YouTube удалил каналы государственных СМИ Беларуси: БЕЛТА, ОНТ и СТВ

3 апреля 2026 года YouTube удалил официальные каналы белорусских государственных СМИ — БЕЛТА, ОНТ и СТВ. Никаких официальных объяснений от Google не последовало.

YouTube удалил каналы БЕЛТА, ОНТ и СТВ

3 апреля администрация YouTube удалила официальные каналы белорусских государственных СМИ — БЕЛТА, ОНТ и СТВ. Это произошло без предварительного уведомления и без объяснения причин. Пользователи, которые пытались перейти на страницы этих медиа, видели стандартную системную заглушку с надписью о том, что аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube.

Обычно при удалении канала YouTube отправляет владельцу письмо с указанием причины, ссылками на спорные ролики и сроками на возможность подать апелляцию. Однако в случае с белорусскими государственными СМИ, по данным ОНТ, платформа не предоставила никаких официальных комментариев. Формально у владельцев удаленных каналов есть год на подачу апелляции — но в ситуации, когда основанием служит соблюдение санкционного режима, рассчитывать на

восстановление практически не приходится.

Подобная блокировка означает не просто временное ограничение доступа, а полное физическое удаление с серверов огромных архивов новостных выпусков, аналитических программ и документальных циклов, которые накапливались годами и собирали десятки миллионов просмотров.

Почему удалили и при чем тут санкции

Официальная версия от Google — соблюдение санкционных режимов. Неофициальная — тишина, потому что компания Google никаких разъяснений перед удалением аккаунтов не предоставила. Что характерно — Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА не находится под санкциями, однако это не спасло его канал от удаления вместе с остальными.

В вопросе санкций есть важный нюанс. Сами СМИ не входят в санкционные списки. При этом в 2021 году США ввели ограничения против главы ОНТ Марата Маркова, а Евросоюз в 2024 году утвердил санкции против генерального директора БелТА Ирины Акулович. Логика Google, судя по всему, такова: если руководитель СМИ под санкциями — канал тоже попадает под удар, даже если само юридическое лицо формально чисто.

Представители американской технологической компании обычно не комментируют детали блокировок отдельных региональных медиа, ссылаясь на строгие внутренние регламенты безопасности, политику модерации или соблюдение международных санкционных ограничений. Взаимодействие заблокированных сторон с технической поддержкой в таких случаях практически сводится к нулю, а решения принимаются автоматически корпоративными алгоритмами.

История блокировок белорусских СМИ на YouTube

Апрельский удар — не первый и, судя по всему, не последний. Эксперты в области цифровых коммуникаций напоминают, что планомерное вытеснение государственных СМИ Беларуси с западных площадок началось еще несколько лет назад. В предыдущие волны блокировок под удар попали десятки каналов холдинга Белтелерадиокомпании, а также ряд корпоративных ресурсов крупных промышленных предприятий.

В августе 2024 года произошла крупная волна блокировок. YouTube заблокировал аккаунты белорусских телеканалов, радио и одного агентства, входящих в состав государственного медиахолдинга Белтелерадиокомпания. Всего было удалено 18 аккаунтов, в том числе аккаунты телеканалов «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 5», «Беларусь 4», а также ряда радиостанций.

Еще раньше — в 2021 году — под удар попали белорусские промышленные предприятия. Были заблокированы каналы компаний «Нафтан», «Бремино Групп», «Лакокраска», «Белшина» и «Беларуськалий». Также заблокированы YouTube-каналы областных управлений внутренних дел Минска, Брестской и Гомельской областей.

Параллельно шла история с российскими СМИ. Одними из первых были заблокированы каналы RT и ГТРК «Грозный». Затем под блокировку попали канал «Дума ТВ», каналы Владимира Соловьева и брифинги Марии Захаровой. В 2024 году YouTube удалил канал «БесогонТВ», а также более 40 региональных каналов ВГТРК и каналы ряда российских исполнителей.

Здесь есть горькая ирония. Государственные медиа Беларуси, не попавшие под санкции США, успешно заполнили информационный вакуум, образовавшийся после блокировки российских пропагандистских каналов на YouTube, и значительно усилили свое влияние. За последние три года эти медиа продемонстрировали существенный рост аудитории: в некоторых случаях количество просмотров увеличилось почти в 90 раз, а число подписчиков возросло в 2–20 раз.

Что потеряли зрители: масштаб удаления

Удаление сразу трех главных информационных ресурсов страны стало самым масштабным актом цифровой модерации со стороны корпорации Google в отношении белорусского медиаполя за последнее время.

Речь идет не просто о закрытии страниц. Исчезли многолетние архивы. По состоянию на март 2025 года белорусские государственные телеканалы входили в первую десятку по количеству просмотров на платформе. Это миллионы видео, тысячи часов эфира, которые одномоментно перестали быть доступны для зрителей по всему миру.

Пользователи, которые были подписаны на эти каналы, теперь не получат уведомлений о новых выпусках — просто потому что каналов больше нет. Если вы искали старый выпуск новостей, документальный фильм или интервью — скорее всего, он удален с серверов Google безвозвратно.

Реакция белорусских властей

Белорусский Мининформ отреагировал жестко. Министерство информации Республики Беларусь расценило эти действия как «недружественный и необоснованный шаг» и оставило за собой право на принятие соответствующих мер.

Министерство информации Республики Беларусь негативно оценивает этот недружественный и безосновательный шаг и оставляет за собой право на принятие необходимых мер реагирования.

Что именно подразумевается под «необходимыми мерами реагирования» — пока не уточняется. Прецеденты в регионе известны: замедление сервиса, требования разблокировать каналы, разговоры о собственных видеохостингах.

Осторожно: фейковые клоны каналов

После удаления реальных каналов в сети почти сразу начали появляться подделки. В сети уже появились фейковые каналы — будьте внимательны и не ведитесь на подделки. Министерство информации Беларуси прямо предупредило: «Если вам попадется канал с таким же названием, знайте — это клон. Будьте бдительны и не верьте фальшивым аккаунтам».

Как отличить клон от официального канала? Несколько простых правил:

Официальные каналы БЕЛТА, ОНТ и СТВ на YouTube удалены полностью — любой канал с таким именем, который вы найдете прямо сейчас, это подделка.

— любой канал с таким именем, который вы найдете прямо сейчас, это подделка. Не переходите по ссылкам из сторонних источников на «новые» каналы этих СМИ без проверки через официальные сайты редакций.

Не вводите личные данные и не подписывайтесь на каналы-клоны — цели у их создателей разные, и не все безобидные.

Следите за официальными сайтами и Telegram-каналами редакций — именно там появятся анонсы об альтернативных площадках, если они будут созданы.

Где теперь смотреть контент БЕЛТА, ОНТ и СТВ

YouTube — не единственная видеоплатформа, хотя привычка смотреть именно там у многих уже автоматическая. После блокировок белорусские государственные СМИ продолжают работать на альтернативных площадках. Вот где искать контент:

ОНТ

Официальный сайт ont.by — онлайн-трансляция эфира и архив выпусков. Telegram-канал ОНТ продолжает работу. Также канал присутствует на российском видеохостинге RuTube и в приложении «Смотрим».

СТВ

Официальный сайт ctv.by с плеером и архивом. Telegram-канал СТВ активен. Контент также доступен на RuTube.

БЕЛТА

Основной формат БЕЛТА — текстовые новости на belta.by. Видеоматериалы агентства можно найти на официальном сайте и в Telegram-канале.

Также стоит обратить внимание на портал «Беларусь Сегодня» и мультимедийный центр Союзного государства — там агрегируется контент белорусских государственных медиа.

Заблокируют ли YouTube в Беларуси

Вопрос закономерный: не заблокируют ли сам YouTube в Беларуси в ответ? Пока признаков этого нет. На территории Беларуси YouTube продолжает работать, но периодически случаются сбои. Власти страны пока не объявляли о планах блокировки платформы.

Россия прошла похожий путь — замедление YouTube, требования к Google, разговоры о блокировке. В июле 2024 года Роскомнадзор потребовал от Google LLC разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских журналистов, медиа и органов власти. В начале августа того же года пользователи из России стали жаловаться на ухудшение работы сервиса. Полной блокировки так и не случилось — слишком большие потери для самих пользователей.

Схожая логика, скорее всего, применима и к Беларуси. YouTube остается крупнейшей видеоплатформой в стране, и его полная блокировка ударит прежде всего по обычным людям — блогерам, учителям, музыкантам, предпринимателям, которые никакого отношения к государственной медиаполитике не имеют.

Ситуация выглядит как очередной виток давления на государственные медиа в зарубежных цифровых платформах. Для аудитории это означает, что теперь придется следить за тем, где появятся их новые площадки или зеркала.

Часто задаваемые вопросы

Почему YouTube удалил каналы БЕЛТА, ОНТ и СТВ?

Официальная причина — соблюдение санкционных режимов. Google не предоставил подробных объяснений. Предположительно, удаление связано с персональными санкциями, введенными против руководителей этих СМИ: в 2021 году США ввели ограничения против главы ОНТ, а ЕС в 2024 году — против гендиректора БелТА.

Работает ли сам YouTube в Беларуси после удаления каналов?

Пока да, YouTube в Беларуси продолжает работать. Удаление государственных каналов не влияет на доступ к платформе для обычных пользователей.

Как отличить настоящий канал ОНТ, СТВ или БЕЛТА от клона?

Никак — потому что настоящих каналов на YouTube больше нет. Любой канал с этими названиями, который вы найдете прямо сейчас, является клоном или подделкой. Следите за официальными сайтами СМИ и их Telegram-каналами — там появятся анонсы о новых площадках.

Это первый раз, когда YouTube блокирует белорусские СМИ?

Нет. Блокировки белорусских государственных медиа на YouTube идут волнами с 2021 года. В 2024 году были удалены 18 каналов холдинга Белтелерадиокомпании, ранее под блокировку попали каналы госпредприятий и силовых ведомств. Апрельское удаление БЕЛТА, ОНТ и СТВ — самое масштабное на сегодняшний день.

Будет ли Беларусь блокировать YouTube в ответ?

Официальных заявлений о блокировке платформы нет. Мининформ Беларуси заявил о праве на «необходимые меры реагирования», но не уточнил, что именно имеется в виду. Полная блокировка YouTube ударила бы прежде всего по обычным пользователям, поэтому власти, скорее всего, пойдут по пути замедления сервиса или давления на Google — по российскому сценарию.

Может ли Google восстановить удаленные каналы?

Технически — да, если санкционный статус медиа изменится или Google пересмотрит свое решение. Практически — такие прецеденты крайне редки. Google не ведет публичных переговоров по подобным вопросам, а взаимодействие заблокированных сторон с технической поддержкой сводится к нулю.

Затронет ли это блокировка обычных белорусских пользователей YouTube?

Нет, если они не были подписчиками удаленных каналов. Обычные пользователи продолжают пользоваться YouTube без ограничений. Единственное последствие для подписчиков — исчезновение этих каналов из их ленты подписок и уведомлений.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос