Существует множество нейросетей для различных задач, включая написание текстов. В этой статье мы расскажем о лучших бесплатных нейросетях, которые помогут вам в написании статей, электронных писем, рефератов, постов, поздравлений и т.д.

ChatGPT

Это самый известный многофункциональный чат-бот от компании OpenAI. ChatGPT способен справляться с любыми задачами, включая генерирование текстов различных форматов и стилей.

Нейросеть поддерживает русский язык. Указав в запросе необходимые параметры, вы получите результат, который при желании можно легко изменить. Вы сможете переписать определённую часть, увеличить или уменьшить объём текста, добавить детали.

Для доступа к нейросети нужен VPN. С бесплатным тарифом первые несколько запросов в сутки обрабатываются с использованием продвинутой модели GPT-4o. Когда лимит будет исчерпан, нейросеть автоматически переключится на упрощённую версию GPT-4o mini, работающую без ограничений. Платные подписки доступны от 20 долларов в месяц.

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Gemini

Это нейросеть от Google, которая раньше называлась Bard. Она отлично работает на русском языке, причём текст выдаёт естественным языком, как будто его действительно писал человек.

Можно уточнять последующие детали, а также запрашивать повторное генерирование. Вы сможете сделать текст короче, длиннее, поменять его стиль и т.п.

Нейросеть Gemini тоже доступна только с VPN. В бесплатной версии запросы обрабатываются языковой моделью Gemini 1.5 Pro без доступа к интернету и с более длительным ответом. Доступен платный тариф за 20 долларов в месяц.

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YandexGPT

Яндекс интегрировал свою нейросеть с голосовым помощником Алисой. Теперь она доступна везде, где есть Алиса: в браузере, приложениях и умных устройствах.

Нейросеть умеет давать развернутые ответы на вопросы на русском языке, переписывать текст с учетом новых данных, запоминать контекст разговора и др. Работает она в России без лишних настроек.

Бесплатная версия использует модель YandexGPT 3, которая помнит последние две недели. Платная подписка на «Алису Про» с моделью YandexGPT 3 Pro открывает доступ к более творческим ответам и неограниченной памяти.

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GigaChat

GigaChat – это универсальная нейросеть от Сбера, которая умеет генерировать тексты на любой вкус. Хотите смешную шутку или глубокое стихотворение? GigaChat с радостью поможет!

Три уникальных стиля: Выбирайте, какой контент-мейкер вам ближе – каждый из них предложит свой подход к творчеству.

Полностью бесплатно: Просто авторизуйтесь по российскому номеру телефона и начинайте творить! Использовать GigaChat можно на сайте, в Telegram или ВКонтакте.

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Copilot

Мультимодальная нейросеть Copilot от Microsoft – это универсальный помощник в работе и творчестве. Она доступна на различных платформах, включая браузер Edge и мобильные приложения.

Copilot поддерживает множество языков, включая русский, и работает на базе новейшей модели GPT от OpenAI. С ее помощью вы можете писать тексты любой сложности, генерировать идеи и получать ответы на самые разные вопросы. Можно выбрать один из трех стилей общения: точный, творческий или сбалансированный. Кроме того, Copilot умеет искать информацию в интернете и предоставлять ссылки на источники. Для доступа к Copilot потребуется зарубежный IP-адрес (VPN).

Бесплатная версия предлагает ограниченное количество сообщений в диалоге, но без ограничений на количество диалогов. Платная подписка открывает доступ к более продвинутой модели GPT-4 Turbo и интеграцию с другими приложениями Microsoft.

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Claude AI

Claude AI — это продвинутая языковая модель, разработанная компанией Anthropic. Claude AI можно использовать для генерации новостных статей, блогов и маркетинговых материалов. С помощью нейросети можно создавать учебные пособия, выполнять задания, писать отчёты и многое другое.

В общем, Claude AI является одной из лучших нейросетей для генерации текста благодаря своему упору на безопасность, пониманию контекста и гибкости в использовании. Кроме того, она умеет анализировать изображения, документы и таблицы.

Claude AI доступна бесплатно, но для регистрации нужно использовать иностранный номер телефона и VPN. Бесплатная версия работает на базе модели Claude 3.5 Sonnet и без доступа к интернету.

Платный тариф стоит 20 долларов в месяц.

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CopyMonkey

CopyMonkey — это умный помощник для копирайтеров, создающий тексты на русском языке. Выбирайте из множества шаблонов: от SEO-текстов до постов в соцсети.

Работает в России без ограничений. Бесплатная версия с ограничением на три генерации в неделю. Сервис предоставляет три вида подписки с различным количеством генераций. Стоимость подписок начинается от 1 599 рублей в месяц.

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Rytr

Rytr — это универсальный помощник для создания текстов на разных языках, включая русский. Он предлагает более 50 готовых шаблонов для различных целей и позволяет настраивать стиль текста под ваш бренд.

Для использования Rytr потребуется иностранный IP-адрес. Бесплатная версия ограничена по количеству символов, но платная подписка открывает неограниченные возможности. Безлимитный тариф стоит семь с половиной долларов в месяц при оплате за год.

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Гервин

Гервин — это русскоязычная нейросеть для копирайтеров, которая поможет вам быстро создавать качественные тексты. Выберите один из 60+ шаблонов, задайте тему и ключевые слова — и готово!

Бесплатный аккаунт с 10 000 кредитами позволит оценить все возможности нейросети. Для более активного использования доступны платные тарифы.

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RoboGPT

RoboGPT — это универсальный помощник для создания текстов на русском языке. Широкий набор шаблонов, от SEO-текстов до описаний для недвижимости, поможет справиться с любой задачей.

В бесплатной версии доступно 2000 слов, лимиты обновляются ежемесячно. В платные тарифы от 699 рублей в месяц включено 150 000 слов и возможность выбора языковых моделей OpenAI, Claude, Google Gemini и др.

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