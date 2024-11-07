Как добавить перевод видео в реальном времени в Safari и Google Chrome на Mac и Windows

07 ноября 2024 |

Если вы перешли на Яндекс Браузер только для того, чтобы пользоваться удобным переводом с английского на русский язык в реальном времени, то можете смело удалять его. Появился небольшой скрипт, который добавляет закадровый перевод видео из браузера Яндекса в другие браузеры, например, Safari на Mac или Google Chrome (в Windows или macOS).

Как добавить перевод видео в реальном времени в Safari и Google Chrome

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Содержание статьи

  1. Что умеет расширение «voice-over-translation»?
  2. Поддерживаемые сайты
  3. Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?
  4. Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?
  5. Часто задаваемые вопросы

На крупнейшем веб-сервисе для хостинга IT-проектов GitHub, появилось расширение с открытым кодом под названием «voice-over-translation», которое было разработано российским разработчиком под ником ilyhalight.

Этот скрипт позволяет совершенно бесплатно перенести функционал закадрового перевода видео в реальном времени на русский язык из Яндекс Браузера в другие популярные веб-обозреватели, такие как, например, Google Chrome и Apple Safari.

 

Что умеет расширение «voice-over-translation»?

  • Перевод видео с / на русский, английский или казахский языки.
  • Перевод прямых эфиров в YouTube.
  • Вывод субтитров, созданных с помощью искусственного интеллекта.
  • Возможность сохранения субтитров в файл (.srt).
  • Возможность сохранения аудиодорожки с переводом в файл (.mp3).
  • Автоперевод видео при его запуске.
  • Регуляторы громкости для видео и перевода.
  • Автоматическое регулирование уровня звука в переведённом видео, аналогично тому, как это происходит в браузере Яндекса.
  • Синхронизация уровня громкости закадрового перевода с громкостью видео.
  • Возможность ограничить перевод видео с определенного языка (выбирается в меню).
  • Включение перевода при помощи сочетания клавиш.

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Поддерживаемые сайты

В настоящее время расширение «voice-over-translation» поддерживает следующие популярные сервисы: Youtube, VK, Rutube, Mail.ru, Яндекс.Диск, OK.ru, Twitch, Tiktok, Google Drive, Patreon, Reddit, Vimeo, X (бывший Twitter), Facebook, Dailymotion, Apple developer и другие

 

Предлагаем вам подробную инструкцию по установке.

 

Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?

1. Установите расширение «Tampermonkey» для Google Chrome.

Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?

Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?

 

2. Перейдите по ссылке cкрипта «voice-over-translation» в браузере Google Chrome и нажмите кнопку «Установить».

Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?

 

3. Все! Проверьте работу расширения «voice-over-translation» на любом видео в поддерживаемых сервисах. Для этого, включите видео и наведите курсор на изображение. Нажмите кнопку «Перевести видео».

Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?

4. Нажмите на значок с изображением трех точек, чтобы открыть настройки «voice-over-translation».

Для доступа к расширенным настройкам, нажмите значок-шестеренку.

Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows? Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?

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Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?

1. Установите приложение «Userscripts» из App Store.

2. Запустите приложение «Userscripts».

3. В строке «Safari Extention Disabled» нажмите кнопку «Open Safari Settings».

Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?

4. В открывшемся меню настроек Safari установите галочку напротив расширения «Userscripts».

Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?

На панели инструментов Safari появится соответствующий значок.

Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?

 

5. Теперь на этой странице, которую вы сейчас читаете, нажмите правой кнопкой по ссылке cкрипта «voice-over-translation» и выберите в контекстном меню «Загрузить файл по ссылке как» и выберите место для сохранения файла скрипта «vot.user.js» на Mac.

Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?

Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?

6. Нажмите кнопку расширения «voice-over-translation» на панели инструментов Safari и кликните по кнопке с изображением папки.

Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?

 

7. Вставьте сохраненный скрипт «vot.user.js» в открывшуюся папку.

Как перевод видео в реальном времени в браузере Safari в macOS?

8. Готово! Теперь вы можете проверить, как работает расширение «Voice-over-translation», на любом видео, доступном в поддерживаемых сервисах. Для этого просто включите видео, наведите курсор на изображение и нажмите кнопку «Перевести видео».

Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?

9. Нажмите на значок с изображением трех точек, чтобы открыть настройки «voice-over-translation».

Для доступа к расширенным настройкам, нажмите значок-шестеренку.

Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows? Как добавить перевод видео в реальном времени в Google Chrome на Mac или Windows?

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Часто задаваемые вопросы

Возможно ли этим способом осуществить перевод локальных видео?

Возможно ли как-нибудь изменить, например, голос перевода или исправить ошибки и т.д.?

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто
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