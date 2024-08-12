Включаем пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на iPhone, iPad и Mac

12 августа 2024 |

Яндекс.Браузер — достойный конкурент Safari на устройствах Apple. Российский браузер обладает возможностью тонкой настройки, проработанным дизайном и отличной производительностью, а также поддерживает бесплатные функции ИИ, которые отсутствуют в других браузерах, в том числе и Safari.

Включаем пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на iPhone, iPad и Mac

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Вероятно, главной проблемой, с которой может столкнуться пользователь при переходе с Safari на использование Яндекс.Браузера, является отсутствие автоматического заполнения паролей, сохраненных в приложении «Пароли» в iOS и macOS (Связке ключей iCloud). К счастью, подключить пароли с iPhone, iPad и Mac в Яндекс.Браузере можно на любом устройстве Apple. И сделать это достаточно легко.

 

Содержание статьи

  1. Как включить автозаполнение паролей из iCloud в Яндекс.Браузере на iPhone, iPad?
  2. Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на Mac?
  3. Что делать, если при активации расширения «Пароли iCloud» появляется сообщение об ошибке «Для установки этого расширения требуется macOS Sonoma»?
  4. Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

 

Как включить автозаполнение паролей из iCloud в Яндекс.Браузере на iPhone, iPad?

1. Установите Яндекс.Браузер на iPhone или iPad.

2. Откройте приложение «Настройки» и перейдите в раздел «Основные».

3. Выберите меню «Автозаполнение и пароли».

Как включить автозаполнение паролей из iCloud в Яндекс.Браузере на iPhone, iPad?

 

4. Установите переключатели «Автозаполнение паролей и ключей входа» , «Пароли» и «Yandex» в положение «Включено». Подтвердите действие нажатием кнопки «Хорошо» на появившейся странице.

Как включить автозаполнение паролей из iCloud в Яндекс.Браузере на iPhone, iPad?

5. Проверьте работоспособность функции автозаполнения. Перейдите в Яндекс.Браузере на любой сайт, логин и пароль от которого были сохранены с «Связке ключей iCloud» (приложении «Пароли») и откройте страницу ввода данных учетной записи для входа. Коснитесь поля для ввода информации, после чего над виртуальной клавиатурой появится предложение о вводе соответствующих данных учетной записи.

Как включить автозаполнение паролей из iCloud в Яндекс.Браузере на iPhone, iPad?

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Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на Mac?

1. Установите Яндекс.Браузер на Mac.

2. Откройте Яндекс.Браузер, перейдите по ссылке на страницу расширения «Пароли iCloud» и установите его нажатием кнопки «Установить».

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на Mac?

3. Нажмите на появившийся значок расширения с изображением перечеркнутого ключа в правом верхнем углу Яндекс.Браузера.

4. На ваш Mac будет отправлен код проверки, введите его в соответствующее поле для включения автозаполнения.

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на Mac?

Примечание: В случае появления уведомления с текстом «Для установки этого расширения требуется macOS Sonoma», перейдите к следующему разделу этой инструкции.

5. Проверьте работоспособность автозаполнения паролей. Перейдите в Яндекс.Браузере на любой сайт, логин и пароль от которого были сохранены с «Связке ключей iCloud» (приложении «Пароли»).  Откройте страницу входа. Коснитесь поля для ввода информации. Рядом появится окошко с предложениями данных учетных записей для входа на выбранный веб-сервис.

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на Mac?

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Что делать, если при активации расширения «Пароли iCloud» появляется сообщение об ошибке «Для установки этого расширения требуется macOS Sonoma»?

«Для установки этого расширения требуется macOS Sonoma»

Если в процессе активации расширения «Пароли iCloud» появляется сообщение «Для установки этого расширения требуется macOS Sonoma» выполните следующие действия:

1. Откройте стандартное приложение «Терминал» в macOS.

2. Скопируйте команду ниже:

echo '{
"name": "com.apple.passwordmanager",
"description": "PasswordManagerBrowserExtensionHelper",
"path": "/System/Cryptexes/App/System/Library/CoreServices/PasswordManagerBrowserExtensionHelper.app/Contents/MacOS/PasswordManagerBrowserExtensionHelper",
"type": "stdio",
"allowed_origins": [
"chrome-extension://pejdijmoenmkgeppbflobdenhhabjlaj/",
"chrome-extension://mfbcdcnpokpoajjciilocoachedjkima/"
]
}' > ~/Library/Application\ Support/Yandex/YandexBrowser/NativeMessagingHosts/com.apple.passwordmanager.json

3. Вставьте скопированную команду в «Терминал» и нажмите клавишу «Ввод» на клавиатуре.

Для установки этого расширения требуется macOS

После выполения этих действий расширение «Пароли iCloud» будет активировано.

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Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

1. Установите Яндекс.Браузер на компьютер.

2. Откройте Яндекс.Браузер, перейдите по ссылке на страницу расширения «Пароли iCloud» и установите его нажатием кнопки «Установить».

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

 

3. Установите на компьютер приложение «iCloud для Windows» от Apple (ссылка).

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

 

4. Войдите в приложение «iCloud для Windows» используя данные учетной записи Apple.

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

 

5. На ваш iPhone (или другое устройство Apple) придет код проверки Apple ID.

Код проверки на iPhone

 

6. Введите код-проверки в соответствующее поле приложения «iCloud для Windows».

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

 

7. На главном экране приложения «iCloud для Windows» перейдите в раздел «Пароли и связка ключей».

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

 

8. Установите переключатель «Синхронизируйте свои пароли в приложении «iCloud для Windows»» в положение «Включено» и нажмите «Готово».

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

 

9. Снова перейдите к Яндекс.Браузеру и нажмите в правом верхнем углу появившийся значок расширения «Пароли iCloud» (изображен перечеркнутый ключ).

10. На экране Windows появится уведомление из приложения «iCloud для Windows» с кодом проверки, введите его в соответствующее поле для включения автозаполнения.

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

 

11. Проверьте работу автозаполнения паролей. Перейдите в Яндекс.Браузере на веб-сайт, логин и пароль от которого были сохранены с «Связке ключей iCloud» (приложении «Пароли») на вашем устройстве Apple (iPhone, iPad или Mac). Откройте страницу входа на этом веб-сайте. Коснитесь поля для ввода учетной записи. Рядом появится окошко с предложениями логинов и паролей для входа на выбранный веб-сервис.

Как включить пароли из iCloud в Яндекс.Браузере на компьютере с Windows?

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