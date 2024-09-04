Как исправить ошибки и улучшить текст в нейросети Яндекса на iPhone, Android, Windows или Mac

04 сентября 2024 |

Если по роду деятельности вам часто приходится работать с текстом, то для его проверки и исправления ошибок вовсе необязательно использовать платные онлайн-сервисы. Например, компания Яндекс совершенно бесплатно предлагает инструмент «Помочь с текстом», который работает на основе нейросети YandexGPT. С помощью функции вы сможете улучшать свои сообщения и посты в социальных сетях, электронные письма, личные заметки, статьи, учебные тексты и т.д. 

Как проверить, исправить, улучшить текст в нейросети Яндекса

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Содержание статьи

  1. Что умеет делать функция «Помочь с текстом»?
  2. На каких устройствах доступна функция «Помочь с текстом»?
  3. Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст в Яндекс Браузере на Mac, Windows или Linux?
  4. Как пользоваться функцией «Помочь с текстом» на iPhone?
  5. Как пользоваться функцией «Помочь с текстом» на Android?

 

Что умеет делать функция «Помочь с текстом»?

Нейроинструмент от Яндекса предлагает четыре опции для работы с текстом:

  • Исправить ошибки. Проверка текста на наличие орфографических и пунктуационных ошибок и их исправление.
  • Сократить. Сокращение текста сохраняя его смысл.
  • Улучшить стиль. Функция сохранит содержание текста, но при этом улучшит его стилистику, делая более грамотным и понятным. Кроме того, имеется возможность автоматически вставить в текст смайлики эмодзи, которые будут подобраны по смыслу. Это особенно полезная функция для постов в социальных сетях и мессенджерах.
  • Перевести. Перевод текста на выбранный язык.

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На каких устройствах доступна функция «Помочь с текстом»?

Инструмент «Помочь с текстом» доступен в «Яндекс.Браузере» для компьютеров под управлением Windows, Mac и Linux, а также при использовании приложения виртуальной клавиатуры для iPhone и устройств, работающих на Android.

Функциями можно пользоваться на любых сайтах и в приложениях, где доступен ввод текста.

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Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст в Яндекс Браузере на Mac, Windows или Linux?

1. Откройте любую веб-страницу, на которой есть поле для ввода текста.

2. Выделите текст, который необходимо проверить на ошибки, сократить или улучшить.

3. Нажмите на выделенный текст правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Помочь с текстом».

Примечание. В случае, если пункт «Помочь с текстом» не отображается, перейдите в раздел «Инструменты» настроек Яндекс.Браузера и установите галочку рядом с пунктом «Показывать кнопку «Помочь с текстом» при выделении набранного текста».

4. Выберите необходимый вариант нейроинструмента: «Исправить ошибки», «Сократить», «Улучшить стиль» или «Перевести».

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст в Яндекс Браузере на Mac, Windows или Linux?

5. Созданный нейросетью вариант текста появится в отдельном окне.

  • Для замены своего текста предложенным нейросетью, выберите «Заменить выделенный текст».
  • Для копирования текста используйте значок «Скопировать».
  • Чтобы сгенерировать дополнительный вариант сокращения или улучшения текста, нажмите значок «Еще вариант». Эта возможность доступна для текстов объемом более 100 символов.

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст в Яндекс Браузере на Mac, Windows или Linux?

 

Горячие клавиши для управления функцией «Помочь с текстом» на Windows и Linux

  • Исправить ошибки: Alt + R
  • Сократить: Alt + U
  • Улучшить стиль: Alt + Y
  • Перевести: Alt + J

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Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс.Клавиатуры на iPhone?

1. Установите и запустите приложение Яндекс.Клавиатура на iPhone (ссылка выше).

2. Ознакомьтесь с обучающими материалами и при необходимости произведите настройку имеющихся параметров под ваши предпочтения.

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс.Клавиатуры на iPhone?

 

3. Откройте приложение «Настройки» на iPhone и перейдите по пути «Основные» → «Клавиатура» → «Клавиатуры» и выберите пункт «Я Клавиатура».

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс.Клавиатуры на iPhone? Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс.Клавиатуры на iPhone?

 

4. Установите переключатель «Разрешить полный доступ» в положение «Включено» и подтвердите действие нажатием кнопки «Разрешить» в появившемся окне.

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс.Клавиатуры на iPhone?

 

5. Откройте любое приложение, в котором имеется поле для ввода текста.

6. Выделите текст, который необходимо проверить на ошибки, улучшить стиль или перевести на другой язык.

7. Нажмите на логотип Яндекса «Я» в левой верхней части виртуальной клавиатуры.

8. Нажмите на значок с изображением волшебной палочки, если вам необходимо исправить ошибки, улучшить или автоматически подставить в текст подходящие смайлики эмодзи. Для выполнения перевода, коснитесь значка «Перевод».

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс.Клавиатуры на iPhone?

 

9. Выберите необходимое действие.

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс.Клавиатуры на iPhone?

10. Созданный нейросетью вариант текста появится в отдельном окошке в нижней части экрана.

  • Для замены текста на предложенный нейросетью вариант, выберите «Вставить текст».
  • Чтобы получить дополнительные варианты улучшения текста или подстановки эмодзи, нажимайте кнопку «Попробовать еще».

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс.Клавиатуры на iPhone?

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Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс Клавиатуры на Android?

1. Установите и запустите приложение «Яндекс Клавиатура» на устройство с Android (ссылка выше).

2. Нажмите кнопку «Включить» и установите переключатель «Яндекс Клавиатура» в положение «Включено».

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс Клавиатуры на Android?

 

3. Нажмите «Выбрать» и в появившемся меню выберите пункт «Яндекс Клавиатура».

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс Клавиатуры на Android?

 

4. Нажмите «Продолжить», а затем «Готово».

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс Клавиатуры на Android?

 

5. Ознакомьтесь с обучающими материалами и при необходимости произведите настройку имеющихся параметров виртуальной клавиатуры под ваши предпочтения.

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс Клавиатуры на Android?

 

6. Откройте любое приложение, в котором имеется поле для ввода текста.

7. Выделите текст, который необходимо проверить на ошибки, улучшить или перевести.

8. Нажмите на логотип Яндекса «Я» в левой верхней части виртуальной клавиатуры.

9. Нажмите на значок с изображением волшебной палочки, если вам необходимо исправить ошибки, улучшить или автоматически подставить в текст подходящие смайлики эмодзи. Для выполнения перевода, коснитесь значка «Перевод».

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс Клавиатуры на Android?

 

10. Выберите необходимое действие.

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс Клавиатуры на Android?

11. Созданный нейросетью вариант текста появится в нижней части экрана.

  • Для замены своего текста предложенной версией, выберите «Вставить текст».
  • Чтобы сгенерировать дополнительные варианты улучшения текста или подстановки эмодзи, нажимайте кнопку «Попробовать еще».

Как исправлять ошибки, сокращать и улучшать текст при помощи Яндекс Клавиатуры на Android?

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