» для Google Chrome.

2. Перейдите по ссылке cкрипта «voice-over-translation» в браузере Google Chrome и нажмите кнопку «Установить».

3. Все! Проверьте работу расширения «voice-over-translation» на любом видео в поддерживаемых сервисах. Для этого, включите видео и наведите курсор на изображение. Нажмите кнопку «Перевести видео».

4. Нажмите на значок с изображением трех точек, чтобы открыть настройки «voice-over-translation».

Для доступа к расширенным настройкам, нажмите значок-шестеренку.

Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?

1. Установите приложение «Userscripts» из App Store.

2. Запустите приложение «Userscripts».

3. В строке «Safari Extention Disabled» нажмите кнопку «Open Safari Settings».

4. В открывшемся меню настроек Safari установите галочку напротив расширения «Userscripts».

На панели инструментов Safari появится соответствующий значок.

5. Теперь на этой странице, которую вы сейчас читаете, нажмите правой кнопкой по ссылке cкрипта «voice-over-translation» и выберите в контекстном меню «Загрузить файл по ссылке как» и выберите место для сохранения файла скрипта «vot.user.js» на Mac.

6. Нажмите кнопку расширения «voice-over-translation» на панели инструментов Safari и кликните по кнопке с изображением папки.

7. Вставьте сохраненный скрипт «vot.user.js» в открывшуюся папку.

8. Готово! Теперь вы можете проверить, как работает расширение «Voice-over-translation», на любом видео, доступном в поддерживаемых сервисах. Для этого просто включите видео, наведите курсор на изображение и нажмите кнопку «Перевести видео».

9. Нажмите на значок с изображением трех точек, чтобы открыть настройки «voice-over-translation».

Для доступа к расширенным настройкам, нажмите значок-шестеренку.

Часто задаваемые вопросы

Возможно ли этим способом осуществить перевод локальных видео?



К сожалению, нет. Для того чтобы Яндекс мог осуществить перевод, необходимо предоставить ему доступ к видеофайлу. В связи с этим, если вы хотите перевести локальное видео, вам нужно будет сначала загрузить его на какой-либо видеохостинг, поддерживаемый этим расширением Возможно ли как-нибудь изменить, например, голос перевода или исправить ошибки и т.д.?



К сожалению, нет. Озвучка производится на серверах Яндекса, и повлиять на неё невозможно.

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